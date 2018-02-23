 Офис редакции информационно-аналитического портала "Четвертая власть" сожгли в Ривне. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице портала в Facebook.
Сообщается, что неизвестный забросил в офис бутылки с зажигательной смесью, в результате чего было повреждено помещение на первом этаже здания.
Видео: Антоніна Торбіч
"Около 19:00 к зданию редакции вошел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещения на первом этаже здания", - сказано в сообщении.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото: "Четверта влада"/ Facebook
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/23/7172543/
кацосмесь гремучяя.....
може все проще?достала зрада своей брехней?
скоро выборы. будьте осторожны.
Нечто подобное сейчас происходит в России. Не с подачи ли торгового партнера и украинского кума?