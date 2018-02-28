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 СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации в нашей стране иностранцев, в частности причастных к террористической деятельности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали желающих без законных оснований получить украинское гражданство. Дельцы обеспечивали "клиентов" поддельными паспортами граждан Украины - жителей АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов. Во время обысков в лаборатории по изготовлению фальшивых документов оперативники спецслужбы обнаружили "дата-штампы" о пересечении границ ЕС, миграционные карты одной из стран СНГ, визы арабских государств. У злоумышленников также изъяты штампы Государственной миграционной службы, паспорта граждан Украины - жителей АР Крым, справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц, а также другие материалы и оборудование, которые использовались в противоправной деятельности. 

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении пяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других участников преступной группировки и представителей международных террористических и экстремистских организаций, воспользовались его "услугами".

Также смотрите: СБУ задержала жителя Днепра с поддельным удостоверением сотрудника СММ ОБСЕ. ФОТО

СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций 01
СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций 02
СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций 03
СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций 04
СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций 05

СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций 06
СБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций 07

Источник: https://censor.net.ua/p3053066
 
 
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А швейная машинка (та шо на фото) то тётке с миграционной службы принадлежит...
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Ото кацапи їх там і виловлювали, а дехто видавав за ісламських борців за Україну. Треба бути уважним, коли нам псевдопатріотів ліплять деякі ненаші самозванці політики.
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Ого! Велотренажёр! Не знал что на нем можно паЧпорта делать......
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Там еще утюг есть и фальшивые паспорта, представляешь?! Откуда вы беретесь такие идиоты?!
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и нафига ты фото утюга и велотренажера к этой статье прилепил,поц?
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Лисапет электричество вырабатывает для швейной машинки из миграционной службы
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А що буває ЗАКОННА ї легалізація в Україні учасників міжнародних терористичних організацій?
Хоч читайте, що пишите.
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А що буває ЗАКОННА легалізація в Україні учасників міжнародних терористичних організацій?
Хоч читайте, що пишите.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ блокировала механизм незаконной легализации в Украине участников международных террористических организаций. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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