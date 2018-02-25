Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Недалеко от Мемориала Героям Небесной Сотни около дерева в снегу участники акции поставили фотографию Бориса Немцова, зажгли свечи и положили цветы.
Большинство участников акции - это россияне, эмигрировавшие в Украину. Среди них, например, есть бывший депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.
"Для Киева эта акция особенно важна, потому что Борис всегда поддерживал Майдан. Всегда поддерживал борьбу за мир", - сказал Илья Пономарев.
Подобные акции сегодня проходят в РФ и в других странах мира.
27 февраля – третья годовщина со дня убийства Бориса Немцова, бывшего вице-премьера правительства России, впоследствии оппозиционного политика. Его застрелили на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля в 2015 году. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Обвиняемых в исполнении убийства политика осудили на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик преступления пока не установлен.
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Есть такая поговорка: демократия в россии заканчивается там, где начинается Украина.
Почему и непонятно, что за ужас тобой испытан.
Для рашки, может и хороший но насколько хороший для Украины?
Есть такая поговорка: демократия в россии заканчивается там, где начинается Украина.
Потап Алисович 61b2fd27
ответил на ваш комментарий в теме В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова. ФОТО
если у вас демократия, то что такое анархия?
mrSmith
У вас с метафорами туговато?
Это удаленный диалог.
Люди ходят с разными плакатами - возможно, что и думают что-то по этому поводу. Нормально к вам относятся, а уж чего там он бы - не знаю.
Российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
Не. ну его нах. Мало нам винницкого юденрата что ли.
Бориску на царство???
(А Вы что имели в виду под возвращением Крыма?)
Было бы хорошо вытащить всех "других русских" (т.е. мыслящее, культурное и не ватное меньшинство населения россосисии) в достойные страны. Увы, сделать это сложно (и опасно - кремль не упустит случая заслать своих казачков...)
R.I.P. Борис Немцов.
Возмездие найдёт твоих убийц.