 Пассажир с 1 кг пластида в сумке выявлен на автовокзале Бахмута, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вчера во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейскими совместно с военнослужащими службы правопорядка был остановлен человек, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать.
При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и имела вид хлеба с этикеткой. При более детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка - пластид, массой около 1 килограмма.
По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи - до 7 лет лишения свободы.
молодці поліція!!! взяли козла - і написи на с-рці не подивилися!
купил поесть - теперь голодный и неприятностей куча
глушили рыбу.
22 февраля 2018
Наркотики хотели вывезти в чемоданах
Аргентинская полиция задержала пятерых сотрудников посольства России. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина.
За словами джерел видання, Близнюк також неофіційно працював в якості співробітника служби безпеки всередині посольства.