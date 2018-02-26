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 Общество, Фоторепортаж
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 На Майдане провели акцию в честь "Дня крымского сопротивления". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

26 февраля в центре Киеве состоялась акция в честь "Дня крымского сопротивления" в память о дне 26 февраля 2014 года, когда крымским татарам удалось сорвать принятие ВР АРК КРым антиконституционных решений. Только после этого Россия начала открытую агрессию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

26 февраля 2014 года около 15 тысяч крымских татар, тысячи украинцев и жителей Крыма других национальностей на призыв Меджлиса крымскотатарского народа пришли в Верховную Раду АР Крым и не позволили пророссийским депутатам принять антиконституционные решения по отделению Крыма от Украины.

26 февраля 2014 гражданское общество Крыма мирным путем и правовым способом отстояло территориальную целостность Украины, не позволив России и ее агентам в Крыму провести внеочередную сессию, чтобы сымитировать якобы добровольный "переход" Крыма к России. Поэтому 26 февраля - это День крымского сопротивления!

Однако, утром 27 февраля 2014 г. Путин ввел в действие силовой вариант захвата Крыма. Впоследствии все улицы городов и магистральные дороги полуострова заполнили российские войска. Ими же были захвачены административные здания, взяты в осаду гарнизоны вооруженных сил Украины, захваченные морские порты и аэродромы. Массовое ненасильственное сопротивление жителей Крыма, к сожалению, не смогло предотвратить временной оккупации Крыма, которая длится уже четыре года.

26 февраля 2018 собрашиеся на Майдане  продемонстрировали солидарность с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих во временно оккупированном Россией Крыма и которые сохраняют собственное достоинство и верность Украине.

На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 01
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 02
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 03
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 04
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 05
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 06
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 07
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 08
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 09
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 10
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 11
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 12
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 13
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 14
На Майдане провели акцию в честь Дня крымского сопротивления 15

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3052637
 
 
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Новости с колоний Московии...В Мордовии китаец зарезал четырех человек в своем доме.Три человека погибли на месте, на четвертого человека с бутылкой Боярки, мужчина напал у входа в дом, от нанесенных травм он скончался в больнице.
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обычная серая действительность в той стране не пуганных идиотов. новость так себе, если бы не китаец. начало положено, можно продолжать наращивая темпы. 1: 4 нормальный результат для начала. так держать бандерокитаец!
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Депута́т (от лат. deputatus - посланный) - лицо, выбранное группой граждан в органы власти (в данном случае-харьковчанами)

На Майдане провели акцию в честь "Дня крымского сопротивления" - Цензор.НЕТ 5278Ronald Reagan‏ @mr_reagan_pres

Мне кажется его выбирали такие же "космонавты" , как и сам Добкин мл.
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на нарах скоро будешь парится послом злой воли.размечталось оно чудо природы и без тебя тесно... и в конце концов, кто его записал в парламент?
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а що перших) два поста по темі окупованого Крима?! На Майдане провели акцию в честь "Дня крымского сопротивления" - Цензор.НЕТ 1512
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Прошла годовщина расстрела на Майдане,годовщина сдачи Крыма,а наши депутаты ВР всё отдыхают на местах.
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День сопротевления крыма без самого крыма!!! рука-лицо
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Люди були дезорієнтовані, якби трішки більше часу то окупація би не відбулась.
А мітинги і підтримка військових дійсно були.
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так самого сопративления и не было то! крыма нет ,мопративления не было - а день празднования есть - это пздц!!!
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Було, просто сили виявились надто нерівними.
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- прапорщик скажите а танки летают?
- та як же он полетит 40 тонн же!
- а генерал говорит что летают!
- ну они летают только низенько низенько и сразу падают!
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Не бачу нічого смішного
От ви в своїй Білорусі що для опору зробили?
Вона наче є, але насправді її майже немає.
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Чубарова в топку. Хорошо рассуждать о национально-татарской автономии стоя на трибуне в Киеве! Сидим на заднице ровно и ждем пока Штаты, ЕС и Украина за Украинский Крым упираются. ОУН-УПА в одиночку против бальшевицкой армии и МГБ-НКВД сражалась. А тут только разговоры
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про Крим...та данбас...та ще й про Закарпаття...Не можуть існувати в нас автономії!!!бо це призводить до розростання сепарської зарази!!! хоч штучно створені ригами, данбаські вотчини хазяйнів, що офшорно-сепарський Крим, та західняцькі сепаро-меншини, що розрослися до розмірів ракової пухлини- херня все це конкретна!!! Одна країна- одні на всіх закони!!!одна мова!!! а додатково хоч криптограмми вивчай, та китайську...-за бажанням!!! але державну мову плекати треба, історію з дитинства вивчати, щоб ніякі фальсіфікатори типу орків москалівських не мали змоги переписувати її на свій розсуд, бо з дитинства всі знатимуть, що то брехня. Бо впевнений, що багато хто й не відкидав брехню про "хрещення" Володимиром московії, про князів наших, про боротьбу УПА, про 2-гу світову, про сотні тисяч українців, що за наказом сталіна примусово вивозили до сибіру в скотовагонах...а як можна цінувати те, чого не знав? от і вилазять то тітушки, то любітєлі рузькеміра, а країна із злиднів ніяк не вилізе, з війни...До речі...з початку вбивств на Майдані і по цей час війна з орками триває вже більше, ніж "отєчєствєнная"...просто ступор від такого факту...
А якщо дійде до прийняття якогось там рішення про автономію Криму, я категорично проти!!! І без референдуму про це питання ніяка наволоч у вигляді теперішнії"обИранців" народних не має права це вирішувати своїми продажними голосами!!! Десятки років вся Україна мантулила і на будування Каховської ГЕС, і на водоканал, затоплюючи свої села через стогін та горе людей, що вимушені були покидати свої 24!!!!! села!!!, могили предків, рідні домівки!!!...на електрифікацію Криму...а тепер якась "автономія"???? від кого??? від тих, що цей Крим і будували??? ні фіга!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Майдане провели акцию в честь "Дня крымского сопротивления". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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