 На Майдане провели акцию в честь "Дня крымского сопротивления". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
26 февраля 2014 года около 15 тысяч крымских татар, тысячи украинцев и жителей Крыма других национальностей на призыв Меджлиса крымскотатарского народа пришли в Верховную Раду АР Крым и не позволили пророссийским депутатам принять антиконституционные решения по отделению Крыма от Украины.
26 февраля 2014 гражданское общество Крыма мирным путем и правовым способом отстояло территориальную целостность Украины, не позволив России и ее агентам в Крыму провести внеочередную сессию, чтобы сымитировать якобы добровольный "переход" Крыма к России. Поэтому 26 февраля - это День крымского сопротивления!
Однако, утром 27 февраля 2014 г. Путин ввел в действие силовой вариант захвата Крыма. Впоследствии все улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. Ими же были захвачены административные здания, взяты в осаду гарнизоны вооруженных сил Украины, захваченные морские порты и аэродромы. Массовое ненасильственное сопротивление жителей Крыма, к сожалению, не смогло предотвратить временной оккупации Крыма, которая длится уже четыре года.
26 февраля 2018 собрашиеся на Майдане продемонстрировали солидарность с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих во временно оккупированном Россией Крыма и которые сохраняют собственное достоинство и верность Украине.
Фото, видео - Олег Богачук
Ronald Reagan @mr_reagan_pres
Мне кажется его выбирали такие же "космонавты" , как и сам Добкин мл.
А мітинги і підтримка військових дійсно були.
- прапорщик скажите а танки летают?
- та як же он полетит 40 тонн же!
- а генерал говорит что летают!
- ну они летают только низенько низенько и сразу падают!
От ви в своїй Білорусі що для опору зробили?
Вона наче є, але насправді її майже немає.
А якщо дійде до прийняття якогось там рішення про автономію Криму, я категорично проти!!! І без референдуму про це питання ніяка наволоч у вигляді теперішнії"обИранців" народних не має права це вирішувати своїми продажними голосами!!! Десятки років вся Україна мантулила і на будування Каховської ГЕС, і на водоканал, затоплюючи свої села через стогін та горе людей, що вимушені були покидати свої 24!!!!! села!!!, могили предків, рідні домівки!!!...на електрифікацію Криму...а тепер якась "автономія"???? від кого??? від тих, що цей Крим і будували??? ні фіга!!!