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 Инспектор Сумского пограничного отряда попался на взятке в $8 тыс., - Сарган. ФОТО

Военными прокурорами Центрального региона в Сумской области во время получения 8 тыс. долларов США разоблачен инспектор отдела пограничной службы "Шалыгино" Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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"Установлено, что военнослужащий, используя дружеские отношения со следователем Глуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Сумской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 8 тысю долларов США за содействие в закрытии уголовного производства по ч.1 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), производством которого занимался указанный следователь", - написала она.

Инспектор Сумского пограничного отряда попался на взятке в $8 тыс., - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/p3052603
 
 
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Не по чину,курва,взяв.За що і поплатився.
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А шо дєлать? Собі треба заробити, начальнику зміни треба долю занести, а той доляху наверх теж засилає. От і крутяться пацани, як можуть.)))
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Вони не беруть, а академію відбивають.В штабах сидять одні махрові
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Проверьте ещё и Харьковский, особенно между Борисовкой и Стрелечием! Родственники расказывали что там творится!!!
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Я вот не пойму. Или сбу и прокуратура слушают всех, или те с кого требуют взятку, являются заслаными козачками и специально раскручивают чиновников на получение взятки. Не может же виновный захотеть и взяточника посадить, и самому сесть.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнспектор Сумского пограничного отряда попался на взятке в $8 тыс., - Сарган. ФОТО
 
 
 
 
 
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