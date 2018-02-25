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 Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 25 февраля, в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2018.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 01

Президент МОК Томас Бах объявил о закрытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Он поблагодарил организаторов, власть Пхенчхана, волонтеров и всех, кто помогал создавать этот праздник спорта.


Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 02

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 03

Представители любимого спорта Южной Кореи – конькобежцы выстроили знаменитые пять колец Олимпиады. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпиада-2018: Норвегия вырвала первое место итогового медального зачета у Германии. Украина - 21-я. ТАБЛИЦА


Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 04
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 05
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 06

Южная и Северная Корея вновь прошли вместе – но уже со своими флажками. 


Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 07
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 08
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 09
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 10

Парад наций прошел более неформально, чем на открытии. От Украины с флагом прошел Александр Абраменко – наш единственный чемпион и единственный медалист на этих Играх. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Золотой" прыжок олимпийского чемпиона Абраменко. ВИДЕО

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 11
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 12

Получила свою золотую медаль и легендарная Марит Бьорген, которая только сегодня стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр. 

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 13

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 14
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 15
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 16
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 17
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 18
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 19
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 20
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 21

Пекин приглашает к себе на следующие Игры-2022!


Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 22
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 23
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 24
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 25
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане 26

Источник: https://censor.net.ua/p3052411
 
 
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ОАР это что, новое непризнанное псевдогосударственное образование ? Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 6067
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На церемонії закриття олімпіади, представники усіх країн світу урочисто відправили Саакашвілі у космос.

Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане - Цензор.НЕТ 395
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не по теме,но никак не могу не спросить:Секта,шо це?
Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане - Цензор.НЕТ 8679
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Дерьмо тянется к дерьму...этого закона Природы еще никто не отменял....
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Соевые, вам прямо с Савушкино скидают фейки? у самих мозгов нету?
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Фэйк в данном случае...Но депутат от родыны маркова Селянин таки в батькивщине
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я всегда знал что батькивщина финансируется кремлём
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А я только сегодня решил вечером посмотреть Олимпиаду
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Необходимо поддержать путина! Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане - Цензор.НЕТ 8141 Требуется шесть человек,по три с каждой стороны гроба
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Что бы пакет для строймусора нести, хватит и двух.
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РАБссия глубоко ОСУЖДАМ-с актера Алешку Серебрякова,за не дипломатические слова в сторону уРодины РАБссии : сила,наглость и Хамство,даже друг Серебрякова Дмитрий Певцов по Бандиццкому Питирбюргеру отметился...Хамством Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане - Цензор.НЕТ 8599 ..,удивительное СТАДО баранов... Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане - Цензор.НЕТ 5332
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пробей в гугле "страна 404", результат удивит. Хотя основатель Гугла Брин Сергей Михайлович появился на свет в Москве в семье математиков в 1973 году. КАЦАП тупой, лишнехромосомный
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Без шевронов на солдатах,без эмблем на самолётах,без флага на олимпиаде...Страна ИХТАМНЕТИЯ! 404..... Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане - Цензор.НЕТ 4922 Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане - Цензор.НЕТ 4922
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комментарий отмечен как спам  
 
пробей в гугле "страна 404", результат удивит. Хотя основатель - Гугла Брин Сергей Михайлович появился на свет в Москве в семье математиков в 1973 году. КАЦАП тупой, лишнехромосомный
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В 1973 фуйло бы расстреляли без шума и пыли.
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Лишнехромосомные жгут чучела "предателя" Родченкова, якобы из-за которого кацапобыдлом вытерли задницу. Ни один кацап ни на грам не обвиняет ни ботоксного недофюрера, ни воровскую кремлядскую банду. Это быдло-биомаса даже не врубается, за что на них плюет весь мир...
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якщо вони мене так принизливо обізвали, більш ніколи не буду сперму здавати!
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Кацапчик, ти на портрет ботоксного ганяєш, а потім цими руками тут комменти строчиш? Мінстець зовсім опустився, раз таких як ти начав наймати Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 7874
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Выискивать "врагов", которые мешают фюреру, вести кацапию к светлому будущему, это их любимое занятие.

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Цель рашки - посеять вражду , смуту , расшатать мир , спровоцировать внутренний конфликт и ввести войска в Украину, Кремлевские тролли активно пытаются подогреть во всех СМИ этот вопрос, Кремлевские провокаторы готовят повод для развязывания войны рашкой под предлогом ущемления прав русскоговорящих , БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ и не поддавайтесь на высеры кремлевских троллей - провокаторов!
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Подымите мне веки ,Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 1352
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Какая отвратительная рожа.. (с)
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РАБссия правопреемница дохлого ССРа обоборала 14 республик до нитки,оставив на барском столе по пирожку с отравленным повидлом...
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Как обычно. Каждый комментарий про рашку.)
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Завтра чурка Артем Шейнин будет полдня про Украину мусолить,
потом передаст эстафету Норкину,
тот уродливой парочке на Рашка 1,
далее еще одна чурка на на ТВЦ,
и ближе к ночи вой гиен будет венчать Киселев.
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Итого : Эдуард Шеварднаде на последнем съезде кпSS заявил :
мы потратили на гонку вооружений 500 миллиардов,для выпуска товаров народного потребления и продуктов питания 33 миллиарда... сами посчитайте сколь народного добра в % ушло на танки самольоты ракеты и прочий металлолом... Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 9042
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Зимняя Олимпиада - слишком много лыжных дисциплин. Гораздо круче будет марафон по снегу на велосипеде Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 4263 или велослалом
Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 7363
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марафон по снегу на велосипеде Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 4963 или велослалом
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Это - к Супрун. Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 1299
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в Британии проходит турнир по Снукеру,на Евроспорте идет полуфинал Марк Селби -Дин ,счёт 5 : 5 ....Ронни О*Салливан все рано лучший...
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Дин выиграл 6:5.Финал завтра : Ронни О*Салливан-Дин..Суперфинал...
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Смотел Олимпиаду. А что за
страна такая ОAR?... Нет на глобусе такой.
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Наконец-то кацапскому быдлу показали, где его место !!!! На па-раше !!!!
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Обьедененная Арабская Республика тоже на церемонии?
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Параша пила бормотуху и сожалела как всегда Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 2363
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Церемония закрытия ОИ-2018:
Яскраве видовище!!!
И символичное. Особенно, когда выходит большая колона на поле и делится на две. И во главе правой колоны- ФЛАГ УКРАИНЫ(!!!).
Киселев бы сказал-,, Совпадение? Не думаю,,.
И где-то нёс флаг представитель ОАР, а позже вышли серые мыши опущенные и униженные. Награждают марофонцев. На пьедестале стоит счастливый и гордый ,, чухонец,,. А по бокам ниже его стоят понурые ,, Великороссы,, в потертых грязных джинсах представители ОАР. А им нечего было терять, ведь в любом случае гимн эрэфии не звучал бы. Спасибо Южная Корея, ты достойно провела ОИ-2018. Спасибо за доставленный нам Праздник!
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Я так зрозумiв,що то, той саме чухонец,а поряд ихтамнеты в потёртой джинсе.К коменту Медовкина Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 2132
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Что за два пидара по бокам от человека?
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Чемпион финн Ийво Нисканен и два снеговика ихтамнета.
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Песня Шнура ("Ленинград"), которую пели хоккеисты из неизвестной команды неизвестной страны. В раздевалке, уже с золотыми медалями, под шампанское.

Просто светят звёзды
Просто во вселенной,
Как ох#енно просто,
И просто ох#енно.

Звёзды тонут в вёслах
И за лодкой пена,
Как ох#енно просто
И просто ох#енно.

А ты распустишь косы
И любовь по венам,
Как ох#енно просто
И просто ох#енно.

Просто светят звёзды
Просто во вселенной,
Как ох#енно просто,
И просто ох#енно.
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......пели с сорванными знаками различия и погонами - "Марш сереньких мышат" Церемонія закриття зимової Олімпіади-2018 відбулась у Пхьончхані - Цензор.НЕТ 6892
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Цензор.НЕТФотоСпортЦеремония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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