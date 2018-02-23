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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3578) СБУ (12177) Хмельнитчина (326) пенитенциарная служба (138)

 Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника и одной из исправительных колоний и его заместителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что руководитель учреждения через своего заместителя требовал 3 тысячи долларов от родственницы мужчины, осужденного за убийство. За эту сумму злоумышленники обещали содействие в положительном решении вопроса об условно-досрочного освобождении.

Сотрудники СБУ "взяли" заместителя начальника колонии при получении всей суммы взятки на автовокзале в Шепетовке. Начальника колонии правоохранители задержали в служебном кабинете.

Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

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Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ 02
Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ 03

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3052236
 
 
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Каждый день хватают. Наверное, это уже последние.
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Та он по нам едет, этот поезд. В Украине, кроме машинистов, скоро людей не останется.
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Надо на голосование ВР выставить: за взятку отрубать по плечи руки, кто не проголосует тоже отрубать, пусть педалями голосуют, только тогда, как в Китае настанет порядок...
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Это я уже давно предлагал. Метод очень действенный и эффективный!
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Да ты шо??? Так пол Украины без рук останется!
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Так им руки по обрубают они на спец.пенсии сядут по инвалидности,а хабар зубами хапать будут Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 2477
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Ну да. Это у нас, если всех таких пацанов на педали пересадить, а к педалям электрогенератор, так нахер нам атомные электростанции нужны будут?
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Вы не следите за ситуацией. Уже давно все ходят с отрубленными руками. Порошенко уже месяца два назад это сказал. Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 4057
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Каждый из них даст по 30тыс$ и их с почетом вернут на рабочие места.(правда дань будут отстегивать ежемесячно)
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шепетівка це колонія кліментовичі доволі відомий заклад !
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це я зрозумів...цікаво чим відома.....може там комфортні якісь умови праці чи порядок чи харчування
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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