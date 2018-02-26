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 Фоторепортаж
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 Российские оккупанты из артиллерии калибром 152 мм обстреляли жилой дом в Подлесном. ФОТОрепортаж

На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Об этом Цензор.НЕТ  сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Как рассказал офицер артиллерийского подразделения было обнаружено 12 воронок по предварительным выводам от 152-мм снарядов. Один из них попал в дом. Вследствие попадания частично разрушен фундамент и перекрытия крыши, выбиты окна. Огонь велся, ориентировочно, по направлению от временно оккупированного Первомайска".

Российские оккупанты из артиллерии калибром 152 мм обстреляли жилой дом в Подлесном 01
Российские оккупанты из артиллерии калибром 152 мм обстреляли жилой дом в Подлесном 02
Российские оккупанты из артиллерии калибром 152 мм обстреляли жилой дом в Подлесном 03

Источник: https://censor.net.ua/p3052640
 
 
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это ж надо вывести рассчет на позиции, развернуть, прицелиться, и попасть в такой пистец.
орки, вы оказывается великие воины!
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Ну не знаю..

Мож я и не прав, но как по мне, то на 152-мм то, что показано на фото не сильно похоже. Или это фото левые, как частенько на Цензор бывает?
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Тада. После 152-х от этой хибары не много должно было остаться.
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Якби був 152 фугас - з будівлі б нічого не залишилось..
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Жители дома не знают..кто разрушил их родовое гнездо!
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от сто двадцатой складывается вовнутрь, если большой, а, если маленький наружу при прямом попадании в центр. а здесь половины не должно быть как минимум.
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Рогаті хочуть,щоб наші воїни зашквар їм зробили.....так буде так !!!! Смерть расії та путіну-хуйло! !
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийские оккупанты из артиллерии калибром 152 мм обстреляли жилой дом в Подлесном. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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