 Военный билет российского военнослужащего выявлен на позициях террористов на Мариупольском направлении, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Оперативниками Донецко-Луганского регионального управления были получены данные о причастности гражданина Российской Федерации к ведению агрессивных военных действий в составе действующей воинской части (армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации), которая периодически выполняет боевые задачи на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 российских военных прибыли на Донбасс, - штаб АТО

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на одной из позиций боевиков "ДНР" на Мариупольском направлении был выявлен военный билет данного военнослужащего, который продолжает проходить службу по контракту в воинской части ВС РФ. Полученные данные были задокументированы и подтверждены.





Также читайте: С начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян

По данным фактам, имеющим явные признаки уголовного преступления (ч. 2 ст. 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), подготовлено и направлено уведомление в следственный отдел Генеральной прокуратуры Украины с целью документирования участия присутствия военных подразделений РФ в конфликте на востоке Украины.