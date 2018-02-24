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Все про:Дубай (21) теннис (86) Свитолина (21)

 Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае. ФОТО

Первая ракетка Украина Свитолина во второй раз подряд выиграла престижный турнир WTA в Дубае с призовым фондом в 2,6 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport.ua.

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В финале турнира харьковчанка встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая занимала 24-е место в рейтинге WTA.

В первом сете соперницы поначалу шли вровень, у россиянки даже на первой подаче Элины был брейк-поинт (первый и последний), но она его не реализовала. В пятом гейме Свитолина выиграла подачу соперницы, а дальше теннисистки брали свои геймы. В девятом гейме на подаче Касаткиной у Элины было три сет-поинта, но ни один реализовать не удалось, а вот на своей подаче украинка с первой же возможности выиграла сет.

Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае 01

Во второй партии у Касаткиной не было ни единого шанса, Свитолина просто разгромила соперницу 6:0.

Таким образом, Элина выиграла второй титул в этом сезоне и 11-й титул WTA в карьере. Причем, для харьковчанки это седьмой победный финал подряд.

Источник: https://censor.net.ua/p3052352
 
 
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Элиночка - ты чудо!! С победой украинское солнышко!!!!!!
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роисянка это обитательница изгойки 404?
Очень хорошо! Поздравляем!
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Одна рускаїзічьєсськия розсєянка (знає рос. і анг. мови,але не українську) -з України,а інша--з мордору.
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У мокшанских потомков алкоголиков генетика портица со временем.
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Браво Свитоленко!
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Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае - Цензор.НЕТ 9482На світлині касатка, а Касаткіна її родичка? Украинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае - Цензор.НЕТ 2398
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а что мальдивский? в запое? где его поздравления?
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Будете верещати що піариться. Все вам не вгодиш.
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НУ, КАК АГЕНТ "ЛОЛИТА" МОЖЕТ ПОЗДРАВИТЬ С ПОБЕДОЙ НАШУ СПОРТСМЕНКУ НАД РАСЕЯНКОЙ?

ДАВНО ИЗВЕСТНО, ШО ЕСЛИ ПОЗДРАВИТ, ТО ПУТИН - НАПАДЕТ!!!

ПОРОХОБОТЫ МОГУТ ЭТО ПОДТВЕРДИТЬ.
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Ну й для чого вигравати у кацапських братьєффь?Ще більше нас ненавидітимуть.
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Панове, редактори ЦЕНЗОРА, Еліна Світоліна - ОДЕСИТКА.
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НАВЕРНОЕ У НИХ СЕГОДНЯ ДОБКИН НА ДЕЖУРСТВЕ. Українка Світоліна перемогла росіянку Касаткіну у фіналі турніру в Дубаї - Цензор.НЕТ 2333
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Русккая анє,род.в горат Адьййос,живьйоть в горат Харьк-афь.Укр. їзікамь ні владьєїть,лішь русккємь и англійскамь.
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Вітання Еліні !
І ще багато перемог !!!
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Сегодня выступать под #флагом# #росии# - это преступление перед Богом и человечеством! Браво, Элина!!! Нет слов!!! И имя у нее очень хорошее
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинка Свитолина победила россиянку Касаткину в финале турнира в Дубае. ФОТО
 
 
 
 
 
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