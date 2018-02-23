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 На взятке $2,1 тыс. задержан чиновник Госархстройинспекции в Ивано-Франковской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из структурных подразделений Управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Ивано-Франковской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители задокументировали, что чиновник требовал 2,1 тысячи долларов от одной из местных строительных фирм за содействие в продлении срока действия лицензии на выполнение работ и не проведение плановой проверки деятельности компании.

Для получения денег чиновник привлек в качестве посредника своего знакомого предпринимателя. Оперативники спецслужбы задержали посредника в центральной части города во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Операция проводилась совместно с полицией и отделом предотвращения и противодействия коррупции ГАСИ при содействии Управления ГАСК в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры".

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На взятке $2,1 тыс. задержан чиновник Госархстройинспекции в Ивано-Франковской области, - СБУ 01
На взятке $2,1 тыс. задержан чиновник Госархстройинспекции в Ивано-Франковской области, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3052229
 
 
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Редактор бухий стогодні, майже в кожному заголовку помилка, шо таке " Госархстройинспекии"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке $2,1 тыс. задержан чиновник Госархстройинспекции в Ивано-Франковской области, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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