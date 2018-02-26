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 27 февраля на Киевщине проведут в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко. ФОТО

27 февраля, в селе Песковка Бородянского района Киевской области, в 12.00 состоится прощание с Александром Сивко, 1998 года рождения, военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб вчера, 25 февраля в районе шахты Бутовка от пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает  Первый Житомирский информационный канал. 

Александр Сивко родился 07.05.1998 года. В 2016 году окончил Киевский профессиональный лицей строительства и коммунального хозяйства, получил профессию "Электромонтажник вторичных цепей; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте ".

 В апреле 2017 Александр добровольно пришел в Бородянский РВК с целью прохождения военной службы по контракту. 29.05.2017 года Бородянским РВК Киевской области был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года.

27 февраля на Киевщине проведут в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко 01

Источник: https://censor.net.ua/p3052642
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия27 февраля на Киевщине проведут в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко. ФОТО
 
 
 
 
 
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