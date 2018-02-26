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 Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы. ФОТО

Украинка Елена Костевич установила рекорд мира и Европы в новом олимпийском упражнении ПП-3, показанном в квалификации чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Федерации стрельбы Украины в Facebook.

Смотрите: Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане. ФОТОрепортаж

"Поздравляем Елену Костевич с рекордом мира и Европы в новом олимпийском упражнении ПП-3 с результатом 583 очка, показанным в квалификации чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в венгерском Дере", - говорится в нем.

Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы 01
Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы 02

Источник: https://censor.net.ua/p3052436
 
 
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На передовую!
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Это практически туда же, только с другой стороны...
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чим більше , в Україні , буде людей що вміють стріляти - тим краще
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В принципе,после выше 3 комментов,тему можно закрывать
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Шурик, просто порадуйся за девушку чемпионку! Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы - Цензор.НЕТ 5862
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Та я радуюсь . Сам в срочную прошел снайперскую подготовку.
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Ты еще спроси что такое служба в армии. Снайперская подготовка это изучение матчасти( в моем случае это СВД) ,дневные,ночные стрельбы.Изучение способов маскировки,подготовки позиций для стрельбы,особенности стрельбы в разных погодных условиях.....
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почти готов поспорить - смотрит на цель а там руске президент и у неё шанс, а ведь рука у красотки не дрогнула - бандеровка, похвально.
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Та ты можешь,даже мухой летать.Всёравно здохнешь за Сталина
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Та ты походу раком болен!Як що твоя опухоль не Рашка.Я с тобой побазарю,по заданию церкви Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы - Цензор.НЕТ 7593
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Поздравляю!Жаль,що Oblivion https://youtu.be/pdjHZkOEjP вам никогда не достанется,кроме моей любимой Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы - Цензор.НЕТ 5253
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Не знаю.Може и умничка.Но москаля,она ни одного не завалила
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, , реакция россиян на реакцию украинцев . ::: , --. а как хохлы отреагировали на феерическую победу раша-хоккеистов над немцами в финале. ? --. а никак , замалчивают ,,. ( российский эксперт какой-ся ,,, )
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Олимпиада уже показала чего стоят эти "чемпионаты".
По признанию министра спорта Украины на подготовку сборной Украины к олимпиаде было потрачено более 120 млн. гривен.60 миллионов из них направили на биатлон, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Остальные 60 миллионов гривен распределили на другие зимние виды спорта. При этом спортсменов поделили на три категории: в элитную группу попали 15 биатлонистов... и полный провал по биатлону.
В целом бюджет Украины на подготовку и участие в Играх составил 257 миллионов гривен.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы. ФОТО
 
 
 
 
 
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