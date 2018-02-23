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 Военный билет российского военнослужащего выявлен на позициях террористов на Мариупольском направлении, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники выявили факты пребывания военнослужащих РФ на оккупированной территории Донецкой области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Оперативниками Донецко-Луганского регионального управления были получены данные о причастности гражданина Российской Федерации к ведению агрессивных военных действий в составе действующей воинской части (армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации), которая периодически выполняет боевые задачи на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 российских военных прибыли на Донбасс, - штаб АТО

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на одной из позиций боевиков "ДНР" на Мариупольском направлении был выявлен военный билет данного военнослужащего, который продолжает проходить службу по контракту в воинской части ВС РФ. Полученные данные были задокументированы и подтверждены.

Военный билет российского военнослужащего выявлен на позициях террористов на Мариупольском направлении, - Госпогранслужба 01
Военный билет российского военнослужащего выявлен на позициях террористов на Мариупольском направлении, - Госпогранслужба 02

Также читайте: С начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе, - Троян

По данным фактам, имеющим явные признаки уголовного преступления (ч. 2 ст. 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), подготовлено и направлено уведомление в следственный отдел Генеральной прокуратуры Украины с целью документирования участия присутствия военных подразделений РФ в конфликте на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3052225
 
 
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Так показали бы персональные данные...
Тогда, кацапы быстренько отправят этого "добровольца", защищать братский народ Сирии от империалистов.

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Если его документы в наших руках, то вряд ли будет кого отправлять.
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Если тело функционирует, то отправят.
А если нет, то уже где то в лесопосадке закопали.
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Молодчиночки парни! Грамотная работа!!!
Во так вот и нужно!!! Сажайте нах российско-фашистских пидоров (в плохом смысле этого слова)!!! Они еще на обмен потребуются )
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А пока пусть военник посидит
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Його треба ще з вчорашнього БМП ложкою вишкрябати .
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Т.е. вы уже готовы к стадии, "ваши доказательства - ничего не доказательства!"?
А потом истерично требовать денег за подохшего ихтамнета?)))
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На ринку в Маріуполі по пиріжкам розкидали.
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Участвует в сложном процессе синтеза органических удобрений.
В качестве сырья...

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В общем, как я и предполагал - его там (уже) нет )))0))0)
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А військовий квиток ще савєцкава зразка.))
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Ахахах. Т.е. в СССР на военном билете курица двуглавая была?
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Такого ж червоного кольору, а 1-2 сторінки один до одного, тільки на звіздє нема серпа-молота.
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Ну, в Украине они тоже до сих пор "советские" в ходу. У меня такой. И мне в позапрошлом году его отказались поменять, сказали "доходишь уже с этим, нахрена тебе новый"
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Єссєсна, вони відійдуть з їхніми власниками. Адже там відомості де служив, яке звання, військоав спеціальність і т.п. У мене теж такий.
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Взагалі то дивно, їм наче заборонили брати з собою військові квитки з мутантом, але в них є "авось"...
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Затёрли данные - авось, захочет разгильдяй выкупить докУмент.
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о... будет чем порошенке махать с высокой трибуны...
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Есть хороши повод выпить за 23 февраля:
23 февраля 1945 года завершилось сражение армии США за крохотный остров в Тихом океане Иводзима, которое стало одним из самых кровопролитных в истории армии США. Это и не мудрено, так как Иводзима стал первым японским островом, на который высадились американцы во Второй мировой войне.

Тогда, в начале 1945 года, США отбили у Японии Марианские острова и начали совершать авианалеты на острова Японского архипелага, однако, в полной безопасности американские самолеты себя не чувствовали, так как на пути их следования на острове Иводзима были расположены радары и авиабаза японцев. Для их нейтрализации американское командование 19 февраля 1945 года начало операцию по захвату острова Иводзима.
Десантная операция и последующие бои на острове были самыми кровопролитными во Второй мировой войне на Тихом океане. Остров Иводзима стоил американцам 6.821 жизни их солдат, при этом более 19 тысяч получили ранения.

Самые упорные бои на Иводзиме прошли за овладение господствующей горой Сурибати. Здесь у японцев были самые мощные укрепления, поэтому американским морским пехотинцам каждый метр к вершине горы давайся высокой ценой.

23 февраля гора Сурибати была взята солдатами 5-й дивизии морской пехоты, которые и подняли на ее вершине флаг США. Старшим в составе отряда, который водрузил флаг США, был сержант Майкл Стренк.
Майк Стренк - герой США, был украинцем (к сожалению, он погиб 1 марта 1945 года).
Ну, за Майка!
Слава Украине!
Военный билет российского военнослужащего выявлен на позициях террористов на Мариупольском направлении, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1173
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Всё хорошо только не нада коверкать историю.Мы же не путинские ублюдки.
Майкл Стренк Место рождения Ярабина Чехословакия.Отец и мать Словаки.
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Даже спорить с таким, как ты, не хочется - просто лень. Надеюсь, что ты не путинский ублюдок, а просто не очень информированный подросток.
Майк родился в семье русинов, проживавших в Западной Украине, восточной Словакии, Сербии, юго-восточной Польше, Венгрии и северо-западной Румынии.
Сегодня русинов относят к
украинцам,
самостоятельному этносу.
А к кому сами себя относили русины?
Правильно, к украинцам. Еще с тех пор, когда вообще не было разделения европеского мира на так называемые славянские народы. Были просто русы, русины - мы, то есть.
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Контрдиверсионные мероприятия в окопах кацапни это хорошо.
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Навіщо затирати дані? Про терористів має бути відомо всім. Я щось дуже сумніваюся, що це просто відпочиваючий з Росії загубив свій документ.
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а зачем вы выставили фотку и все на ней позачеркивали?
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А визитку Путина случайно не нашли?
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Визитку Яроша в оборванных карманах кацапской "ихтамнетной" тухлятины из ЧВК обнаружили.

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Єво падбросілі.Паєтаму мивамніверім.Еготамнет.Его уже давно сабакі в пасадке даедают...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенный билет российского военнослужащего выявлен на позициях террористов на Мариупольском направлении, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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