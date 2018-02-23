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 Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Мариуполе фейковые акции, которые российские спецслужбы планировали организовать накануне Дня Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что по заданию кураторов из РФ житель Донецка - заместитель псевдообщественного сепаратистского образования "Молодая Республика", заказал в Мариуполе печать и распространение 15 тысяч агитационных листовок.

Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ 01

"Они содержали призывы к местным жителям выйти на так называемый" антивоенный митинг "и прекратить" падение страны в финансовую пропасть ", - сообщил на брифинге для СМИ заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

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Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ 02

По информации спецслужбы, аналогичное мероприятие параллельно планировалось провести и во временно оккупированном Донецке, что должно было символизировать "единство народа Донбасса". На сюжеты из этих фейковых акций уже ждали российские пропагандисты.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по указанию спецслужб РФ для "усиления" этой провокации в середине февраля житель Киева направил заявку в Мариупольский горсовет о проведении культурно-просветительской акции "Праздник мира" под антивоенными лозунгами.

Сотрудники СБУ установили, что организатором акции является активист пророссийского общественного объединения "Изменить мир вместе", который неоднократно принимал участие в заказных акциях, в частности в декабре 2016 года под посольством США.

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Лидером этого объединения является гражданин России Алексей Муратов, в 2015 году занимал должность руководителя исполкома общественного движения "Донецкая республика", председателем которой Денис Пушилин.

Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ 03

Для подготовки фейковых акции организатор арендовал сцену для проведения митинга, заказал рекламу на местных интернет-сайтах и ​​радиостанциях, нанял несколько местных творческих коллективов.

Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ 04

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СБУ зафиксировала, что активная кампания по поддержке акции проводилась с территории "ДНР". Через заранее созданные группы в социальных сетях сообщники боевиков начали активно приглашать населения Мариуполя приобщиться к "антивоенному митингу".

Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ 05

По материалам СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации").

Читайте: В Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп в соцсетях

Источник: https://censor.net.ua/p3052218
 
 
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+1. За такие очепятки в приличным обществе и канделябром дать могут.
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Цензор-провокатор!!!
" накануне Дна Небесной Сотни"

Что вы издеваетесь над Небесной Сотней?
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Очевидно так корректор исправил.
Немного досадно...
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Исправили, так извинитесь перед посетителями ленты!!!

А то получается как будто я перепутал и зашёл на кацапский сайт...
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Опять Пиар, я думал покажут террористов, а они ОПЯТЬ СВОЕ ФОТО..
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А Міхо просто літаком вивезли, від гріха подалі.
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Если Алексей Муратов организатор, почему он на свободе ? Тогда меня надо тоже посадить - я служил в СА, и люблю КРАСНОЕ вино.
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Лидером этого объединения является гражданин России Алексей Муратов, буде в Україні, сяде.
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Так много провокаторов, я заибсця их запоминать. И каждый день, все новые.
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Ничего.
Не прокатило в Мариуполе, зато в Кривом Роге получилась грандиозная провокация.
Причем, с участием Национальной Гвардии.
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Ну фейкового президента посадить в кресло президента Украины им таки удалось ,при чём достаточно легко ...
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Уважаемый, вы видимо не в Украине живете, потому не в курсе. Президент здесь настоящий, никак не фейковый, как бы к нему не относиться. Были выборы, если вам неизвестно, на выборах за Порошенко проголосовало в первом туре больше пятидесяти процентов избирателей. Причем надо сказать, что он до выдвижения был просто депутатом Верховной Рады, каких там еще было больше четырехсот. Не пишите о том, чего не знаете.
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Не смеши людей,кто за это чучело голосовал ?Бабки воры занесли,Охендовский посчитал и ВСЁ голосование !
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Читая листовку понимаешь что это и есть дебилизация в которой есть только одно свершение победа в войне больше свершений нет? Очередное победобесие вечные ветераны вобщем-то ничего нового - пляски на костях!
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срань кацапская, если вы уже без мельдония и спать не ложитесь,
то есть и утешительня новость.
петушня из гавна - все ваше.... - скрепные нарики!!! :
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"Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ" - почему москали пасут задних во всём мире, да потому, что совок заточен не на то, чтобы делать свою жизнь лучше, цивилизованней, а на то, чтобы делать подляну своим соседям, братьям по крови и по религии, и всем, кто живёт лучше, из зависти и кто не признаёт москалей вяликими и лучшими, потому они постоянно вооружаются до зубов, чтобы доказать своё величие силой оружия, но воевать они тоже не умеют, они всегда брали и берут не умом, а количеством, они же свою никчемную жизнь не любят, а значит, и не ценят жизнь своих соплеменников, и когда другие народы идут вперёд, в ногу со временем, тупое население Кацапстана находит себе очередного идола, типа мясника путлера, который и решает всё за них, и им так легко жить, думать не надо.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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