 Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции Николаевской области.
Как отмечается, получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители в одной из комнат домовладения мужчины обнаружили сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.
Со слов мужчины, он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и проходил службу в зоне АТО. "Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.
Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.
Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Зберігання треба декриміналізовувати; країна воює : він був готовий до атаки хуйла, а менти все зіпсували
ст 36
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.п3 говорить про перевищення необхідної оборони (не стріляйте в голову чи спину, а від решти можна відмазатися пунтками 4 та 5).
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
І кожному злочинцю, можна буде зарядити кулю.