 В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Недалеко от Мемориала Героям Небесной Сотни около дерева в снегу участники акции поставили фотографию Бориса Немцова, зажгли свечи и положили цветы.

Большинство участников акции - это россияне, эмигрировавшие в Украину. Среди них, например, есть бывший депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

"Для Киева эта акция особенно важна, потому что Борис всегда поддерживал Майдан. Всегда поддерживал борьбу за мир", - сказал Илья Пономарев.

Подобные акции сегодня проходят в РФ и в других странах мира.





27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик преступления пока не установлен.

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