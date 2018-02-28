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Все про:Киевская область (1388) наркотики (1263) Нацполиция (6982)

 Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев. ФОТО

Пятеро жителей столичного региона, четверо из которых - женщины, включая ранее судимого за аналогичное преступление организатора, продавали наркозависимым жителям столицы и области наркотическое средство - метадон и сильнодействующие лекарственные средства - сонат и димедрол.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области

В сообщении отмечается: "Преступники были вооружены переработанными пистолетами. Продавали наркотики из рук в руки и путем закладок.

Во время шести санкционированных обысков в домовладениях подозреваемых изъято наркотиков на 800 тысяч гривен, а именно: 400 г метадона, 300 таблеток соната и 300 таблеток димедрола. Также деньги, оружие, карты и мобильные телефоны для координации наркотрафика.

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что успешную реализацию по задержанию и документированию противозаконной деятельности наркодилеров осуществили оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевщины совместно с областной прокуратурой. Правоохранители предварительно провели около 20 оперативных закупок.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Наркодилеры задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться под стражей.

Следственное управление полиции Киевщины проводит досудебное расследование по рамках открытых уголовных производства по ч.3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины".

Также смотрите: Житель Одессы дома изготавливал амфетамин, изъято наркотиков на 300 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев 01
Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев 02
Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев 03

Также смотрите: Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3053095
 
 
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Хіба "групіровка" може бути неорганізована?
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Если несколько участников, считают себя главарями, то может.
Правда недолго: эти участники начинают валить друг друга и когда остается один, образуется четкая структура.

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Може, якщо тимчасово нема наркома ЗС.
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Халтурщики!
Куда им до парашкинских дипломатов с 400 кг кокса!
Уверен, у них даже своего самолета с дипномерами не было...

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Молодцы ребята.... , ловите бандюков.... Вот наколка появилась на еще одного крупного мафиози и без сомнения наркоторговца.... В Киеве часто бывает...Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев - Цензор.НЕТ 8993

Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев - Цензор.НЕТ 2257 ЦПК/Шабунін‏ @Shabunin 5 ч.5 часов назад
Глава МВС Арсен Аваков придбав маєток в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео - популярній місцині серед місцевих багатіїв. Вілла міністра площею 570 квадратів коштує 774 000 євро. Аваков оформив її через дві фірми, щоб не вказувати в декларації. http://bit.ly/2EVockm Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев - Цензор.НЕТ 7014
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774 000 євро це маєток? певне ше циферку загубили.
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буков - ну итальяшки могли сумму искусственно занизить... Тоже мафиози не промахи... - там наверное были терки...
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Трохи володію темою, такий маєток буде як мінімум зо 4-5 млн, за 700 000 сам би купив.
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Вітаю, я два не потяну, один і то з допомогою кредиту десь на 150-200 тисяч, продав би будинок і квартири в Чорногорії та Болгарії, тисяч 500 назбирав би.
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Никто в мире всерьез не борется с наркоторговлей!
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В мордоре по их же признанию бюджет наркотрафика равен бюджету МО, в мире -бюджету мировой торговли углеводами..вот как то так..патрициям -горы бабла, а значит море власти, плебеям -хлеб и зрелища..
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Скоро заживем! Вот еще чуток. Еще двух трех наркоманов,пять проституток,и заживем! Выше нос, уважаемые граждане! Браво!!! Молодцы! Ай да молодцы! Такую страну строим! Все к нам будут ехать жить совсем скоро, с европ проклятых,и со всего Мира!!!!
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А Допа и Гепа это организованная или неорганизованная группировка?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев. ФОТО
 
 
 
 
 
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