 Российские спецслужбы планировали в Мариуполе проведение фейковых акций накануне Дня Небесной Сотни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что по заданию кураторов из РФ житель Донецка - заместитель псевдообщественного сепаратистского образования "Молодая Республика", заказал в Мариуполе печать и распространение 15 тысяч агитационных листовок.

"Они содержали призывы к местным жителям выйти на так называемый" антивоенный митинг "и прекратить" падение страны в финансовую пропасть ", - сообщил на брифинге для СМИ заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

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По информации спецслужбы, аналогичное мероприятие параллельно планировалось провести и во временно оккупированном Донецке, что должно было символизировать "единство народа Донбасса". На сюжеты из этих фейковых акций уже ждали российские пропагандисты.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что по указанию спецслужб РФ для "усиления" этой провокации в середине февраля житель Киева направил заявку в Мариупольский горсовет о проведении культурно-просветительской акции "Праздник мира" под антивоенными лозунгами.

Сотрудники СБУ установили, что организатором акции является активист пророссийского общественного объединения "Изменить мир вместе", который неоднократно принимал участие в заказных акциях, в частности в декабре 2016 года под посольством США.

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Лидером этого объединения является гражданин России Алексей Муратов, в 2015 году занимал должность руководителя исполкома общественного движения "Донецкая республика", председателем которой Денис Пушилин.

Для подготовки фейковых акции организатор арендовал сцену для проведения митинга, заказал рекламу на местных интернет-сайтах и ​​радиостанциях, нанял несколько местных творческих коллективов.

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СБУ зафиксировала, что активная кампания по поддержке акции проводилась с территории "ДНР". Через заранее созданные группы в социальных сетях сообщники боевиков начали активно приглашать населения Мариуполя приобщиться к "антивоенному митингу".

По материалам СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации").

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