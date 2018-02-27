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Все про:Киев (15440) наркотики (1255) Нацполиция (6977)

 Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленник устраивал гулянки с наркотиками и алкоголем на территории всей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киева. 

В сообщении отмеччается: "Получив оперативную операцию о проведении нарковечеринок в разных регионах Украины, работники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками СБУ задержали четырех человек, причастных к сбыту наркотиков.

Как рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления противодействия наркопреступности Артем Поночовный, во время отработки информации на выезде из столицы правоохранители остановили "Мерседес", в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин:

"Установлено, что организатор - ранее судимый 26-летний киевлянин создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины. После перевода денег на банковский счет сообщества злоумышленник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества. У правоохранителей есть все основания полагать, что, кроме него, сбытом запрещенных веществ могут заниматься двое мужчин, 1994 и в 1986 года рождения, и женщина, 1996 года рождения. В них работники полиции изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази".

Все участники собирались в центре Киева, после чего их завозили в арендованные для встреч имения. По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Проводится сбор доказательств противоправной деятельности фигурантов, поэтому в дальнейшем возможна переквалификация уголовного производства на более тяжкое преступление ", - добавил Артем Поночовный".

Также смотрите: Полиция Донетчины остановила поставки амфетамина из оккупированной Макеевки. ФОТОрепортаж

Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция 01
Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция 02
Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция 03
Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция 04
Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3052868
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
так он постоянный клиент этих вечеринок и у него депутатский иммунитет...
низзя ломать кайф депутату
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Неееее, он бомонд, он накидывается по богатому, в раде наркоманит
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Нечутно крались під парканом,
А біля восьмої зайшли
В підвал самотні наркомани,
Підлітки серед них були.
А рівно вісім двері впали,
По одному на верх вели,
Мовчали, погляди ховали,
Наркотики у них зайшли. Організатора й учасників нарковечірок затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8683 Організатора й учасників нарковечірок затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1963
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Коли з поліцієй курнули
Усю травичку, що знайшли,
То дружньо стрибнули в загули

І всі, як маки, розцвіли. Організатора й учасників нарковечірок затримано в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9310
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А что, старший допа лучше чтоли? Они вместе кокс ипашили с кернесом, аж уши заворачивались. Дилер у них был один на двоих. Оптом возил кокс в Харьков, ему силовики организовывали зеленый коридор по прилёту. А после того как привез не качественный кокс, ему ухо и нос отрезали, а очко развальцевали розочкой от бутылки.
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Да, началась "серьезная борьба" с наркобизнесом. Радуйся, народ, задержаны аж 4 человека. Актуальнейшая новость.
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А, шо, новость еще раз подтверждает убогость власти, только и всего. Плохо, что люди уже почти свыклись с той херней, которую творит власть.
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Так и я о том же. Убогая власть, убогие достижения.
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и народ, заслуживающий именно такой власти.

а, скорее всего, и похуже.
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никола, а чего своего любимца пуйла фотки не показываешь? слабо? ссыш?
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То шо в них нашли, мусора заберут себе 100%....
Начинайте уже расстреливать на месте, черти красноперые, к чему этот маскарад, типа игра в демократию? Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2838
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Ну и шо?
Люди себе расслабляются, никого не трогают, никому не мешают жить... И тут вы - доблестные мусора.
С таким бы пылом и энергией сепаров и убивцев ловили - цены бы вам не было.
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Организатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3901
ЛУЧШЕ БЫ ПОКАЗАЛИ " Невероятные приключения Юры на Сейшеллах) подозреваю крайне занимательная история получилась бы
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ничо они у них не нашли
пришлось лягавым свое подкидывать, то шо по карманам валялось)))
жлобы какието ????? не ????
в Киеве каждый свое банчит и со своими)))
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алексеичь в Давосе тоже не под пивом выступал. (такую хрень нёс, то в один карман то в другой, то почешется, то заёрзает, там ЧИСТЫЙ КОЛУМБИЙСКИЙ)
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на хера вы их трогаете? Единственный способ борьбы - разрешить наркоту, пусть обдолбутся до смерти, но не сажают других, ибо при низкой цене смысла в этом не будет. Кретины, или сами торгуют мусора. Запрет - самое бесполезное средство.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОрганизатор и участники нарковечеринок задержаны в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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