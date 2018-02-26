 На Майдане провели акцию в честь "Дня крымского сопротивления". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

26 февраля 2014 года около 15 тысяч крымских татар, тысячи украинцев и жителей Крыма других национальностей на призыв Меджлиса крымскотатарского народа пришли в Верховную Раду АР Крым и не позволили пророссийским депутатам принять антиконституционные решения по отделению Крыма от Украины.

26 февраля 2014 гражданское общество Крыма мирным путем и правовым способом отстояло территориальную целостность Украины, не позволив России и ее агентам в Крыму провести внеочередную сессию, чтобы сымитировать якобы добровольный "переход" Крыма к России. Поэтому 26 февраля - это День крымского сопротивления!

Однако, утром 27 февраля 2014 г. Путин ввел в действие силовой вариант захвата Крыма. Впоследствии все улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. Ими же были захвачены административные здания, взяты в осаду гарнизоны вооруженных сил Украины, захваченные морские порты и аэродромы. Массовое ненасильственное сопротивление жителей Крыма, к сожалению, не смогло предотвратить временной оккупации Крыма, которая длится уже четыре года.

26 февраля 2018 собрашиеся на Майдане продемонстрировали солидарность с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих во временно оккупированном Россией Крыма и которые сохраняют собственное достоинство и верность Украине.



































Фото, видео - Олег Богачук