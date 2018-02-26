 Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Федерации стрельбы Украины в Facebook.
"Поздравляем Елену Костевич с рекордом мира и Европы в новом олимпийском упражнении ПП-3 с результатом 583 очка, показанным в квалификации чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в венгерском Дере", - говорится в нем.
По признанию министра спорта Украины на подготовку сборной Украины к олимпиаде было потрачено более 120 млн. гривен.60 миллионов из них направили на биатлон, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Остальные 60 миллионов гривен распределили на другие зимние виды спорта. При этом спортсменов поделили на три категории: в элитную группу попали 15 биатлонистов... и полный провал по биатлону.
В целом бюджет Украины на подготовку и участие в Играх составил 257 миллионов гривен.