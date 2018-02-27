 За год Украине удалось выйти из группы стран, где процветает торговля людьми, - МВД. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук сообщила сегодня, 27 февраля, во время презентации годовых результатов по противодействию торговле людьми при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
"Торговля людьми - масштабное преступление, преступление против человечества, проявление современного рабства. Такие преступления принадлежат к когорте трансграничных. Без координации усилий международного сообщества их невозможно преодолеть. Наше государство вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы минимизировать эти страшные преступления ", - отметила Татьяна Ковальчук, подчеркнув, что для органов системы МВД права и свободы человека, его честь и достоинство является не только декларированием, а весомой ценностью.
Прошлый год в Украине прошел под эгидой борьбы с торговлей людьми и за это время достигнуты значительные позитивные сдвиги. "Благодаря реформе уголовного блока, новым подходам к уголовному анализа, Украина сделала прогрессивное продвижение по борьбе с этим ужасным явлением. Национальное законодательство откорректировано в соответствии с международными стандартами по борьбе с торговлей людьми", - сказала Татьяна Ковальчук.
Так, в 2017 году силами работников органов системы МВД была пресечена деятельность 29 ОПГ, которые занимались торговлей людьми. Количество зарегистрированных уголовных дел в сфере торговли людьми возросло до 346, тогда как в 2016 году зарегистрировано 115 случаев. Кроме того, в текущем году уже обнаружен 51 такое преступление и оказана помощь 44 пострадавшим.
Заместитель главы МВД выразила благодарность за сотрудничество и поддержку международным партнерам - Международной организации по миграции, ОБСЕ, Бюро правоохранительной деятельности Посольства США, которые помогают Украине на всех этапах наращивать потенциал в борьбе с торговлей людьми.
"Результатом совместной плодотворной работы с международными партнерами есть исключения в ежегодном отчете Государственного департамент США нашего государства из контрольного списка стран, где процветает торговля людьми и осуществляются минимальные шаги борьбы с этим явлением. Четыре года Украина подряд была в этом списке. И исключение из этого списка - наше большое общее достижение ", - заявила Татьяна Ковальчук.
Отдельно заместитель главы МВД акцентировала внимание на том, что на этом этапе необходимо тесное взаимодействие всех центральных органов исполнительной власти государственной, межведомственная координация.
"За прошлый год Украина втрое увеличила разоблачения фактов торговли людьми. И мы делаем все возможное, чтобы противодействие торговле людьми было и в дальнейшем приоритетным направлением развития как для МВД, так и для государства. Мы видим колоссальный прогресс, но понимаем, что этого мало. У нас есть силы, возможности и средства, чтобы делать все для минимизации таких преступлений и искоренения их в Украине. И мы готовы к тому, чтобы провозгласить и этот, 2018, годом борьбы с торговлей людьми. И за этот год мы должны сделать еще больше", - заявила Татьяна Ковальчук.
Также Татьяна Ковальчук отметила важность применения такого метода противодействия торговле людьми как проведение информационных кампаний. Заместитель главы МВД призвала СМИ и общественные организации поддерживать инициативы госорганов и участвовать в таких кампаний, чтобы информировать население в целом и, прежде всего, группы риска, об инструментах защиты в случае преступного использования человека как товара.
В свою очередь старший сотрудник по проектам Координатора проектов ОБСЕ в Украине Джеффри Эрлих отметил значительные достижения работников органов внутренних дел в противодействии торговле людьми.
"Эта проблема связана со всеми тремя аспектами работы ОБСЕ и поэтому требует комплексного подхода. Координатор проектов ОБСЕ в Украине готов поддержать национальных партнеров для борьбы с этим явлением и обеспечить лучшую защиту жертв", - добавил он.
АПАСИБО ПРЕЗИДЕНТУ ,,,,,,, КОРРУПЦИОНЕР НОМЕР 1 !!!
У нас ими просто торгуют, без процвитания.
Слетал впервые за долгое время в Киев. Сразу отмечу: я - холост, родственников, друзей, на которых можно ссылаться при въезде там нет, хоть и написал имя одно, но без телефона, даже не спрашивали и не проверяли уже там на въезде.
На вылете, на паспортном контроле наша фсб-шная овчарка сквозь зубы с шипением и слюной процедила: «зачччем в-в Ки-иев?» И долго крутила мою паспортину, просвечивала страницы, потом звала ещё кого-то, и они вместе сверяли меня живого с фото.
Что я могу сказать… Киев живой и гордый. Таксисты сразу распознавали во мне москаля. Но ни грамма агрессии. Больше интересовались стоимостью у нас коммуналки, настроением людей и пр.бытовыми вещами. Повезли меня по местам Майдана. Останавливались у импровизированных стен памяти с именами и фото погибших.
Зашел в «Сельпо». Постарался пробежаться бегло вдоль прилавков, хотя нужен был только сок и конфеты. Минимум, я это утверждаю, минимум половина продуктов, а по некоторым позициями, например, соки, пиво, конфеты так вообще 2/3 - местного производства. И очень-очень качественно упакованы и сделаны. Украина не зависит так от импорта, как «вечно встающая». А значит, легче всё перенесет. Подозреваю, нижние границы кризиса у нас у всех будут одинаково низкими и тяжелыми. Но Украина быстрее пойдет вверх.
Российский газ, говорите? Я не знаю откуда он, но в отеле тепло, светло, горячая вода. Никто даже не задумывается о каком-то газовом кризисе. Зачем вообще им нужно было кого-то шантажировать на государственном уровне. Хозяйка мини отеля узнала меня по говору, но паспорт даже не спросила. Отвела в лучшую свободную комнату. Ни намека на агрессию.
На кассе в магазине девушка что-то начала меня спрашивать на украинском, я растерялся, ответил на русском, что не всё понял, что она мне говорит. Но украинский учу и в следующий визит уже смогу изъясняться лучше. Та вежливо сказала, что я дал лишнего. Ни намека на агрессию. Ночью совершенно спокойно купил в каком-то ларьке местную симку. Без паспорта. Ау, фсб) Всю ночью проспал под удивительно красивые украинские мелодии по спутнику.
Времени было очень мало, на следующий день обратно. На украинской таможне только спросили везу ли обратно какие-то ценности культурные, показал браслетик, подарок дочки товарища.
Пропустили с улыбкой.
Уже тут, после паспортного контроля, по дороге на выход, сотрудники фсб останавливали 3 раза. С просьбой показать опять паспорт. И каждый раз долго его изучали, опять вопросы про цели визита в Киев. Отвечал «51ст.Конституции РФ». Их лица надо было видеть…«почему совсем без багажа?» - «51ст.Конституции», «у кого останавливались?» - «51ст.Конституции». Пассажиры со всех рейсов успели смешаться. Т.е. меня целенаправленно выдергивали из толпы. Совершенно очевидно, что вели по камерам наблюдения.
Браслетик всё время был на мне.
Что они ожидали услышать? Как Россия до такого дожила?
Вышел, закурил, читаю новости. А между тем, официальный курс 58,35. А наличка под 80.
Пока летел, оттуда тоже сообщили, что 24, и уже не купить.
Вспоминаю полки магазинов… там и тут. Убираем всё импортное там и у нас.
Украина сильнее. Добрее. И мы уже скоро начнем импортировать оттуда еду, как и из Беларуси.
И пойдет этот Роспотребнадзор в анус. Фсб уже там.
И это будет единственный шанс выжить.
И вижу я лица ваты, попивающих львовский яблочный сок, и зажевывающих всё это куском отменой украинской свинины.
Крымваш?
Распишитесь и получите.
Тільки почали гамселити своїх людей під верховною зрадою. Як завжди брехня з графиками. Відведення уваги від провалу реформи та злочинців в МВС та корупції. Гідко
https://www.youtube.com/watch?v=-kY7OJNkmjo
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает NewsOboz.org со ссылкой на "Українські Новини".
Отмечается, что 710 099 гривен - это его заработная плата в министерстве,
76 800 гривен - компенсация от "Издательства Фолио",
а 295 424 - проценты в "Ощадбанке".
Инна Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО "Инвестор",
567 989 - процентов в Ощадбанке,
а доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) составил 55 812 874 гривны.
Также, зарплата по совместительству в Avitalia srl (Италия) зафиксирована, как 304 124 гривны.
Помимо этого, министр имеет на счетах
в Государственном экспортно-импортном банке 940 682 гривны,
в "Ощадбанке" - 424 794 грн и 182 899 долларов,
а его жена - 3 373 евро, 1 191 754 гривны, 231 479 долларов.
Инна Авакова также задекларировала 1 953 693 долларов в "Райффайзен Банк Аваль", а 1 459 960 евро - в итальянском Banca Popolare del Frusinate.
Также, глава МВД владеет 200 000 гривен в драгоценных металлах, а наличкой - 25 тыс. грн, 10 тыс. долларов, 60 200 евро, 1900 канадских долларов, 96 000 японских иен. У его жены наличными - 35 тыс. долларов, 140 тыс. грн и 21 тыс. евро.
У жены Авакова также есть обязательства по договору купли-продажи доли в ООО "Астра-Финанс", которые составляют 5 051 600 гривен в пользу ООО "Новости-ТВ".