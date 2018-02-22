 Перевозчик незаконно изготовленных сигарет заплатит 25,5 тыс. грн штрафа на Ивано-Франковщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе досудебного расследования, которое проводилось Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Ивано-Франковской области было установлено, что находясь в июле 2017 года на территории Ивано-Франковской области, вышеуказанным правонарушителем,с целью последующего сбыта, транспортировались ранее приобретенные табачные изделия, а именно 7 ящиков (3 500 пачек) сигарет торговой марки Marble, которые согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства, являлись незаконно изготовленными.

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За совершениевышеуказанных незаконных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 204 КК Украины, фигуранта признано виновным согласно приговору суда и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 тыс. 500 грн.

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Изъятые в рамках уголовного производства фальсифицированные табачные изделия, согласно приговору суда, подлежат уничтожению