 Судья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.
"Следователями следственного отдела прокуратуры Волынской области совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой и оперативным подразделением Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины сегодня, 23 февраля 2018, в систематическом получении неправомерной выгоды разоблачен адвокат, который в сговоре со своим родным братом - одним из руководителей Волынского окружного административного суда, получил неправомерную выгоду в сумме 3 600 долларов за положительное решение по административному иску", - говорится в сообщении.
В ходе неотложных следственных действий в помещении суда обнаружена часть неправомерной выгоды.
Продолжается досудебное расследование.
В чем сила, брат мой?
Да.. в правде…Разве?
А может все таки в деньгах?
(В ньютонах… нах!)
Додаткове фінансування проводиться за статтею "Допомога великим родинам" (на европейські кошти, вициганені "на реформи")!
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А за НЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО судей не задерживают? Типа "РАЗ НЕ ПИДАРАС"?