 Директору департамента экологии Запорожской ОГА и директору предприятия-подрядчика объявлено о подозрении в деле о заморе рыбы в Молочном лимане, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В сообщении отмечается: "Молочный лиман Азовского моря в Запорожской области - один из важных географических объектов края, который в течение десятилетий халатности отдельных должностных лиц, оказался на грани экологической катастрофы.



Несмотря на вопиющее состояние Молочного лимана, ранее ни одно лицо не несло ответственности за нанесенные природе области убытки.

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Однако сейчас, благодаря значительному вниманию руководства прокуратуры Запорожской области к проблеме, удалось достичь первых значительных шагов в направлении привлечения к ответственности виновных лиц - пока объявлено о подозрении в нарушении правил охраны вод, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебной халатности и служебном подлоге, директору департамента экологии и природных ресурсов ЗОДА и руководителю предприятия-подрядчика.

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Напомним, что прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, расследуемом СВ УСБУ в Запорожской области, в отношении должностных лиц ООО "Техморгидрострой Николаев", по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на проведение работ по дноуглубление канала "Молочный лиман - Азовское море ", а также бездействия должностных лиц Департамента экологии Запорожской ОГА, в результате чего в сентябре 2017 произошел замор рыбы.



Как установлено следствием должностные лица николаевского предприятия, выиграли соответствующий тендер, получив средства Запорожского местного бюджета в сумме 1 млн 303 тыс. грн, фактически дноуглубительные работы на соединительном канале не выполнили, однако завладели указанными средствами путем подделки актов выполненных работ.

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Кроме того, в результате умышленных действий должностных лиц предприятия-подрядчика и бездействия должностных лиц Департамента экологии Запорожской ОГА в части контроля за выполнением указанных работ, в сентябре 2017 из-за отсутствия водного сообщения в соединительном канале Молочный лиман - Азовское море произошла массовая гибель пиленгаса в количества 60 672 единицы и кефаиь-сингиля в количестве 1272 единицы общей стоимостью 92 млн грн.



Общий размер ущерба, причиненного государству в результате противоправных действий виновных лиц составил 93 млн 319 тыс грн.

Поэтому как уже отмечалось выше, в результате расследования сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 242, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367 и ч.1 ст.366 УК Украины (нарушение правил охраны вод, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебная халатность, служебный подлог) руководителю предприятия-подрядчика и директору Департамента экологии и природных ресурсов ЗОДА.



Один подозреваемый находится под стражей, принимаются меры по возмещению вреда причиненного государственным интересам.



Обвинительный акт в отношении руководителя предприятия-подрядчика в марте текущего года планируется направить в суд".

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Активист из Запорожья Сергей Лукин, который отслеживает ход расследования этой экологической катастрофы отметил: "Дело по экоциду в Молочном лимане перевалило свой экватор. Юрий Луценко сдержал слово, а Валерий Романов установил факты. За ущерб в 93 миллиона гривен будет отвечать директор подрядчика и начальник департамента экологии ОГА (служебная халатность и служебный подлог).

К сожалению такое бывает когда экологией занимается человек из налоговой. Запорожцы ждут от главы ОГА Константина Брыля справедливого кадрового решения".

Также он опубликовал фото результатов экоцида:





