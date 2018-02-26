 Российские оккупанты из артиллерии калибром 152 мм обстреляли жилой дом в Подлесном. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Как рассказал офицер артиллерийского подразделения было обнаружено 12 воронок по предварительным выводам от 152-мм снарядов. Один из них попал в дом. Вследствие попадания частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна. Огонь велся, ориентировочно, по направлению от временно оккупированного Первомайска".
Халупа.
орки, вы оказывается великие воины!
Мож я и не прав, но как по мне, то на 152-мм то, что показано на фото не сильно похоже. Или это фото левые, как частенько на Цензор бывает?