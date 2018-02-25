Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA со ссылкой на израильское издание Haaretz.
Опубликованные изданием снимки были сделаны спутником Eros B. На них видно самолеты, очертания двух из которых напоминают силуэты российских Су-57.
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В публикации отмечается, что российские истребители пятого поколения еще не готовы к полноценному применению. Издание предполагает, что, скорее всего, они будут проходить испытания в реальных условиях.
Ранее появлялась информация, что Россия перебросила новейшие истребители пятого поколения Су-57 в Сирию. Однако в Минобороны РФ это официально не подтверждают.
Су-57 был разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27, серийные поставки нового самолета намечены на 2018-2019 годы.
Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.
Большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и только США, Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.
Среди них, только США и Китай имеют на вооружении самолеты нового поколения. Это F-22 Raptor и F-35 Lightning II, и Chengdu J-20 соответственно.
Офицер-оператор долго и как-то иронично смотрит в монитор, после чего, отхлебнув кофе, говорит коллеге за соседним пультом:
- Слушай, Аарон, будь мне известен, шо мне или к доктору надо, или это сплошная порча зрения... Вот стоят в ряд эти Су-57 - но почему я при этом вижу, шо их там уже таки нет?
Два вечно враждующих еврея встречаются в синагоге. Раввин говорит им:
- Сегодня Йом Кипур - день, когда надо просить друг у друга прощения и мириться.
Евреи осторожно жмут друг другу руки и один проникновенно говорит:
- Мойша, я желаю тебе всего того, что ты мне желаешь.
- Хаим, ты опять начинаешь?!..
Да, тут нужно знать, что (цитирую) "...субординация в ЦАХАЛ своеобразная и способна вызвать разрыв шаблона у служившего в (пост)советской армии - офицеры общаются с рядовыми без какой-то уставщины, здороваются за руку, едят в одной столовке, да и побухать в увольнении вместе - в порядке вещей"
По израильской военной базе идут два генерала, местный и американский. Навстречу - рядовой. Прошёл, как будто не заметил.
Американец в шоке: «Как же так?! Два генерала стоят, а он даже чести не отдал!»
Израильский генерал, пробормотав: «Сейчас разберемся», - догоняет солдата и спрашивает:
- Изя, я таки не пойму... Ты шо, обиделся на что-то?
- в Израиле есть знаменитая долина "Хула". Гуси там, лебеди всякие
по пути в Африку останавливаются в Хуле на ночной отдых.
русотуристо удивленно глядя в окно:
- а х*ле... и не останавливаться... тепло, тихо и жратвы много.
- Послушайте, вам шо - мало, шо вы негр?!
В Израиле анонсирована новая модификация
американского танка «Абрамс» с учетом местных особенностей.
Результатом многолетних изысканий военных ученых Израиля
стал танк с обрезанным дулом «Авраамс»
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды и пошел купаться. Когда он вышел из воды, одежды не было. Я предполагаю, что ее украли арабы!
Возмущённый крик представителя Палестины:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!
Посол Израиля:
- Вот именно с этого я и хотел начать свою речь...
Не прошло и двух месяцев, как он вернулся обратно.
Его спрашивают:
- Почему так быстро?
- Понимаешь, здесь же люди как люди, ну не доволен кто - обзовет тебя ж*довской мордой,
а там... там вообще одни евреи... поговорить же не о чем...
- Что сегодня у вас было?
- Да вот... На истории рассказывали, как бог послал Моисея одного в глубокий тыл врага, чтобы освободить из плена своих боевых товарищей. Он в одиночку справился с заданием и вывел их из Египта, потом они построили понтонный мост через Красное море, чтобы перебраться через границу. Перебравшись, Моисей запросил по рации поддержку с воздуха, и два F-16 взорвали мост, чтобы Моисей смог оторваться от преследования танков и мотопехоты армии фараона...
Мать в таком ах*е, что в сочетании с генетическим еврейским пучеглазием это чревато травматической потерей зрения из-за выпадения глаз... Наконец она обретает дар речи:
- Ч... что, вам э... это... ТАК рассказывали?! О_О
- Ну, не совсем. Но если бы я рассказал тебе ТО, что рассказали они, ты бы не поверила...
Еврей и русский слушают радио, объявляют, что война началась.
Еврей хватается за голову:
- Ой, вей!!! Это ж такие проблемы, такие проблемы. Надо семью вывезти куда-то, упаковать вещи, потом самому туда ехать, как-то устраиваться.. за что-то жить...
Такие проблемы на мою старую больную голову. О, горе..
Русский отвечает:
- Да, и не говори, война - это большие проблемы.
- Ой, не смеши меня! Какие у тебя проблемы - винтовку в руки и на фронт...
кроме Кацапстана) - сегодня воюет на стороне Асада/Окурка. Главная цель "Хезболлы"
(для чего она и она и создавалась) - уничтожение государства Израиль. Когда
поутихнет в Сирии (конфликт длится десятки лет, и так же будет далее -
загораться/тлеть) "Хезболла", набравшись опыта и кацапского
вооружения, вернутся к основной своей задаче - привет ватничкам из Израиля.
За Асада/Окурка сражаются - "Корпус
защиты исламской революции в Иране", "Шиитская милиция из Багдада" - так же
признанные во всем мире террористическими организациями.
Наберите воздуха в грудь !!!
Готовы ??? ГОТОВЫ ...???
Причём не ясно, что было причиной, а что следствием.
тю... так це танки...
Кольчуга не стреляет и не наводит ракету на цель к сожалению
иначе их чурки газовым баллоном собьют( американским или израильским)
паРаша решила в очередной попугать ежа своей голой сракой.....
Пущай летают!
https://www.stopfake.org/ria-novosti-pugaet-amerikanskim-kosmicheskim-oruzhiem-kotoroe-est-tolko-v-fantasticheskih-romanah/
Видимо, на случай, если и их какой-нибудь авиамодельный дрон угандошит
В зоне вероятного падения находится сразу несколько крупных городов: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Рио-де-Жанейро, Мадрид, Найроби, Нью-Дели, Гонконг, Токио, Сидней и другие.
ПыСы а может турки опять возьмутся за старое
-Зачем она тебе?-спрашивает юнаармеец.
Т-34 образца 1943 года - 30900 кг.
Т-54 - 35500 кг (танк)
что-то задумали, паскуды
что в этом случае будет представлять Крым, кроме мишени?