 Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киева.

В сообщении отмеччается: "Получив оперативную операцию о проведении нарковечеринок в разных регионах Украины, работники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками СБУ задержали четырех человек, причастных к сбыту наркотиков.

Как рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления противодействия наркопреступности Артем Поночовный, во время отработки информации на выезде из столицы правоохранители остановили "Мерседес", в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин:

"Установлено, что организатор - ранее судимый 26-летний киевлянин создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины. После перевода денег на банковский счет сообщества злоумышленник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества. У правоохранителей есть все основания полагать, что, кроме него, сбытом запрещенных веществ могут заниматься двое мужчин, 1994 и в 1986 года рождения, и женщина, 1996 года рождения. В них работники полиции изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази".

Все участники собирались в центре Киева, после чего их завозили в арендованные для встреч имения. По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Проводится сбор доказательств противоправной деятельности фигурантов, поэтому в дальнейшем возможна переквалификация уголовного производства на более тяжкое преступление ", - добавил Артем Поночовный".

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