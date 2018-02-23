 Военный билет российского военнослужащего выявлен на позициях террористов на Мариупольском направлении, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Оперативниками Донецко-Луганского регионального управления были получены данные о причастности гражданина Российской Федерации к ведению агрессивных военных действий в составе действующей воинской части (армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации), которая периодически выполняет боевые задачи на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на одной из позиций боевиков "ДНР" на Мариупольском направлении был выявлен военный билет данного военнослужащего, который продолжает проходить службу по контракту в воинской части ВС РФ. Полученные данные были задокументированы и подтверждены.
По данным фактам, имеющим явные признаки уголовного преступления (ч. 2 ст. 437 УК Украины (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), подготовлено и направлено уведомление в следственный отдел Генеральной прокуратуры Украины с целью документирования участия присутствия военных подразделений РФ в конфликте на востоке Украины.
Тогда, кацапы быстренько отправят этого "добровольца", защищать братский народ Сирии от империалистов.
А если нет, то уже где то в лесопосадке закопали.
Во так вот и нужно!!! Сажайте нах российско-фашистских пидоров (в плохом смысле этого слова)!!! Они еще на обмен потребуются )
А потом истерично требовать денег за подохшего ихтамнета?)))
В качестве сырья...
23 февраля 1945 года завершилось сражение армии США за крохотный остров в Тихом океане Иводзима, которое стало одним из самых кровопролитных в истории армии США. Это и не мудрено, так как Иводзима стал первым японским островом, на который высадились американцы во Второй мировой войне.
Тогда, в начале 1945 года, США отбили у Японии Марианские острова и начали совершать авианалеты на острова Японского архипелага, однако, в полной безопасности американские самолеты себя не чувствовали, так как на пути их следования на острове Иводзима были расположены радары и авиабаза японцев. Для их нейтрализации американское командование 19 февраля 1945 года начало операцию по захвату острова Иводзима.
Десантная операция и последующие бои на острове были самыми кровопролитными во Второй мировой войне на Тихом океане. Остров Иводзима стоил американцам 6.821 жизни их солдат, при этом более 19 тысяч получили ранения.
Самые упорные бои на Иводзиме прошли за овладение господствующей горой Сурибати. Здесь у японцев были самые мощные укрепления, поэтому американским морским пехотинцам каждый метр к вершине горы давайся высокой ценой.
23 февраля гора Сурибати была взята солдатами 5-й дивизии морской пехоты, которые и подняли на ее вершине флаг США. Старшим в составе отряда, который водрузил флаг США, был сержант Майкл Стренк.
Майк Стренк - герой США, был украинцем (к сожалению, он погиб 1 марта 1945 года).
Ну, за Майка!
Слава Украине!
Майкл Стренк Место рождения Ярабина Чехословакия.Отец и мать Словаки.
Майк родился в семье русинов, проживавших в Западной Украине, восточной Словакии, Сербии, юго-восточной Польше, Венгрии и северо-западной Румынии.
Сегодня русинов относят к
украинцам,
самостоятельному этносу.
А к кому сами себя относили русины?
Правильно, к украинцам. Еще с тех пор, когда вообще не было разделения европеского мира на так называемые славянские народы. Были просто русы, русины - мы, то есть.