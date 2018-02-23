 На взятке $2,1 тыс. задержан чиновник Госархстройинспекции в Ивано-Франковской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители задокументировали, что чиновник требовал 2,1 тысячи долларов от одной из местных строительных фирм за содействие в продлении срока действия лицензии на выполнение работ и не проведение плановой проверки деятельности компании.

Для получения денег чиновник привлек в качестве посредника своего знакомого предпринимателя. Оперативники спецслужбы задержали посредника в центральной части города во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Операция проводилась совместно с полицией и отделом предотвращения и противодействия коррупции ГАСИ при содействии Управления ГАСК в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры".

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