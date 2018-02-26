 Украинка Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении, - Федерация стрельбы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Федерации стрельбы Украины в Facebook.

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"Поздравляем Елену Костевич с рекордом мира и Европы в новом олимпийском упражнении ПП-3 с результатом 583 очка, показанным в квалификации чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в венгерском Дере", - говорится в нем.



