 Спасатели вытащили из снежного заноса автобус с 19 иностранцами, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"На место вызова направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части г.Тетиев. Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - сообщили в воскресенье днем в ГУ Госслужбы Украины по ЧС в области.
н...й шастать...нехай щастить !"
Тамошние жители считают, что им дешевле подождать пока снег сам стает, чем тратиться на технику
Отримали навіть більше від подорожі!
Цікаво, а за екстрим вони як будуть разраховаватись?