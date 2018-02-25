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 Спасатели вытащили из снежного заноса автобус с 19 иностранцами, - ГСЧС. ФОТО

В воскресенье в 5:40 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района Киевской области поступило сообщение о том, что на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище в снежном сугробе застрял автобус "VOLVO", в котором находились 19 иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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"На место вызова направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части г.Тетиев. Спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение", - сообщили в воскресенье днем в ГУ Госслужбы Украины по ЧС в области.

Спасатели вытащили из снежного заноса автобус с 19 иностранцами, - ГСЧС 01
Спасатели вытащили из снежного заноса автобус с 19 иностранцами, - ГСЧС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3052425
 
 
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Сподіваюсь, що врятували не кацапів...
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Иностранцы в шоке. Вместо расчистки дорог их таскают на шнурке пожарнные машины
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А може в угоді був прописаний пункт з екстримальними подіями!
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В ЛОНДОНЕ НЕТ.... СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН !!!!!
Тамошние жители считают, что им дешевле подождать пока снег сам стает, чем тратиться на технику Рятувальники витягли із снігового замету автобус із іноземними туристами, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3945
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Для іноземців екскурсія вдалась на повну!
Отримали навіть більше від подорожі!
Цікаво, а за екстрим вони як будуть разраховаватись?
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экскурсия была на пожар. а тут сугроб....
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видать дела в гору пошли,раз пожарной машиной из завалов вытаскивают,кацапы обзавидуются
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а іноземці, то паломники по святим місцям? сподіваюся, що не з ерефії
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели вытащили из снежного заноса автобус с 19 иностранцами, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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