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 Израильский спутник зафиксировал российские истребители пятого поколения Су-57 на авиабазе в Сирии, - Haaretz. ФОТО

Израильская компания Imagesat International (iSi) опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы Хмеймим в Сирии, на которых возможно зафиксировано место базирования российских истребителей пятого поколения Су-57.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Опубликованные изданием снимки были сделаны спутником Eros B. На них видно самолеты, очертания двух из которых напоминают силуэты российских Су-57.

Израильский спутник зафиксировал российские истребители пятого поколения Су-57 на авиабазе в Сирии, - Haaretz 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю от бомбардировок сил Асада, поддерживаемых РФ, в сирийской Гуте погибли более 500 человек, в том числе 123 ребенка, - Le Figaro

В публикации отмечается, что российские истребители пятого поколения еще не готовы к полноценному применению. Издание предполагает, что, скорее всего, они будут проходить испытания в реальных условиях.

Ранее появлялась информация, что Россия перебросила новейшие истребители пятого поколения Су-57 в Сирию. Однако в Минобороны РФ это официально не подтверждают.

Су-57 был разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27, серийные поставки нового самолета намечены на 2018-2019 годы.

Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Союзники Путина сбили израильский истребитель во время атаки на базы террористов в Сирии. ВИДЕО

Большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и только США, Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.

Среди них, только США и Китай имеют на вооружении самолеты нового поколения. Это F-22 Raptor и F-35 Lightning II, и Chengdu J-20 соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/p3052407
 
 
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джидаи могут разбомбить только арабов воюющих с камнями и калашами в лучшем случае.
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Российские истребители пятого поколения Су-57 по своей надежности, новизне, скорости это как американские истребители 3 поколения. Поэтому ждем новых падений, аварий, загораний и наконец новых трупов кацапских летчиков
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Я три баяна порву...когда это "не имеющее аналогов" рассеянское дерьмо завалят из ПЗРК... Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 4788
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пора вже підіймати останній резерв_"дідів що воювали"
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Где-то на военном объекте в Израиле.
Офицер-оператор долго и как-то иронично смотрит в монитор, после чего, отхлебнув кофе, говорит коллеге за соседним пультом:
- Слушай, Аарон, будь мне известен, шо мне или к доктору надо, или это сплошная порча зрения... Вот стоят в ряд эти Су-57 - но почему я при этом вижу, шо их там уже таки нет?
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***
Два вечно враждующих еврея встречаются в синагоге. Раввин говорит им:
- Сегодня Йом Кипур - день, когда надо просить друг у друга прощения и мириться.
Евреи осторожно жмут друг другу руки и один проникновенно говорит:
- Мойша, я желаю тебе всего того, что ты мне желаешь.
- Хаим, ты опять начинаешь?!..
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Вспомнился специфический анекдот на израильскую армейскую тему.
Да, тут нужно знать, что (цитирую) "...субординация в ЦАХАЛ своеобразная и способна вызвать разрыв шаблона у служившего в (пост)советской армии - офицеры общаются с рядовыми без какой-то уставщины, здороваются за руку, едят в одной столовке, да и побухать в увольнении вместе - в порядке вещей"

По израильской военной базе идут два генерала, местный и американский. Навстречу - рядовой. Прошёл, как будто не заметил.
Американец в шоке: «Как же так?! Два генерала стоят, а он даже чести не отдал!»
Израильский генерал, пробормотав: «Сейчас разберемся», - догоняет солдата и спрашивает:
- Изя, я таки не пойму... Ты шо, обиделся на что-то?
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экскурсовод в автобусе:
- в Израиле есть знаменитая долина "Хула". Гуси там, лебеди всякие
по пути в Африку останавливаются в Хуле на ночной отдых.
русотуристо удивленно глядя в окно:
- а х*ле... и не останавливаться... тепло, тихо и жратвы много.

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В автобусе едет негр и читает газету на иврите. К нему наклоняется старый еврей и спрашивает:
- Послушайте, вам шо - мало, шо вы негр?!
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***
В Израиле анонсирована новая модификация

американского танка «Абрамс» с учетом местных особенностей.
Результатом многолетних изысканий военных ученых Израиля
стал танк с обрезанным дулом «Авраамс»
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Выступает в ООН посол Израиля:
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды и пошел купаться. Когда он вышел из воды, одежды не было. Я предполагаю, что ее украли арабы!
Возмущённый крик представителя Палестины:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!
Посол Израиля:
- Вот именно с этого я и хотел начать свою речь...
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Еврей из Одессы уехал в Израиль.
Не прошло и двух месяцев, как он вернулся обратно.
Его спрашивают:
- Почему так быстро?
- Понимаешь, здесь же люди как люди, ну не доволен кто - обзовет тебя ж*довской мордой,
а там... там вообще одни евреи... поговорить же не о чем...
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Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 2412Израиль. Сын возвращается из школы и мама спрашивает его:
- Что сегодня у вас было?
- Да вот... На истории рассказывали, как бог послал Моисея одного в глубокий тыл врага, чтобы освободить из плена своих боевых товарищей. Он в одиночку справился с заданием и вывел их из Египта, потом они построили понтонный мост через Красное море, чтобы перебраться через границу. Перебравшись, Моисей запросил по рации поддержку с воздуха, и два F-16 взорвали мост, чтобы Моисей смог оторваться от преследования танков и мотопехоты армии фараона...
Мать в таком ах*е, что в сочетании с генетическим еврейским пучеглазием это чревато травматической потерей зрения из-за выпадения глаз... Наконец она обретает дар речи:
- Ч... что, вам э... это... ТАК рассказывали?! О_О
- Ну, не совсем. Но если бы я рассказал тебе ТО, что рассказали они, ты бы не поверила...
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***
Еврей и русский слушают радио, объявляют, что война началась.
Еврей хватается за голову:
- Ой, вей!!! Это ж такие проблемы, такие проблемы. Надо семью вывезти куда-то, упаковать вещи, потом самому туда ехать, как-то устраиваться.. за что-то жить...
Такие проблемы на мою старую больную голову. О, горе..
Русский отвечает:
- Да, и не говори, война - это большие проблемы.
- Ой, не смеши меня! Какие у тебя проблемы - винтовку в руки и на фронт...
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"Хезболла" - ливанская организация (признана террористической во всем мире -
кроме Кацапстана) - сегодня воюет на стороне Асада/Окурка. Главная цель "Хезболлы"
(для чего она и она и создавалась) - уничтожение государства Израиль. Когда
поутихнет в Сирии (конфликт длится десятки лет, и так же будет далее -
загораться/тлеть) "Хезболла", набравшись опыта и кацапского
вооружения, вернутся к основной своей задаче - привет ватничкам из Израиля.

За Асада/Окурка сражаются - "Корпус
защиты исламской революции в Иране", "Шиитская милиция из Багдада" - так же
признанные во всем мире террористическими организациями.
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На самом деле там все гораздо сложнее, по-моему пять крупных группировок, которые иногда ситуативно союзничают: правящая Асада(их русские поддерживают), ИГИЛ, курды (вблизи границы с Турцией), нацармия (эти против Асада) и кто-то еще. У каждого из них свой интерес. А бомбят Сирию все кому не лень, в том числе и русские и израиль и турки (эти боятся курдов), и половина Европейских стран - под лозунгом борьбы с ИГИЛ бомбы на Сирию кидает кто угодно. Так что, на самом деле бедные сирийцы, не удивительно, что они в Европе ведут себя несколько вызывающе.
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интересно, а если "ихтамнет" сбить - то что будет??? Ведь коль нет - так нет, и оттого, что их опять не станет ровно ничего не изменится...
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Коцабы !!!
Наберите воздуха в грудь !!!
Готовы ??? ГОТОВЫ ...??? Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 5165

Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 1967
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Сдохло оно по символической причине - у этой обезьяны был рак мозга
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рак мозга и всплеск ватофилии.
Причём не ясно, что было причиной, а что следствием.
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ну если фотят - то таки скорее да ,чем нет)
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вот только весь мир не считает их 5го поколения...это металлолом недобитый.упадей при первом же выстреле Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 4957 Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 3923
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Пусть сирийские бармалеи нам скажут "Спасибо" за то,что дали координаты хорошей цели.
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Лечим иногда,но чаще их гражданских.Кстати,у нас ни для кого не секрет,что путлеровские бандиты бомбят мирное население.
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Да, хороший самолёт-невидимку видно издалека...)
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Щось фото розмите, літак двомоторний? І не видно турелі для стрілка.
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к сожалению сурийские дехкане не разбираются где 4 е а где 5 е поколение мордовских ватопланов, поэтому сбивают то что увидят.
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На днях, на авиабазу Хмеймим прибыли два истребителя Су-57 пятого поколения, четыре Су-35С поколения 4++, и Су-25СМ (с полностью модернизированной электроникой и системой защиты от ПТУР и ПЗР «Витебск»). А также новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
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Сэмэн Поштовый) Сказки не пиши нет таких самолетов от всех защит! В Афганистане оккупанты использовали на вертолетах и на самолетах тепловые помехи, из -за этого вертолеты и самолеты становились на 30-40% тяжелее и теряли свои боевые характеристики, все места крепления для подвешивания ракет, подвешивали тепловые ловушки.
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и системой защиты от ПТУР

тю... так це танки...
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ну обнаружит его станция разведки а дальше????
Кольчуга не стреляет и не наводит ракету на цель к сожалению
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им теперь в охранение нужно еще 10 бортов
иначе их чурки газовым баллоном собьют( американским или израильским)
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А чому досі Ізраїль з цих двух великих Су57 не зробив багато маленьких? Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 2104
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реформаторы в курсе что и без налета авиации эти руснявые литаки никуда не улетят.
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А бошки винторогим пилотам "не имеющего аналогов" дерьма из паРаши будут отрезать точно так же как и другим винторогим пилотам...медленно...с чувством и расстановкой....

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Слово не "имеющего аналогов" это слово свегда применяется для внутреннего применения! Вот пример самоходная зенитная установка "Панцирь С1" россиянцы говорили что нет аналогов мире, даже называли эту установку Убийца томагавков. После того как в Сирии эта установка в реальном бою познакомилась с ракетами томагавк, сейчас "Панцирь С1" уже не называют убийцей тамагавков!
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Что то не особо они скрываются от сьемки ... может все таки надувные?))) Хотя даже бункер им и не поможет .... Трамп уже наказал томагавками прям изза кривизны земного шара прилетели)))
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Что то не особо они скрываются от сьемки



паРаша решила в очередной попугать ежа своей голой сракой.....
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Ну и пи**аните по этой базе с её истребителями нового поколения! Всё равно ИХТАМНЕТ! Претензий не будет.
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Вангую: один утопится, второй самоубьется.....
Пущай летают!
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Интересно: в кабине пилота навигатор "Глонасс" примотан скотчем или прикручен шурупами? Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 7851
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Да ты что..?? Это же не имеющий аналогов летательный аппарат из паРаши.....там все приклеено супперклем..... Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 593
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Скотч и суперклей - не то. Нужна скрепная Синяя Изолента.
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А у израильских спутников есть Шо на них скинуть?
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Пропагандоны уже пугают вату американским "жезлом бога" (эдакий стимпанковский LOIC):
https://www.stopfake.org/ria-novosti-pugaet-amerikanskim-kosmicheskim-oruzhiem-kotoroe-est-tolko-v-fantasticheskih-romanah/
Видимо, на случай, если и их какой-нибудь авиамодельный дрон угандошит
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эти пугали еще когда Рейган заявил о программе звездных войн. Хоть что нибудь свеженькое придумали
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Казалось бы, почему на аэродроме запретили находиться с острыми или колющими предметами
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Китайская космическая станция Тяньгун-1 массой 8,5 тонны упадет на Землю ориентировочно 10 апреля нынешнего года.

В зоне вероятного падения находится сразу несколько крупных городов: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Рио-де-Жанейро, Мадрид, Найроби, Нью-Дели, Гонконг, Токио, Сидней и другие.
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Это с рашистского сайта? Может там в списке "других" одна залесская деревня?
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8 тонн - это х-ня. сгорит и развалится на куски, а потом снова сгорит еще в воздухе.
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не ну коекакие остатки долетают до земли типа трубы со стекловолокна .......
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А как же надувные танки "Армата", неужто воздушно-комический истребитель сортиров будет прикрывать исключительно проверенный советский хлам?
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"25.02.18 16:07 Израильский спутник зафиксировал российские истребители пятого поколения Су-57 на авиабазе в Сирии" - я ещё два дня назад в Википедии их зафиксировал - "21-23 февраля в Сирию на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия переброшены четыре истребителя Су-57[24]. Предполагается, что в рамках заключительного этапа испытаний самолёта в реальных боевых условиях будут протестированы системы вооружения, возможности бортового радиолокационного оборудования, а также возможность и степень обнаружения российского истребителя американскими радарами и самолётами F-22 / F-35."
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интересно кто эти Су-57 первыми собьют еврейцы или сирийские повстанцы Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 3980

ПыСы а может турки опять возьмутся за старое Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 6083
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в САМОЛЕТЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ДВИГАТЕЛЬ, а с этим делом у кацапов всегда было очень хреново, про авионику вообще промолчу!
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"Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа (двигатель «Изделие 30») состоялся[11] в IV квартале 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023-2025 годах."
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На китайском J-20 вообще стоят движки от Су-30 и ничего. Цензор считает его 5-м поколением.
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Гугли, именно с новыми движками и прилетели. Два маха без форсажа . Не торохти попой. Это далеко не фанера. скрепленная пластилином.
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Координаты зафиксированы..... Пора порадовать мир !!!!
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Пусть сначала американцы свои ПЗРК проверят
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Короче пацак грузится в СУ-57,та берёт с собой гранату.
-Зачем она тебе?-спрашивает юнаармеец. Ізраїльський супутник зафіксував російські винищувачі п'ятого покоління Су-57 на авіабазі в Сирії, - Haaretz - Цензор.НЕТ 9812
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Ихтамнеты долго не живут, поэтому поколения меняются чаще.
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Су-57 (заводской индекс Т-50). Максима́льная взлётная ма́сса - 37000 кг.
Т-34 образца 1943 года - 30900 кг.

Т-54 - 35500 кг (танк)
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Там один движок. Это американская фишка. F-15 -2 движка, F-16 - 1; F-22 - 2, F-35 - 1. Серьёзная экономия на унификации. У паРашки и европейцев так не получается (кроме шведов).
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Небось, на тройку прилепили большую этикетку с цифрой пять- кацапские инновации.
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Чета хотят винторогие продемонстрировать американцам. Не спроста эти борта появились после ранения группы геологов. Посмотрим, какое паскудство они там придумали. Но, если местные бармалеи погнут и поцарапают эти самолеты, я просто от смеха кончусь.
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В Тартус подогнали десантный корабль ЧФ
что-то задумали, паскуды
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Рассчитано на вату, типа ответка за Вагнера.
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а представьте, что Украина вступила в НАТО
что в этом случае будет представлять Крым, кроме мишени?
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ватноголовые на форуме сами признают что ......хороший минометный обстрел и пепелацам кирдык будет
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомИзраильский спутник зафиксировал российские истребители пятого поколения Су-57 на авиабазе в Сирии, - Haaretz. ФОТО
 
 
 
 
 
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