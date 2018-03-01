 Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный "радикал" Ляшко. ФОТОрепортаж

Как прошел этот день зафиксировал объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.



Спикер Андрей Парубий настраивает коллег на работу



"Оппоблоковец" Нестор Шуфрич решает рабочие вопросы



Нардепы листают смартфоны

Смотрите также: День в Раде: обмен любезностями Бурбака и Ляшко, очаровательная улыбка Чумака и "секрет" Шурмы. ФОТОрепортаж



Кто-то листает книгу



Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук и "оппоблоковец" Папиев ведут мужской разговор



Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с нардепом Соловьем



У микрофона нардеп от НФ Юрий Береза



Смотрите также: Кивалов и Папиев в "гостях" у БПП и переговоры Деревянко с Тимошенко - как проходит день в Раде. ФОТОрепортаж



Вице-спикер Сыроид в окружении нардепов Парасюка и Семенченко



Замглавы АП Алексей Филатов



Тайное послание...



Нардеп от "Нашего края" Александр Фельдман

Смотрите также: "Сзади, сзади! Валера, ты же не сзади!", - Ляшко во время фотографирования депутатов в сессионном зале. ВИДЕО



Надежда Савченко в гордом одиночестве



Парламентские секреты



Эмоции "Батькивщины"



Наталья Новак из БПП, внефракционный Виктор Чумак и "фронтовик" Антон Герщанко

Смотрите также: "Я уже прохожу курсы", - под давлением коллег и вице-спикера Сыроид депутат Киссе заговорил на украинском языке с трибуны ВР. ВИДЕО



Юлия Тимошекно в новом элегантном наряде



Борислав Розенблат на рабочем месте



Олег Ляшко как всегда эмоционален



Ольга Червакова из БПП что-то показывает коллегам