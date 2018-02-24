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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (998) взрывчатка (589) граната (543) Николаевская область (729) Нацполиция (6964)

 Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины. ФОТОрепортаж

Сотрудники Национальной полиции обнаружили у 48-летнего жителя города Первомайск (Николаевская обл.) боеприпасы, которые он привез из зоны проведения антитеррористической операции в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Как отмечается, получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители в одной из комнат домовладения мужчины обнаружили сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.

Со слов мужчины, он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и проходил службу в зоне АТО. "Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.

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Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.

Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины 01
Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины 02
Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины 03
Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины 04

Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3052328
 
 
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он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины  - Цензор.НЕТ 582
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Молодець, наша людина! Потрібно видавати зброю резервістам для зберігання вдома і тоді не будуть везти з АТО, а будуть отримувати у військоматі автомат, кулемет, гранатомет, бронежилет, каску, ящик патронів та пострілів к гранатомету, гранати, медичний рюкзак, військову рацію і ящик тротилу. Кожен резервіст вдома має зберігати арсенал на три-п'ять солдат, щоб під час раптового нападу озброїти сусідів і організувати бойову групу для диверсій та оборони важливих об'єктів разом з іншими групами резервістів.
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100%, проте так ніхто не буде робити, бо їм необхідне "стадо".
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Ризик який що він дома зберігав набої і вибухівку?

Зберігання треба декриміналізовувати; країна воює : він був готовий до атаки хуйла, а менти все зіпсували
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AXTUNG Колишній військовослужбовець зберігав удома набої та вибухівку, привезені із зони АТО, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 222 V UKRAJINI TILKY DEPUTATY SUDDI I MENTY Z PROKURORAMY MOZUT NOSYTY ZBROJU I STRILJATY V ////BYDLONAROD///
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Навіть депутани не мають права по закону стріляти, (те що судді у них брат, кум, сват - це їнша опера ), але не факт що при "несподіваних" розкладах президентських виборів пашюнького не візьмуть за комір. Проте ЗБЕРІГАТИ і СТРІЛЯТИ це різні речі. Ризика у "зберіганні" мало, для демократично обраної влади; для оккупаційної може є ризик ...
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стріляти у випадку нападу на житло, або інші об'єкти власності однієї озброєної особи, або більше неозброєних має право кожний. Читай статтю 36 ККУ.
ст 36

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.п3 говорить про перевищення необхідної оборони (не стріляйте в голову чи спину, а від решти можна відмазатися пунтками 4 та 5).

4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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швидкість "стуку" вище швидкості звуку ...
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На думку "керівництва" України АТОшники перші їхні вороги, оскільки повинні були вбиті сдохнути в АТО та не вимагати жити "по-новому".
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На ЦН новости про все и не про что. Пропадает сайт. Видно здорово их прижали барыжные. Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины - Цензор.НЕТ 4435
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Як же бояться жирні воруваті бариги легалізації зброї, оскільки не буте тоді ніякої загрози від Росії, не будуть депутати, судді та чиновники вільно красти.
І кожному злочинцю, можна буде зарядити кулю.
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И че? почти у всех,а я уверен что у всех кто служил в АТО есть оружие и боеприпаси....Посадите их всех в тюрьму....Жуть -а ми и не знали что у них оружие....вот ето новость(((((.
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А бывший повар, например, хранил бы у себя в холодильнике пол- туши кабана и т.д...
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Вопрос в следующем. Оружия у человека не было. Правильно? И он нигде не светился и в противоправных действиях засвечен не был. Правильно? Так какая сволочь и на каком основании дала разрешение на обыск?
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Стукнул кто-то... Как говорил папа Мюллер: "Что знают двое, знает и свинья"....
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Ну сдавать, блин за несколько десятков патронов? Тем более, что в 2014 многие по домам вооружение растягивали - люди реально готовились свои дома защищать! Здесь бы "понять и простить" (с). А они от 3-х до 7-ми шьют...
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хорошо, что не нашли, но на хрена держать б\припасы, если ствола нет Колишній військовослужбовець зберігав удома набої та вибухівку, привезені із зони АТО, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 8029просто молодец, хорошо спрятал Колишній військовослужбовець зберігав удома набої та вибухівку, привезені із зони АТО, - поліція Миколаївщини - Цензор.НЕТ 1792
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В Україні відсутній Закон, який забороняє зберігати зброю і боєприпаси. Точка.
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есть Закон, который предусматривает УГОЛОВНУЮ ответственность за ее хранение...............
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Там статья одна, к сожалению. И хранение в ней приравнивается к незаконному обращению. Исключение составляет лишь холодное оружие. Но если подойти по человечески, то можно было организовать добровольную сдачу. Но нет же, решили похвастаться.
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айяйяй,как он мог????Он же участник АТО, ему нельзя в руки оружие давать!!!!!!!!!!!!Вот сабаков своим выблядкам наградное выписывать - это пожалуйста, а атошнику оружие держать -ни-ни...........................
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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