 Бывший военнослужащий хранил дома патроны и взрывчатку, привезенные из зоны АТО, - полиция Николаевщины. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Как отмечается, получив разрешение суда на проведение обыска, правоохранители в одной из комнат домовладения мужчины обнаружили сумку с 205 патронами калибра 5,45 мм, гранатой РГД-4, двумя сигнальными ракетами и пластидом.

Со слов мужчины, он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины и проходил службу в зоне АТО. "Приезжая домой в отпуск, еще в 2014 году, по его словам, он случайно привез с собой в сумке с личными вещами боеприпасы и, забыв впоследствии о них, хранил их дома", - сказано в сообщении.

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Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу.









Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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