 Офис редакции информационно-аналитического портала "Четвертая власть" сожгли в Ривне. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице портала в Facebook.

Сообщается, что неизвестный забросил в офис бутылки с зажигательной смесью, в результате чего было повреждено помещение на первом этаже здания.

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"Около 19:00 к зданию редакции вошел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещения на первом этаже здания", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

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Фото: "Четверта влада"/ Facebook