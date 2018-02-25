 ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, в торжественном мероприятии приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники. В том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, а также самоходные гаубицы К-9 и мотострелковая техника из Украины.
Как сообщают местные СМИ, на параде была продемонстрирована американская противоракетная система Patriot. На мероприятии были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии, прошли также знаменные группы из Украины, Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и США.
Над площадью Свободы пролетели вертолеты и самолеты ВВС и погранохраны Эстонии, а также два вертолета США UH-Black Hawk, три истребителя Eurofighter из Италии и два истребителя F-16 ВВС Дании. Завершила пролет авиации эскадрилья восьми истребителей F-16 ВВС США.
Во время парада были также продемонстированы противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.
К сожалению, политика сайта оставляет желать лучшего.
И профессионалов, по ходу - нет. Редактор - никакой.
На карте - Ичкерия в сравнении с Рашкой. Та самая Ичкерия, которая 10 лет давала просраться всей Рашке.
Так вот Эстония в четыре раза больше Ичкерии.
И Эстония не одна, она в НАТО. И в Эстонии нет кадырок.
Граница: эстонская Нарва и российский Ивангород
только увы барыги против это признавать!!!
Довжина - ні про що.
Он у литовців довгі шинелі, одразу вигляд інакший.
Та й стрункіших військових потрібно в таку прапороносну групу, а не такого, як, власне, ніс прапор. В іншій формі, може, й нічого. А в такій - не гарно.
Але хочеться не просто бути, а гарно виглядати теж.
Я это к чему пишу? Оно ж с головы не идет, вот хочу мыслями поделится.
Все эти хороводы, вбросы фейков, кидание грязи на армию, Порошенко - то все фигня! Их угрозы - тоже фигня! Это все что им разрешают. Сейчас украинцы заняты другим - кто то кордон сторожит, кто то воюет, кто то воюет в информпространстве , кто то работает для себя, своей семьи, своей страны. Все при деле. Я имею ввиду основной костяк государства, тех, кто в это трудное, военное время, старается принести пользу своей деятельностью. И движется вперед! К цели! А цель у нас есть - построить Украину сильным, свободным, европейским государством! А теперь подумайте - а если кучка придурков или негодяев, решится это у нас отнять? А?
Вот! Пусть попробуют. Мы иногда ворчим на их возню, но если будут какие-то перегибы - я им не завидую! Вот та сила Майдана, сила народа, мне кажется, вот она и выйдет на защиту достигнутого. Если не больше. Раньше , ведь, во время Майдана, это была мечта, а сейчас уже пройден тяжелый, кровавый, но результативный путь. Мы сидеть и ждать, когда к нам прийдут убивать нас и нашу семью, отбирать наше нажитое, не станем! Мы все помним! И Голодомора повторение не допустим ! И люмпен к власти больше не допустим!
Не переживайте, друзья мои, не будет никакого реванша! Здравых людей гораздо больше, чем вы думаете! А сомневающиеся - в них сработает инстинкт самосохранения.
То что они пишут тут в фб и в личку - ну шо, порохоботы, боитесь? Нет! Мы вам такого не пишем! Мы уверенны в себе, в Президенте, в армии, в власти, в помощи запада, Америки! Это вы боитесь! Потому и пишите со страху.»
© Наталія Козир