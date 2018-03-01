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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (21675) Ляшко (1382) парламент (764) Савченко (2566) Тимошенко (23803)

 Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный "радикал" Ляшко. ФОТОрепортаж

В первый день весны Верховная Рада приняла в первом чтении Закон об антикоррупционном суде, призвала мировое сообщество не признавать выборов президента РФ в оккупированном Крыму, провалила голосование по законопроекту об украинском языке в наружной рекламе и не дождалась отчета главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как прошел этот день зафиксировал объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 01
Спикер Андрей Парубий настраивает коллег на работу

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 02
"Оппоблоковец" Нестор Шуфрич решает рабочие вопросы

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 03
Нардепы листают смартфоны

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Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 04
Кто-то листает книгу

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 05
Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук и "оппоблоковец" Папиев ведут мужской разговор

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 06
Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с нардепом Соловьем

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 07
У микрофона нардеп от НФ Юрий Береза

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Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 08
Вице-спикер Сыроид в окружении нардепов Парасюка и Семенченко

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 09
Замглавы АП Алексей Филатов

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 10
Тайное послание...

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 11
Нардеп от "Нашего края" Александр Фельдман

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Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 12
Надежда Савченко в гордом одиночестве

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 13
Парламентские секреты

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 14
Эмоции "Батькивщины"

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 15
Наталья Новак из БПП, внефракционный Виктор Чумак и "фронтовик" Антон Герщанко 

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Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 16Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 17
Юлия Тимошекно в новом элегантном наряде

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 18
Борислав Розенблат на рабочем месте

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 19
Олег Ляшко как всегда эмоционален

Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный радикал Ляшко 20
Ольга Червакова из БПП что-то показывает коллегам

Источник: https://censor.net.ua/p3053354
 
 
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Юлия Тимошенко, по праву считается самой элегантной женщиной и входит в десятку самых стильных женщин в мировой политике, в моде она - икона стиля мирового масштаба.
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имея столько денег и тратя их на себя и твоя жена была бы еще элегантней!!!
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А ты не считай её деньги. Считай лучше бабки Лолиты Мальдивской.
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да я думаю, что давно не "почти", а просто обогнала. Они в разную сторону движутся.
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у меня впечатление,что Савченко откусила кусок геращенки и он у нее в районе задницы застрял)))))
молодая женщина,разве можно так разжираться.
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Цілком мирна картина........................ А ще кажуть - "війна"..............
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може тобі фоту з донбасу?
як ти війни не бачив...
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Вице-спикер Сыроид в окружении нардепов Парасюка и Семенченко. 3 дебила - это сила!!!
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подивіться,як остервеніло ватні трололохі захищають мошонку, та так само остервеніло спамять ті повідомлення які проти неї! у когось ще е питання на кого вона працюе?!
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Дулька сведрика задом наперед одягла.
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А навіщо,власне кажучи, показувати нам всім цей відьомський шабаш?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПервый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный "радикал" Ляшко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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