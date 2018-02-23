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Все про:Польша (4168) стрельба (2216) заробитчане (163)

 Польские полицейские открыли огонь по нетрезвым заробитчанам из Грузии и Украины. ФОТО

В польском городе Згеж местные полицейские открыли огонь по группе украинцев, которые распивали спиртные напитки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ, об этом сообщает местное издание Dziennik Lodzki.

Отмечается, что в ночь на 23 февраля правоохранители, которые патрулировали город, заметили группу людей, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. Полицейские решили проверить их документы.

В ответ неизвестные мужчины начали вести себя еще более агрессивно, а в стражей порядка полетели камни и тротуарная плитка.

После этого один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух. Когда этого оказалось недостаточно, правоохранители несколько раз выстрелили в сторону нападавших. Трое из них получили ранения ног и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Также травму головы получил один полицейский.

Сообщается, что мужчины оказались работниками из Украины и Грузии.

Также читайте: В прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. 100 тысяч покидает страну ежемесячно, - Климкин

Польские полицейские открыли огонь по нетрезвым заробитчанам из Грузии и Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/p3052264
 
 
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що ж там у чувака на спині було, що ляхи затерли?
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100% "Слава Україні!" ))
а может и голая женчина или ругательное слово..
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23 февраля и слава Украине? Ну вещи почти не совместимые.
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а понятно, день защитника отечества, так а причём тут, что они думаете по этому поводу напились? им наверное повода не надо, хотя может быть и потому
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день захисника вітчизни 14 жовтня..... а 23 лютого то є дєнь савьєцкай армії і ваєнна марскова флота,пора б вже знати дорогий.
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Пся крев !
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Вислати нах...й із довічною депортацією.
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23-е - рабочий день в польше. честным заробитчанам не до питья. а стайку поляков пьяных, бомжей, я и в берлине видел.
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для поляков лугандония тоже Украина..теже парпорта украинские предьявляют
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Не знаю насколько правомерно использывання огнестрельного оружия,а не спец.засобов против камней и дебоша,но вот эти уникумы бросают неприятную тень теперь на всех граждан Украины...Как распивать спиртное в общественном месте в Польше я вообще себе такое не представляю,а еще безприделить,так это вообще вершина идиотизма
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..Как распивать спиртное в общественном месте в Польше я вообще себе такое не представляю... Ти жартуєш??? Польські поліцейські відкрили вогонь по нетверезих заробітчанах із Грузії й України - Цензор.НЕТ 9170
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Хох...какой там Ницше.Хорошо лишь там,где нас нет😀 А нашим копам-на заметку...увидел бухого и резкого поляка-стреляй по конечностям.
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опять вы теребите старую москальскую мину стравливания поляков и украинцев, чтобы сделать из обоих российский имперский скот.
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не ну то что пишем тут - уважай полицейского и он тебя защитит, это наверно пропустили, да ещё - не путать востание народа и выходки пьяного быдла.
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Роздавайте ватнікам дамбасянам ще більше біометрики, ну хто сьогодні святкує 23 лютого, тільки совкодрочери.
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даже твой отец служил в советской армии, все отмечают не официально и то те кто имеет отношение к армии до 1991 года. Не гони не по делу, там зарисовали тату, явно не армейское
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если тогда был совок, то сейчас из-за новоизбранных ворюг, просто ржавый таз.
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похоже, ты выбиваешь гимн совку на этом тазе, как шаман на бубне.
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чуєш ти,свідєтєль ковбаси по 2.20,сумуєш за совком?
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Мало дали нашим ватникам, которые праздновали 23 февраля.
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дед- ти про новий рік чи його день народження?
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Правильно и сделали, нехрен бухать и сопротивляться полиции, это им не Украина.
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оце дійсно правова держава!! це не те, що в нас зараз різна сволота типу "закокаїнового" та "затруханова" ...та ще за якесь чмо, сховавши морди за балаклавами , може в хлопців при несенні служби, або прикордонників, бити чи шмаляти, чи поливати газом з балончиків...так їм і треба!!! щось на ватяне бидло схоже, раз день фашистсько-окупаційних військ святкують!
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вы про барыгу, обокравшего со своей шоблой сограждан и жирующего на мольдивах
подзабыли прописать, на службе у которого мусорская погань, которую вы тут защищаете,
украинские мусора ублюдочные убийцы на прикорме у бандитов типа охметова
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суть вірна але граматика... Польські поліцейські відкрили вогонь по нетверезих заробітчанах із Грузії й України - Цензор.НЕТ 9665 мОльдіви, Охмєтов....
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Украинцы косили под кацапов. Фу, какая мерзость.
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это однозначно советские, а таких и на донбассе, и везде хватает
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Вам ще дуже пощастило!Наші копи вас би постріляли як оскаженілих собацюр,а потім пішли б до Маку чогось перекусити...Не можна кидатися на копів!
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Пшеки тут все правильно сделали. НУ а они думали кто к ним поедет на стройки ипашить. Академики и айтишники?) Судя по скрытым татухам, тот еще контингент. Тут выбора два. Или дикие арабы, или хотя бы полудикие украинцы.
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Anjey Kampfer) А что полудикие Украинцы, 23 февраля советские праздники отмечают?
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дамбасятина каждый день отмечает, то одно, то другое
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thdfvdhjn) Ну в польше запрещена советская символика, ребята отмечали советский праздник значит и наколка была соответствующая.
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Наверно какие-то домбасяне. Украинцы обычно не сопротивляются полякам. То ли трусость, то ли европейская воспитанность, впрочем, это одно и то же.
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польские полицаи это не ваши расейские мусора, не звезди,
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Я не про полицию. Украинцев поляки избивают без всякого сопротивление. А эти дикари даже на полицейских напали.
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Стрелять надо было в ватные бошки.
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Не пойму, зачем они едут в европу? Ехали ли бы в любимую засрашку
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вот мы уже и в разряд диких туземцев перешли...а ведь на момент распада совка Украина обгоняла Польшу по всем экономическим показателям... Польські поліцейські відкрили вогонь по нетверезих заробітчанах із Грузії й України - Цензор.НЕТ 4760
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правильно поляки и поступили. Это их страна. Их порядок. Их законы. Третьесортное туда не звали. Бухать можно до всирачки и дома,а не переться в чужую страну.
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неадекватна реакція польських копів , могли б і з кулемета розстріляти ,адже бешкетники заробітчани
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПольские полицейские открыли огонь по нетрезвым заробитчанам из Грузии и Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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