 Турчинов и Гоф обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Стороны на встрече уделили внимание и обсуждению интенсификации сотрудничества в вопросах кибербезопасности, что, по словам А.Турчинова, актуально не только для Украины, но и "для всех ведущих стран мира".

"Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны", - сказал Турчинов.

Отдельно собеседники коснулись вопроса реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. Посол отметила, что Великобритания, "как и многие страны НАТО, одобрительно относится к поддержанному СНБО проекту закона "О национальной безопасности Украины", согласно которому в Украине будет введена европейская модель сектора безопасности и обороны.

Дж.Гоф указала на обеспокоенность Великобритании тем, как разворачивается инициированная Россией гибридная война и какую угрозу представляет Россия для Украины и в целом для Европы. В этом контексте стороны констатировали необходимость продолжения санкций против России.

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Кроме того, собеседники обсудили вопросы имплементации закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Посол отметила, что Великобритания и в дальнейшем готова "поддерживать Украину в ее стремлении защитить свою свободу и независимость и стать процветающей демократической европейской страной".





