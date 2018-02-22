 Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейскими совместно с военнослужащими службы правопорядка был остановлен человек, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать.

При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и имела вид хлеба с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка - пластид, массой около 1 килограмма.

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По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи - до 7 лет лишения свободы.

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