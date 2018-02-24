 Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

Читайте: 15-летняя украинка Костюк победила на теннисном турнире в Австралии

В финале турнира харьковчанка встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимала 24-е место в рейтинге WTA.

В первом сете соперницы поначалу шли вровень, у россиянки даже на первой подаче Элины был брейк-поинт (первый и последний), но она его не реализовала. В пятом гейме Свитолина выиграла подачу соперницы, а дальше теннисистки брали свои геймы. В девятом гейме на подаче Касаткиной у Элины было три сет-поинта, но ни один реализовать не удалось, а вот на своей подаче украинка с первой же возможности выиграла сет.

Во второй партии у Касаткиной не было ни единого шанса, Свитолина просто разгромила соперницу 6:0.

Таким образом, Элина выиграла второй титул в этом сезоне и 11-й титул WTA в карьере. Причем, для харьковчанки это седьмой победный финал подряд.