 Руководство исправительной колонии на Хмельнитчине задержано за получении 3 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что руководитель учреждения через своего заместителя требовал 3 тысячи долларов от родственницы мужчины, осужденного за убийство. За эту сумму злоумышленники обещали содействие в положительном решении вопроса об условно-досрочного освобождении.

Сотрудники СБУ "взяли" заместителя начальника колонии при получении всей суммы взятки на автовокзале в Шепетовке. Начальника колонии правоохранители задержали в служебном кабинете.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.