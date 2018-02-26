 27 февраля на Киевщине проведут в последний путь погибшего на Донбассе воина Александра Сивко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Первый Житомирский информационный канал.

Александр Сивко родился 07.05.1998 года. В 2016 году окончил Киевский профессиональный лицей строительства и коммунального хозяйства, получил профессию "Электромонтажник вторичных цепей; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования на автомобильном транспорте ".

В апреле 2017 Александр добровольно пришел в Бородянский РВК с целью прохождения военной службы по контракту. 29.05.2017 года Бородянским РВК Киевской области был призван на военную службу по контракту сроком на 3 года.