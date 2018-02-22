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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:сигареты (486) ГФС (2453) Ивано-Франковская область (259) штраф (53)

 Перевозчик незаконно изготовленных сигарет заплатит 25,5 тыс. грн штрафа на Ивано-Франковщине. ФОТО

Вступил в законную силу приговор в отношении 36-летнего жителя Черновицкой области, который перевозил через Ивано-Франковск незаконно изготовленные табачные изделия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе досудебного расследования, которое проводилось Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Ивано-Франковской области было установлено, что находясь в июле 2017 года на территории Ивано-Франковской области, вышеуказанным правонарушителем,с целью последующего сбыта, транспортировались ранее приобретенные табачные изделия, а именно 7 ящиков (3 500 пачек) сигарет торговой марки Marble, которые согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства, являлись незаконно изготовленными.

Перевозчик незаконно изготовленных сигарет заплатит 25,5 тыс. грн штрафа на Ивано-Франковщине 01

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Перевозчик незаконно изготовленных сигарет заплатит 25,5 тыс. грн штрафа на Ивано-Франковщине 02

 За совершениевышеуказанных незаконных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 204 КК Украины, фигуранта признано виновным согласно приговору суда и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 тыс. 500 грн.

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Изъятые в рамках уголовного производства фальсифицированные табачные изделия, согласно приговору суда, подлежат уничтожению

Источник: https://censor.net.ua/p3052056
 
 
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на табачных изделиях написано "куріння вбиває" конечно, это же вредно а
почему не пишут на алкогольных тоже самое, алкоголь убивает не меньше, наверное больше и быстрее в разы
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Вредность майонеза сильно преувеличено.Майонез это:яйца,горчица и ростительное масло.
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В Свидетельстве о рождении сразу надо писать: "Жизнь убивает".
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Партия сигарет ощей стоимостью 35-40000 грн.,-штраф 25500? А судья судья Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный, который дал взятку (50000 доларов США=1360000 грн) главе СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АНТИКОРУПЦИОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ Холодницкому,- сегодня вышел на работу. Вот такое правосудие. Негодование переполняет !!!
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а что случилось с топором вашим? наконец-то отобрали да
ох уж эти санитары
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаПеревозчик незаконно изготовленных сигарет заплатит 25,5 тыс. грн штрафа на Ивано-Франковщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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