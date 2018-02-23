 Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Целью визита в МЦМБ американских гостей было ознакомление и наблюдение за ходом подготовки подразделений ВС Украины инструкторами ВС США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сегодня мир в Украине на 90% зависит от США", - Кучма

Американские представители посетили Центр имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений. Гости увидели работу тактических оперативных центров бригады и батальона, а также ознакомились с назначением и работой системы виртуального моделирования действий командного состава.

Читайте: "Джавелины" будут частью помощи США, но речь идет о гораздо большем, - Волкер

Также конгрессмены побывали на одном из учебных участков полигона, где наблюдали за ходом проведения практических занятий украинских воинов под руководством американских и отечественных инструкторов.

Также читайте: В этом году в Украину прибудут американские советники по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям, - советник Минобороны от США Сильверштейн