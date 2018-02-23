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 Офис редакции информационно-аналитического портала "Четвертая власть" сожгли в Ривне. ФОТОрепортаж

В Ривне горел офис редакции информационно-аналитического портала "Четвертая власть".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице портала в Facebook.

Сообщается, что неизвестный забросил в офис бутылки с зажигательной смесью, в результате чего было повреждено помещение на первом этаже здания.

Видео: Антоніна Торбіч

"Около 19:00 к зданию редакции вошел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещения на первом этаже здания", - сказано в сообщении.

Офис редакции информационно-аналитического портала Четвертая власть сожгли в Ривне 01 

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль. ФОТОрепортаж

Офис редакции информационно-аналитического портала Четвертая власть сожгли в Ривне 02
Офис редакции информационно-аналитического портала Четвертая власть сожгли в Ривне 03
Офис редакции информационно-аналитического портала Четвертая власть сожгли в Ривне 04
Фото: "Четверта влада"/ Facebook

Офис редакции информационно-аналитического портала Четвертая власть сожгли в Ривне 05

Источник: https://censor.net.ua/p3052077
 
 
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новость у кацапов одолжили? Так как называется город?
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Заголовок безграмотный. Но происшедшее совсем не смешно
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/23/7172543/
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Заходит мужик и начинает обливать помещение в котором находятся люди углеводородами, чё не престрелили? Прошло бы по статье 36 ККУ.
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ну да...только пристреливать надо было зажигательными
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а добавить туда омских ватников - беженцев?
кацосмесь гремучяя.....
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та сам Порох, точняк )))) зрада зрадная должна быть во всем ))))
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понятно. что у стецьков очередная пилимога-пилимозенька.Ведь это офис, расследуя коррурпцию, торпедировал потужные реформы.
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та да...то порох и подпалил...
може все проще?достала зрада своей брехней? Офіс редакції інформаційно-аналітичного порталу "Четверта влада" спалили в Рівному - Цензор.НЕТ 4863
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судя по названию, это гдето в северной Италии
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поджигатель был даже без маски, наверное брат мэра
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Напевне перед цим були якісь погрози.
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Шо ты из себя целку корчишь , типа не понимаешь , хто это заказал
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Почемуто я не удивлен...то, что иногда вытворяют журналюги.... Повод задуматься "неприкасаемыми журналистам"
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Дивна інфа... Де нападник і хто він такий? Без цієї інфи обговорення не має сенсу.
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титушек и рускомировцев заменяют петюшками.
скоро выборы. будьте осторожны.

Нечто подобное сейчас происходит в России. Не с подачи ли торгового партнера и украинского кума?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОфис редакции информационно-аналитического портала "Четвертая власть" сожгли в Ривне. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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