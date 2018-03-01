 Первый весенний день в ВР: элегантный наряд Тимошенко, одинокая Савченко и грозный "радикал" Ляшко. ФОТОрепортаж

Как прошел этот день зафиксировал объектив парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Спикер Андрей Парубий настраивает коллег на работу
"Оппоблоковец" Нестор Шуфрич решает рабочие вопросы
Нардепы листают смартфоны
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Кто-то листает книгу
Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук и "оппоблоковец" Папиев ведут мужской разговор
Представитель Президента в ВР Ирина Луценко с нардепом Соловьем
У микрофона нардеп от НФ Юрий Береза
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Вице-спикер Сыроид в окружении нардепов Парасюка и Семенченко
Замглавы АП Алексей Филатов
Тайное послание...
Нардеп от "Нашего края" Александр Фельдман
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Надежда Савченко в гордом одиночестве
Парламентские секреты
Эмоции "Батькивщины"
Наталья Новак из БПП, внефракционный Виктор Чумак и "фронтовик" Антон Герщанко
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Юлия Тимошекно в новом элегантном наряде
Борислав Розенблат на рабочем месте
Олег Ляшко как всегда эмоционален
Источник: https://censor.net.ua/p3053354
Ольга Червакова из БПП что-то показывает коллегам
молодая женщина,разве можно так разжираться.
як ти війни не бачив...