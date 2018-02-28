 Полицейские Киевщины задержали организованную преступную группировку наркоторговцев. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области

В сообщении отмечается: "Преступники были вооружены переработанными пистолетами. Продавали наркотики из рук в руки и путем закладок.

Во время шести санкционированных обысков в домовладениях подозреваемых изъято наркотиков на 800 тысяч гривен, а именно: 400 г метадона, 300 таблеток соната и 300 таблеток димедрола. Также деньги, оружие, карты и мобильные телефоны для координации наркотрафика.

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что успешную реализацию по задержанию и документированию противозаконной деятельности наркодилеров осуществили оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевщины совместно с областной прокуратурой. Правоохранители предварительно провели около 20 оперативных закупок.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Наркодилеры задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться под стражей.

Следственное управление полиции Киевщины проводит досудебное расследование по рамках открытых уголовных производства по ч.3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины".

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