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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрывчатка (587) Бахмут (Артемовск) (238)

 Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция. ФОТО

На автовокзале Бахмута (Донецкая область) полицейские обнаружили у пассажира, который направлялся в Харьков, 1 кг взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейскими совместно с военнослужащими службы правопорядка был остановлен человек, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать.

При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и имела вид хлеба с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка - пластид, массой около 1 килограмма.

Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывший военнослужащий задержан на Херсонщине при попытке продать 4,4 кг тротила, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция 02

По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи - до 7 лет лишения свободы.

Читайте: На украинской железной дороге в течение 2017 года были обнаружены 11 взрывных устройств, – Укрзализныця

Источник: https://censor.net.ua/p3052039
 
 
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не дали мужику Гепу из коляски выкинуть Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8612
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В переводе на тротиловый эквивалент этого бы хватило и на банковую и на прокурватуру Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5759
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И супермаркет, и автобус, и метро!!! СПАСИБО бдительным сотрудникам полиции от всех Харьковчан!
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який "пластід" ...там же на пакунку написано хліб "Козацький"
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квиток не купив, але з хлібиною) їхав...
молодці поліція!!! взяли козла - і написи на с-рці не подивилися!
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Ремонт в помещении хороший,приятно посмотреть
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Пластит - штука набагато серйозніше тротилу.. Це не рибу глушить.. Потримати та поговорити з затриманим потрібно - щось скаже..
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дійсно. Тоді це просто сепар і хуліган😔
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А может ему этот пластид подсунули, под видом хлеба?
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в лотке на вокзале... Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6834
купил поесть - теперь голодный и неприятностей куча
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Надо было этикеку ТортКиевский прилепить..прокатило б сто пудоф..
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У каждого шахтёра всегда была взрывчатка из шахты,
глушили рыбу.
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Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина
22 февраля 2018
Наркотики хотели вывезти в чемоданах
Аргентинская полиция задержала пятерых сотрудников посольства России. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина.

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....зарплаты нормальной не было, работы хорошей, вот и пришлось...
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За словами джерел, вчора був заарештований 35-річний Іван Близнюк, співробітник аргентинської поліції. Він був затриманий в аеропорту поблизу Буенос-Айреса, коли повертався з Рима.
За словами джерел видання, Близнюк також неофіційно працював в якості співробітника служби безпеки всередині посольства.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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