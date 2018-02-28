 Задержаны злоумышленники, подозреваемые в покушении на руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации, - Князев. ФОТО

Об этом на свое странице в Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

10 ноября прошлого года в Киеве преступник проломил голову руководителю государственного предприятия, а через некоторое время другому руководителю привязали боевую гранату к авто. И только внезапное снижение температуры привело к тому, что рычаг гранаты не сработал, а примерз к кузову. Это и спасло жизни многих людей, ведь авто было припарковано в людном месте Киева.

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"Выяснилось, что нападения связаны с профессиональной деятельностью чиновников. Именно таким образом злоумышленники пытались заставить руководителей к хищению государственных средств. Прикрываясь поддельными договорами экспорта, участники преступной схемы проводили фиктивные закупки зерна. Но замысел было не так просто осуществить, потому что руководители пытались помешать таким махинациям, приостановив оплату по договорам.

Организаторы нападения надеялись, что убрав руководителей, которые не соглашались играть по их правилам, корпорацию возглавит подконтрольная им кандидатура. Но на пути их планам стали правоохранители совместно с Главным управлением разведки МО Украины", - написал Князев.

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