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 Судья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Волынской области за систематическое взяточничество задержали судью местного окружного административного суда и его пособника адвоката.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

"Следователями следственного отдела прокуратуры Волынской области совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой и оперативным подразделением Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины сегодня, 23 февраля 2018, в систематическом получении неправомерной выгоды разоблачен адвокат, который в сговоре со своим родным братом - одним из руководителей Волынского окружного административного суда, получил неправомерную выгоду в сумме 3 600 долларов за положительное решение по административному иску", - говорится в сообщении.

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В ходе неотложных следственных действий в помещении суда обнаружена часть неправомерной выгоды.

Судья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01
Судья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

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Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3052253
 
 
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Дратують как раз не меня а имидж государства ,которое отсутствует по причине невыполнения им простейших функций
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Меня не интерисует мнение очередных продажных евроцыган
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от якщо б в сім'ї ще був тато прокурор, то ніякого затримання б не було Судья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7133
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прекрасный семейный подряд... вангую, дело даже не дойдет до суда...
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***
В чем сила, брат мой?
Да.. в правде…Разве?
А может все таки в деньгах?
(В ньютонах… нах!)
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Реформа судочинства "по-новому" ("петровсько-інкогнітська"): Брат №1 - суддя, Брат №2 - адвокат, Брат №3 (у випадку відсутності Брата №3 - Жінка Брата №1) - прокурор, Жінка Брата №2 - секретар суду, Брат Жінки Брата №2 - Начальник поліції. Жінка Брата №1 - регіональний представник МінСтець, або журналістка 5 каналу, яка безпосередньо висвітлює Переможну Перемогу
Додаткове фінансування проводиться за статтею "Допомога великим родинам" (на европейські кошти, вициганені "на реформи")!
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В Волынской области за систематическое взяточничество задержали судью местного окружного административного суда и его пособника адвоката
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А за НЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО судей не задерживают? Типа "РАЗ НЕ ПИДАРАС"?
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Та так прямо і задержані... "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"...(с)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСудья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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