 Спасатели вытащили из снежного заноса автобус с 19 иностранцами, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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"На место вызова направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части г.Тетиев. Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - сообщили в воскресенье днем в ГУ Госслужбы Украины по ЧС в области.



