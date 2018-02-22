 "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин - значит, сто процентов бесплодие", - министр здравоохранения Чувашии. АУДИО+ФОТО

Заявление прозвучало в присутствии главы республики Михаила Игнатьева и главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правда ПФО".

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"Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, сто процентов бесплодие", – заявил Викторов в своем докладе на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год. Заседание состоялось вечером 19 февраля в большом зале администрации города и собрало аудиторию более 200 человек.

Информация вызвала замешательство в зале. "Это для информации этот факт, – прокомментировал реакцию аудитории Викторов. – Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь".

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До назначения на пост министра здравоохранения Викторов в течение 12 лет возглавлял МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" в Чебоксарах.



