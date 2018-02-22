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 Политика Украины
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 Турчинов и Гоф обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обсудили вопросы усиления сотрудничества между двумя странами в секторе безопасности и обороны, а также ситуацию на востоке Украины и в Крыму в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Стороны на встрече уделили внимание и обсуждению интенсификации сотрудничества в вопросах кибербезопасности, что, по словам А.Турчинова, актуально не только для Украины, но и "для всех ведущих стран мира".

"Мы готовы и заинтересованы в сотрудничестве в формате совместных проектов в секторе безопасности и обороны", - сказал Турчинов.

Отдельно собеседники коснулись вопроса реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. Посол отметила, что Великобритания, "как и многие страны НАТО, одобрительно относится к поддержанному СНБО проекту закона "О национальной безопасности Украины", согласно которому в Украине будет введена европейская модель сектора безопасности и обороны.

Дж.Гоф указала на обеспокоенность Великобритании тем, как разворачивается инициированная Россией гибридная война и какую угрозу представляет Россия для Украины и в целом для Европы. В этом контексте стороны констатировали необходимость продолжения санкций против России.

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Кроме того, собеседники обсудили вопросы имплементации закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Посол отметила, что Великобритания и в дальнейшем готова "поддерживать Украину в ее стремлении защитить свою свободу и независимость и стать процветающей демократической европейской страной".

Турчинов и Гоф обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО 01
Турчинов и Гоф обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО 02
Турчинов и Гоф обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО 03

Источник: https://censor.net.ua/p3052028
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
все отвернулись от Украины - аж сльози течуть...\
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Ну, что губошлёп - ты неудачный эксперимент барыжных реформ, алкоголя Югика и попЫ Шляшка, откуда ты выползло, а теперь смокчи дальше у коррупционеров за гроши.
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вновь ты со своими смоктательными фантазиями лезешь - иди на профильные сайты збоченець...
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Лахудра, твоё мнение всем на ЦН безразлично, тот кто пишет за гроши от барыг, алкоголиков и збоченцев типа Шляшка, будущего в Украине не имеют.

Дитё, тебя приютит только Куйло, он в детях толк знает, да и твоя "зарплата" утроится, какая тебе разница чей зад лизать, правда?
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как там в исландии законопроэкт про запрете обрезания?
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не переживай - после этого законопроекта перейдут к законопроекту об отрезании...
у кого и что отрезать будут - кацапам дополнительно объявят...
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я не переживаю, что там в исландии пусть переживает Великая Исландия
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так чего ты напрягся от обрезания - ты же песенку завёл...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТурчинов и Гоф обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины согласно стандартам НАТО. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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