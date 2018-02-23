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 Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине. ФОТОрепортаж

Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине посетила делегация представителей США во главе с конгрессменами Элис Стефаник и Энтони Брауном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Целью визита в МЦМБ американских гостей было ознакомление и наблюдение за ходом подготовки подразделений ВС Украины инструкторами ВС США.

Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине 01

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Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине 02

Американские представители посетили Центр имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений. Гости увидели работу тактических оперативных центров бригады и батальона, а также ознакомились с назначением и работой системы виртуального моделирования действий командного состава.

Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине 03

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Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине 04

Также конгрессмены побывали на одном из учебных участков полигона, где наблюдали за ходом проведения практических занятий украинских воинов под руководством американских и отечественных инструкторов.

Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине 05

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Американские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине 06

Источник: https://censor.net.ua/p3052263
 
 
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"... Солдаты Армии США, расквартированные в Эстонии, сделали групповое фото в
100 метрах от российской границы, проходящей по реке Нарва в
одноименном эстонском городе. На другой ее стороне находится пограничный
российский город Ивангород..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАмериканские конгрессмены посетили Международный центр миротворчества и безопасности ВСУ на Львовщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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