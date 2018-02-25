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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:парад (367) Эстония (518)

 ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии. ФОТОрепортаж

В столице Эстонии Таллинне прошел военный парад по случаю 100-летия независимости страны, в котором приняли участие в том числе знаменные группы из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, в торжественном мероприятии приняли участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники. В том числе танки Challenger-II и боевые машины пехоты Warrior из состава боевой группы НАТО, а также самоходные гаубицы К-9 и мотострелковая техника из Украины.

Как сообщают местные СМИ, на параде была продемонстрирована американская противоракетная система Patriot. На мероприятии были представлены все рода войск вооруженных сил Эстонии, прошли также знаменные группы из Украины, Финляндии, Франции, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Восточное партнерство" является приоритетом для всего Евросоюза", - премьер Эстонии Ратас

Над площадью Свободы пролетели вертолеты и самолеты ВВС и погранохраны Эстонии, а также два вертолета США UH-Black Hawk, три истребителя Eurofighter из Италии и два истребителя F-16 ВВС Дании. Завершила пролет авиации эскадрилья восьми истребителей F-16 ВВС США.

Во время парада были также продемонстированы противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока рано обсуждать возвращение к нормальным отношениям с РФ, - глава МИД Эстонии Миксер

ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 01
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 02
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 03
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 04
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 05
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 06
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 07
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 08
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 09
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 10
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 11
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 12
ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии 13

Источник: https://censor.net.ua/p3052409
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
бо естонці одразу позбавили зрадофілів всіх прав цивілізованих людей, і люмпени не змогли щотижня свєргать бориг і всяко вставляти палки в колеса
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они сразу сориентировались: в НАТО, в ЕС, чтобы избавиться от гегемонии Россси - а то Ельцин вдруг передумает, гармонизация законодателства с ЕС, границы, затем валюта, международные договоры, помощь Финляндии, Швеции, Норвегии
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"бо естонці одразу позбавили зрадофілів всіх прав цивілізованих людей" а что именно они делали, очень интересно, как определяли зрадофилов врагов народа всё такое, расскажите
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было несколько видов паспортов, т.к. в Эстонии осели много бывших военных с семьями. экзамены по знанию языка
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Таки да! в 1990 году перед выводом войск в Эстонии было до 250 тыс. войск всех видов !!! + члены семей. Ужас! Я удивляюсь, как такая масса не захватила власть, а ушла. точно Ельцин поспособствовал, его за это чтут и помнят в Эстонии. Часть уехали, но многие остались, особенно в Латвии, но и там количество русских уже сокращается (либо сами уезжают, либо естественная убыль).
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При совке в русскоязычных школах изучали эстонский с начальных классов. Так что все там все знают.
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"изучали" и "выучили, знают" - не одно и тоже. ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 7164
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"Вчити" і "вивчити" - то як кажуть одесити, "двє большиє разніці". У когось не та будова щелеп, у когось зайва хромосома не дозволяє розрізняти звуки естонської мови.
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Як що колеса квадратнi,не грех и вставить ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 6241
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слабєнько! де магучіє вайска ихтамнетов, сівєрной карєї, Зімбабве, Науру, Вануату?
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они принимают участие в параде в лаптеносии
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Класика. Курс як треба поводити себе з лаптеносцями.
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То Кличко Повєткину по зубам чи не по зубам?
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в Эстонии когда то жила моя тётка по отцу.после распада ССра дохлого,связь прекратилась.последний раз видел ее в апреле 1991 года... ВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии - Цензор.НЕТ 9966
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С такой армией и такими союзниками никакая рашка не страшна.
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НЕ ПО ПОВОДУ НЕЗАВИСИМОСТИ, А В ЧЕСТЬ 100-Я ГОСУДАРСТВА.Ровно 100 лет назад Эстония получила свое название. ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 6242
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Украинский снайпер записал жесткое обращение к предателям Украины: "Я приду и найду тебя....https://www.youtube.com/watch?v=gbSjxnYuank&feature=youtu.be
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Нравится стиль и скромная элегантность эстонцев. С Днем Рождения, EESTI!
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и не стыдно немношко ценсор, вчера друзей эстонцев не поздравили, не красиво.
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Не удивляйтесь, Федя.
К сожалению, политика сайта оставляет желать лучшего.
И профессионалов, по ходу - нет. Редактор - никакой.
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Жиль-биль маленький, но гордий птичка...
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Кстати, о птичках. ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 7063
На карте - Ичкерия в сравнении с Рашкой. Та самая Ичкерия, которая 10 лет давала просраться всей Рашке.
Так вот Эстония в четыре раза больше Ичкерии. ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 9111
И Эстония не одна, она в НАТО. И в Эстонии нет кадырок.

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Это ты про карликового хуйла - предводителя стерхов?
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Чому Естонії 100 років , а Україні лише 26 ... ? ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 6180
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Украине тоже - 100
только увы барыги против это признавать!!! ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 8095
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Потому, что статья написана коряво)))) Не 100 лет независимости, а 100 лет Эстонии, как государству.
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Ну так кацапам кажется, что если государство появилось позже Рассеи, то оно не имеет права существовать. ЗСУ взяли участь у параді з нагоди 100-річчя незалежності Естонії - Цензор.НЕТ 2382
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Мені не сподобалася така форма наших.
Довжина - ні про що.
Он у литовців довгі шинелі, одразу вигляд інакший.
Та й стрункіших військових потрібно в таку прапороносну групу, а не такого, як, власне, ніс прапор. В іншій формі, може, й нічого. А в такій - не гарно.
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З цим погоджуюся. Звичайно.
Але хочеться не просто бути, а гарно виглядати теж.
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погоджуюсь з Вами (нижче я вже відреагував) її явно робив неук
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хто розробив цей однострій для наших воїнів? я плюну йому в пику!
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безусловно,сегодня это грандиознейшее мировое событие,масштабы и состав участников действительно впечатляют
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«Видео сегодня посмотрела. Снова во вторник на Киев идут. Порошенко им мешает. Понимаете? Чем больше на глотку раше давят, тем больше мешает нашим "патриотам" Порошенко! Совпадение? Уверенна, что нет! Сказали , быстро управляться, Верховную Раду захватят, Порошенко снимут, и сразу снимут Парубия. Просили пожрать им принести. Так шо, снова - Киев вставай, дай пожрать. Ну и посрать не мешай!
Я это к чему пишу? Оно ж с головы не идет, вот хочу мыслями поделится.
Все эти хороводы, вбросы фейков, кидание грязи на армию, Порошенко - то все фигня! Их угрозы - тоже фигня! Это все что им разрешают. Сейчас украинцы заняты другим - кто то кордон сторожит, кто то воюет, кто то воюет в информпространстве , кто то работает для себя, своей семьи, своей страны. Все при деле. Я имею ввиду основной костяк государства, тех, кто в это трудное, военное время, старается принести пользу своей деятельностью. И движется вперед! К цели! А цель у нас есть - построить Украину сильным, свободным, европейским государством! А теперь подумайте - а если кучка придурков или негодяев, решится это у нас отнять? А?
Вот! Пусть попробуют. Мы иногда ворчим на их возню, но если будут какие-то перегибы - я им не завидую! Вот та сила Майдана, сила народа, мне кажется, вот она и выйдет на защиту достигнутого. Если не больше. Раньше , ведь, во время Майдана, это была мечта, а сейчас уже пройден тяжелый, кровавый, но результативный путь. Мы сидеть и ждать, когда к нам прийдут убивать нас и нашу семью, отбирать наше нажитое, не станем! Мы все помним! И Голодомора повторение не допустим ! И люмпен к власти больше не допустим!
Не переживайте, друзья мои, не будет никакого реванша! Здравых людей гораздо больше, чем вы думаете! А сомневающиеся - в них сработает инстинкт самосохранения.
То что они пишут тут в фб и в личку - ну шо, порохоботы, боитесь? Нет! Мы вам такого не пишем! Мы уверенны в себе, в Президенте, в армии, в власти, в помощи запада, Америки! Это вы боитесь! Потому и пишите со страху.»

© Наталія Козир
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВСУ приняли участие в параде по случаю 100-летия независимости Эстонии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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