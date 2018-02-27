 За год Украине удалось выйти из группы стран, где процветает торговля людьми, - МВД. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук сообщила сегодня, 27 февраля, во время презентации годовых результатов по противодействию торговле людьми при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Торговля людьми - масштабное преступление, преступление против человечества, проявление современного рабства. Такие преступления принадлежат к когорте трансграничных. Без координации усилий международного сообщества их невозможно преодолеть. Наше государство вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы минимизировать эти страшные преступления ", - отметила Татьяна Ковальчук, подчеркнув, что для органов системы МВД права и свободы человека, его честь и достоинство является не только декларированием, а весомой ценностью.

Прошлый год в Украине прошел под эгидой борьбы с торговлей людьми и за это время достигнуты значительные позитивные сдвиги. "Благодаря реформе уголовного блока, новым подходам к уголовному анализа, Украина сделала прогрессивное продвижение по борьбе с этим ужасным явлением. Национальное законодательство откорректировано в соответствии с международными стандартами по борьбе с торговлей людьми", - сказала Татьяна Ковальчук.

Так, в 2017 году силами работников органов системы МВД была пресечена деятельность 29 ОПГ, которые занимались торговлей людьми. Количество зарегистрированных уголовных дел в сфере торговли людьми возросло до 346, тогда как в 2016 году зарегистрировано 115 случаев. Кроме того, в текущем году уже обнаружен 51 такое преступление и оказана помощь 44 пострадавшим.

Заместитель главы МВД выразила благодарность за сотрудничество и поддержку международным партнерам - Международной организации по миграции, ОБСЕ, Бюро правоохранительной деятельности Посольства США, которые помогают Украине на всех этапах наращивать потенциал в борьбе с торговлей людьми.

"Результатом совместной плодотворной работы с международными партнерами есть исключения в ежегодном отчете Государственного департамент США нашего государства из контрольного списка стран, где процветает торговля людьми и осуществляются минимальные шаги борьбы с этим явлением. Четыре года Украина подряд была в этом списке. И исключение из этого списка - наше большое общее достижение ", - заявила Татьяна Ковальчук.

Отдельно заместитель главы МВД акцентировала внимание на том, что на этом этапе необходимо тесное взаимодействие всех центральных органов исполнительной власти государственной, межведомственная координация.

"За прошлый год Украина втрое увеличила разоблачения фактов торговли людьми. И мы делаем все возможное, чтобы противодействие торговле людьми было и в дальнейшем приоритетным направлением развития как для МВД, так и для государства. Мы видим колоссальный прогресс, но понимаем, что этого мало. У нас есть силы, возможности и средства, чтобы делать все для минимизации таких преступлений и искоренения их в Украине. И мы готовы к тому, чтобы провозгласить и этот, 2018, годом борьбы с торговлей людьми. И за этот год мы должны сделать еще больше", - заявила Татьяна Ковальчук.

Также Татьяна Ковальчук отметила важность применения такого метода противодействия торговле людьми как проведение информационных кампаний. Заместитель главы МВД призвала СМИ и общественные организации поддерживать инициативы госорганов и участвовать в таких кампаний, чтобы информировать население в целом и, прежде всего, группы риска, об инструментах защиты в случае преступного использования человека как товара.

В свою очередь старший сотрудник по проектам Координатора проектов ОБСЕ в Украине Джеффри Эрлих отметил значительные достижения работников органов внутренних дел в противодействии торговле людьми.

"Эта проблема связана со всеми тремя аспектами работы ОБСЕ и поэтому требует комплексного подхода. Координатор проектов ОБСЕ в Украине готов поддержать национальных партнеров для борьбы с этим явлением и обеспечить лучшую защиту жертв", - добавил он.