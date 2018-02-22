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 Курьезы, За рубежом
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Все про:Россия (68141) секс (288) Чувашия (2) беременность (31)

 "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии. АУДИО+ФОТО

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов назвал бесплодными всех женщин, у которых "до рождения ребенка было семь мужчин".

Заявление прозвучало в присутствии главы республики Михаила Игнатьева и главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правда ПФО".

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"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, сто процентов бесплодие", – заявил Викторов в своем докладе на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год. Заседание состоялось вечером 19 февраля в большом зале администрации города и собрало аудиторию более 200 человек.

Информация вызвала замешательство в зале. "Это для информации этот факт, – прокомментировал реакцию аудитории Викторов. – Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь".

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До назначения на пост министра здравоохранения Викторов в течение 12 лет возглавлял МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" в Чебоксарах.

Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие, - министр здравоохранения Чувашии 01
Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие, - министр здравоохранения Чувашии 02

Источник: https://censor.net.ua/p3052007
 
 
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Если войдут все семь сразу то увы да .Но ето не у нас. У вас да.
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С треском и грохотом ломающихся тектонических плит разверзся новый уровень.
Процедура стандартная. Крепостные привычно заглушили экскаватор, обесточили отбойные молотки, побросали в кучу кайла и лопаты, вытерли грязный пот с передних частей верхней головы, отряхнули ватники от поднявшейся зловонной пыли и, матерно отметив "слышь, мужики, чё-то снизу селёдкой воняет...", отправились пить настойку боярышника.
Путь к недостижимому днищу зиял продолговатым разломом подозрительной формы.
К сожалению (или к счастью?), Зигмунда Фрейда здесь не было. По крайней мере в зримой физической инкарнации.

...Мля, это совершенно новое слово в гинекологии. Очевидно, лишняя хромосома обусловливает наличие в женских половых органах ватницы особого апгрейда - елдорегистратора с функцией з*лупной идентификации: распознаёт каждый новый пенис-пенетратор и ведёт подсчёт. Побывало 7 разных куёв - всё, система запускает протокол аутостерилизации.
Какой-то скрепный биопанк "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии - Цензор.НЕТ 7070
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Примерно так работает донная мина.
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"-Девочки, без шуток, нужен опытный гениколог. Можно ли проверить сколько половых партнеров было у девушки и когда лишилась девст. Я слышала что есть какие то экспертизы!"

"-Конечно можно!!! приходите в МФЦ, заказываете выписку о всех входящих в определенную женскую письку, устанавливаете интересующий период, ждете 7 рабочих дней, приходите за результатом. можно выбрать те пункты, которые вам важны - ФИО входящих, возраст, размер, длительность и прочее делов то! Ага, только стоит дорого такая справка, 5 тыс., кажется ... там даже номера паспортов и регистрацию "входящих" укажут !!!" "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии - Цензор.НЕТ 7222

"-Конечно можно !!! У каждой девушки рядом с точкой G есть специальный счётчик половых актов(он же и показывает, разные ли мужчины были и сколько), опытный гинеколог сразу определит !!!" https://www.galya.ru/clubs/show.php?id=995429 "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии - Цензор.НЕТ 7222
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Да, не повезло царевичу с Белоснежкой. С семью гномами жила жила. Вроде бы как поцеловал ее, и воскресил, а детей всеравно не будет у них. Ну так лишнехромосомный дыбил кацапам сказал.
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Да, не повезло царевичу с Белоснежкой. С семью гномами жила жила. Вроде бы как поцеловал ее, и воскресил, а детей всеравно не будет у них. Ну так лишнехромосомный дыбил кацапам сказал.
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Это рецепт как не забеременеть?И цикаво:одновременно семь или по очереди? "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии - Цензор.НЕТ 9731
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"Семь одновременно? Вызов принят!" - цинично улыбнулась Саша Грей.


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Ага, предлагаю внедрить этот метод в качестве фундаментальной контрацепции по всему запоребью...
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причём если даже один мужчина был негроидной расы ( без презерватива!) , женщина может родить чернокожего ребёнка от белого мужа
такова селяви
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Но даже если ВДРУГ (предположим такое) не абсурд - да пох, этот баг человеческой природы легко обойти при помощи презервативов.
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те ж чел написал - что если только седьмой без презерватива и негр, то раса белого мужа оказывает незначительное влияние на цвет кожи ребёнка...
всё научно обоснованно...
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"я вам пересажу яичники шимпанзе..."
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- Дорогая, откуда берутся дети? - Как, дорогой, неужели тебе мама в детстве не рассказывала о пестиках, тычинках и аистах?! - Я тебя спрашиваю, откуда берутся наши дети, если у меня бл.... есть справка о бесплодии?! 😀
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это токо на параше такие охуенные спецы бля наверное педик
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кабаева лехко опровергнет заявление. ботоксный у неё восьмой ))
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-папа , а есть такой станок -я туда двадцать палок колбасы , а оттуда баран?
-да,это твоя мама...
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***
со слезой в голосе прошу мужа
- накрасишь ногти на ногах? а? ну, пожалуйста
сама, на последнем месяце беременности, еле-еле переваливаясь пошла в душ.
выхожу и слышу
- как задолбали эти твои бзики... быстрее бы родила ... сил никаких нет ....
....пацаны узнают засмеют... сколько еще терпеть...
выглядываю из-за угла, а он на СВОИХ ногах ногти красит... люблю его бестолкового!
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по залу пошел какой-то недоверчивый гул ))))
интересно сколько дам сразу же отвергло теорию министра?
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Гул пошел от того.что дамы вслух считали,а не от недоверия министру))
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что то тут не то, как тогда появился на свет божий путин? высрали его что ли?))
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии. АУДИО+ФОТО
 
 
 
 
 
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