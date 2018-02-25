 Церемония закрытия зимней Олимпиады-2018 прошла в Пхенчхане. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.

Президент МОК Томас Бах объявил о закрытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Он поблагодарил организаторов, власть Пхенчхана, волонтеров и всех, кто помогал создавать этот праздник спорта.





Представители любимого спорта Южной Кореи – конькобежцы выстроили знаменитые пять колец Олимпиады.

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Южная и Северная Корея вновь прошли вместе – но уже со своими флажками.











Парад наций прошел более неформально, чем на открытии. От Украины с флагом прошел Александр Абраменко – наш единственный чемпион и единственный медалист на этих Играх.

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Получила свою золотую медаль и легендарная Марит Бьорген, которая только сегодня стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр.

















Пекин приглашает к себе на следующие Игры-2022!















