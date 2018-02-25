Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Опубликованные изданием снимки были сделаны спутником Eros B. На них видно самолеты, очертания двух из которых напоминают силуэты российских Су-57.

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В публикации отмечается, что российские истребители пятого поколения еще не готовы к полноценному применению. Издание предполагает, что, скорее всего, они будут проходить испытания в реальных условиях.

Ранее появлялась информация, что Россия перебросила новейшие истребители пятого поколения Су-57 в Сирию. Однако в Минобороны РФ это официально не подтверждают.

Су-57 был разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27, серийные поставки нового самолета намечены на 2018-2019 годы.

Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.

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Большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и только США, Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.

Среди них, только США и Китай имеют на вооружении самолеты нового поколения. Это F-22 Raptor и F-35 Lightning II, и Chengdu J-20 соответственно.