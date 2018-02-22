 "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии. АУДИО+ФОТО

Заявление прозвучало в присутствии главы республики Михаила Игнатьева и главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правда ПФО".
"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, сто процентов бесплодие", – заявил Викторов в своем докладе на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год. Заседание состоялось вечером 19 февраля в большом зале администрации города и собрало аудиторию более 200 человек.
Информация вызвала замешательство в зале. "Это для информации этот факт, – прокомментировал реакцию аудитории Викторов. – Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь".
До назначения на пост министра здравоохранения Викторов в течение 12 лет возглавлял МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" в Чебоксарах.
Процедура стандартная. Крепостные привычно заглушили экскаватор, обесточили отбойные молотки, побросали в кучу кайла и лопаты, вытерли грязный пот с передних частей верхней головы, отряхнули ватники от поднявшейся зловонной пыли и, матерно отметив "слышь, мужики, чё-то снизу селёдкой воняет...", отправились пить настойку боярышника.
Путь к недостижимому днищу зиял продолговатым разломом подозрительной формы.
К сожалению (или к счастью?), Зигмунда Фрейда здесь не было. По крайней мере в зримой физической инкарнации.
...Мля, это совершенно новое слово в гинекологии. Очевидно, лишняя хромосома обусловливает наличие в женских половых органах ватницы особого апгрейда - елдорегистратора с функцией з*лупной идентификации: распознаёт каждый новый пенис-пенетратор и ведёт подсчёт. Побывало 7 разных куёв - всё, система запускает протокол аутостерилизации.
Какой-то скрепный биопанк
"-Конечно можно!!! приходите в МФЦ, заказываете выписку о всех входящих в определенную женскую письку, устанавливаете интересующий период, ждете 7 рабочих дней, приходите за результатом. можно выбрать те пункты, которые вам важны - ФИО входящих, возраст, размер, длительность и прочее делов то! Ага, только стоит дорого такая справка, 5 тыс., кажется ... там даже номера паспортов и регистрацию "входящих" укажут !!!"
"-Конечно можно !!! У каждой девушки рядом с точкой G есть специальный счётчик половых актов(он же и показывает, разные ли мужчины были и сколько), опытный гинеколог сразу определит !!!" https://www.galya.ru/clubs/show.php?id=995429
такова селяви
всё научно обоснованно...
-да,это твоя мама...
со слезой в голосе прошу мужа
- накрасишь ногти на ногах? а? ну, пожалуйста
сама, на последнем месяце беременности, еле-еле переваливаясь пошла в душ.
выхожу и слышу
- как задолбали эти твои бзики... быстрее бы родила ... сил никаких нет ....
....пацаны узнают засмеют... сколько еще терпеть...
выглядываю из-за угла, а он на СВОИХ ногах ногти красит... люблю его бестолкового!
интересно сколько дам сразу же отвергло теорию министра?