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Все про:акция (1698) Киев (15434) Немцов (665) Ромалийская Ирина (263)

 В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова. ФОТО

В центре Киева прошла акция в память о российском оппозиционере Борисе Немцове, который был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. 14 человек собрались сначала на Майдане Незалежности, а оттуда прошли на Аллею Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Недалеко от Мемориала Героям Небесной Сотни около дерева в снегу участники акции поставили фотографию Бориса Немцова, зажгли свечи и положили цветы.

Большинство участников акции - это россияне, эмигрировавшие в Украину. Среди них, например, есть бывший депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

"Для Киева эта акция особенно важна, потому что Борис всегда поддерживал Майдан. Всегда поддерживал борьбу за мир", - сказал Илья Пономарев.

Подобные акции сегодня проходят в РФ и в других странах мира.

В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова 01
В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова 02

27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик преступления пока не установлен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Правосудие должно восторжествовать": Глава МИД Великобритании Джонсон возложил цветы на месте убийства Немцова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3052405
 
 
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кількість жертв путіна вже давно обчислюється десятками тисяч
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Разве только для того, что бы отравить жизнь кацапам.
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Был хорошим мером Нижнего Новгорода по моему .Ну типа как Кернес в Харькове или Кличко в Киеве .
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Для рашки, может и хороший но насколько хороший для Украины?
Есть такая поговорка: демократия в россии заканчивается там, где начинается Украина.
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Там крестики вверху. У меня со зрением хорошо.)
Почему и непонятно, что за ужас тобой испытан.
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У Києві вшанували пам'ять убитого російського опозиціонера Нємцова - Цензор.НЕТ 2939 mrSmith

Для рашки, может и хороший но насколько хороший для Украины?
Есть такая поговорка: демократия в россии заканчивается там, где начинается Украина.

У Києві вшанували пам'ять убитого російського опозиціонера Нємцова - Цензор.НЕТ 2939Потап Алисович 61b2fd27

ответил на ваш комментарий в теме В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова. ФОТО
если у вас демократия, то что такое анархия?
У Києві вшанували пам'ять убитого російського опозиціонера Нємцова - Цензор.НЕТ 2939 mrSmith

У вас с метафорами туговато?

Это удаленный диалог.
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А, этого не знаю. Вряд ли настало бы такое время, в которое он бы чего-нибудь решал в смысле властных полномочий. Фантазировать можно на эту тему бесконечно.)
Люди ходят с разными плакатами - возможно, что и думают что-то по этому поводу. Нормально к вам относятся, а уж чего там он бы - не знаю.
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СЕГОДНЯ 25Е, А УБИЛИ 27ГО. ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ТО? В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова - Цензор.НЕТ 6939
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Помню на каком-то украинском ТВ-канале, кажется на шустрик-ТВ, когда кацапы перекрыли газ для Украины, то российский демократ Немцов как-бы между прочим советовал украинцам: - "продать свою ржавую трубу России за большие деньги, как беларусы свою продали, и больше не мучаться с этим ненужным ржавым железом, и газ для Украины стал-бы дешевле, как в Белоруссии" - ( почти дословная цитата Немцова).
Российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
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шустрик, этот тот клоун щироукраинской реформаторской национальности который по телевизору постоянно деньги клянчил?
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тут многие плачут что его выгнали с ТВ - пусть денех ему дадут, и любуются вновь по пятницам...
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опять по пятницам пойдут свидания?
Не. ну его нах. Мало нам винницкого юденрата что ли.
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як кажуть в народі: ворог путіна для України друг
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Какого Бориску? Уж не Годунова ли?
У Києві вшанували пам'ять убитого російського опозиціонера Нємцова - Цензор.НЕТ 9260
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Согласен с mrSmith.ПОмнится в середине 90ых Немцов продвигал политику абсолютной финанссовой зависимости Украины от рф и таким образом полного подчинения.Так что не всё так бело и пушисто.
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У самого няшного кацапского демократа из-под самой либеральной мантии рано или поздно вылазит имперская шлея - Ходорковский тому яркий пример - уж такой был борец, демократ, полит-заключённый, ну просто душка, пока дело не дошло до крымнашистских граблей. Так что по поводу Немцова тоже не стоит сильно убиваться - да, реальный оппозиционер, демократ, жертва кремлядей. Но это, как говорит Шендерович, "их внутренний дарвинизм".
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Немцов четко поддерживал возвращение Крыма, как и Новодворская.
(А Вы что имели в виду под возвращением Крыма?)
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Прямо скажем, немноголюдно. А НЕМЦОВ был единственным человеком на роССии, смерть которого вспоминается с сожалением. Второго такого долгие годы не будет.
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"Большинство участников акции - это россияне, эмигрировавшие в Украину. Среди них, например, есть бывший депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев"

Было бы хорошо вытащить всех "других русских" (т.е. мыслящее, культурное и не ватное меньшинство населения россосисии) в достойные страны. Увы, сделать это сложно (и опасно - кремль не упустит случая заслать своих казачков...)

R.I.P. Борис Немцов.
Возмездие найдёт твоих убийц.


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Интересно, а на street hero of the USA Nemtsov в Вашике, были какие-то акции?
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находятся еще слабоумные комментаторы, пишущие, что Немцов был вата, имперец...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова. ФОТО
 
 
 
 
 
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