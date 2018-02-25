 Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.
Президент МОК Томас Бах объявил о закрытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Он поблагодарил организаторов, власть Пхенчхана, волонтеров и всех, кто помогал создавать этот праздник спорта.
Представители любимого спорта Южной Кореи – конькобежцы выстроили знаменитые пять колец Олимпиады.
Южная и Северная Корея вновь прошли вместе – но уже со своими флажками.
Парад наций прошел более неформально, чем на открытии. От Украины с флагом прошел Александр Абраменко – наш единственный чемпион и единственный медалист на этих Играх.
Получила свою золотую медаль и легендарная Марит Бьорген, которая только сегодня стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр.
Пекин приглашает к себе на следующие Игры-2022!
А я только сегодня решил вечером посмотреть Олимпиаду
потом передаст эстафету Норкину,
тот уродливой парочке на Рашка 1,
далее еще одна чурка на на ТВЦ,
и ближе к ночи вой гиен будет венчать Киселев.
мы потратили на гонку вооружений 500 миллиардов,для выпуска товаров народного потребления и продуктов питания 33 миллиарда... сами посчитайте сколь народного добра в % ушло на танки самольоты ракеты и прочий металлолом...
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Это - к Супрун.
страна такая ОAR?... Нет на глобусе такой.
Яскраве видовище!!!
И символичное. Особенно, когда выходит большая колона на поле и делится на две. И во главе правой колоны- ФЛАГ УКРАИНЫ(!!!).
Киселев бы сказал-,, Совпадение? Не думаю,,.
И где-то нёс флаг представитель ОАР, а позже вышли серые мыши опущенные и униженные. Награждают марофонцев. На пьедестале стоит счастливый и гордый ,, чухонец,,. А по бокам ниже его стоят понурые ,, Великороссы,, в потертых грязных джинсах представители ОАР. А им нечего было терять, ведь в любом случае гимн эрэфии не звучал бы. Спасибо Южная Корея, ты достойно провела ОИ-2018. Спасибо за доставленный нам Праздник!
Просто светят звёзды
Просто во вселенной,
Как ох#енно просто,
И просто ох#енно.
Звёзды тонут в вёслах
И за лодкой пена,
Как ох#енно просто
И просто ох#енно.
А ты распустишь косы
И любовь по венам,
Как ох#енно просто
И просто ох#енно.
Просто светят звёзды
Просто во вселенной,
Как ох#енно просто,
И просто ох#енно.