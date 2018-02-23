 Польские полицейские открыли огонь по нетрезвым заробитчанам из Грузии и Украины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает местное издание Dziennik Lodzki.
Отмечается, что в ночь на 23 февраля правоохранители, которые патрулировали город, заметили группу людей, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. Полицейские решили проверить их документы.
В ответ неизвестные мужчины начали вести себя еще более агрессивно, а в стражей порядка полетели камни и тротуарная плитка.
После этого один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух. Когда этого оказалось недостаточно, правоохранители несколько раз выстрелили в сторону нападавших. Трое из них получили ранения ног и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
Также травму головы получил один полицейский.
Сообщается, что мужчины оказались работниками из Украины и Грузии.
а может и голая женчина или ругательное слово..
подзабыли прописать, на службе у которого мусорская погань, которую вы тут защищаете,
украинские мусора ублюдочные убийцы на прикорме у бандитов типа охметова