 Инспектор Сумского пограничного отряда попался на взятке в $8 тыс., - Сарган. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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"Установлено, что военнослужащий, используя дружеские отношения со следователем Глуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Сумской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 8 тысю долларов США за содействие в закрытии уголовного производства по ч.1 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), производством которого занимался указанный следователь", - написала она.