 Судья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

"Следователями следственного отдела прокуратуры Волынской области совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой и оперативным подразделением Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины сегодня, 23 февраля 2018, в систематическом получении неправомерной выгоды разоблачен адвокат, который в сговоре со своим родным братом - одним из руководителей Волынского окружного административного суда, получил неправомерную выгоду в сумме 3 600 долларов за положительное решение по административному иску", - говорится в сообщении.

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В ходе неотложных следственных действий в помещении суда обнаружена часть неправомерной выгоды.





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Продолжается досудебное расследование.