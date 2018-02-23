 Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Целью визита в МЦМБ американских гостей было ознакомление и наблюдение за ходом подготовки подразделений ВС Украины инструкторами ВС США.
Американские представители посетили Центр имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений. Гости увидели работу тактических оперативных центров бригады и батальона, а также ознакомились с назначением и работой системы виртуального моделирования действий командного состава.
Также конгрессмены побывали на одном из учебных участков полигона, где наблюдали за ходом проведения практических занятий украинских воинов под руководством американских и отечественных инструкторов.
"... Солдаты Армии США, расквартированные в Эстонии, сделали групповое фото в
100 метрах от российской границы, проходящей по реке Нарва в
одноименном эстонском городе. На другой ее стороне находится пограничный
российский город Ивангород..