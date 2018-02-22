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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции, которые несли службу на блокпосту, увидели дым из багажного отсека автобуса, который подъезжал к пункту проверки. Мгновенно среагировав, один из правоохранителей остановил транспорт и огнетушителем потушил пожар. Люди не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что происшествие случилось на въезде в Константиновку.

"Увидев возгорание, полицейские немедленно остановили транспорт в безопасном для окружающих месте. Схватив огнетушители, которые в обязательном порядке находятся на территории блокпоста, правоохранители за считанные минуты потушили пожар. Водитель и пассажиры были спасены", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку 01

Водитель поблагодарил полицейских за помощь. 

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Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку 02
Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку 03
Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку 04

Источник: https://censor.net.ua/p3051859
 
 
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Не поймешь этих полицейских:то спасают,то по команде и побить могут в лучшем случае.
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А какова причина возгорания? "Пояс шахида", как на въезде в Крым? Товарищ, увидев крымчанина, обмотанного колбасой и сыром, сказал: "Да это же для "рассеян" страшнее "пояса шахида"! Взрыв заряда аммонала отрывает несколько голов, а колбаса, завезённая с Украины, как контрабанда, атомной бомбе подобна..."
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Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса
Співробітники поліції врятували пасажирів автобуса, що загорівся поблизу блокпоста на в'їзді до Костянтинівки - Цензор.НЕТ 5619
А могли стоять и смотреть как горят?
Полиция создана для обеспечения безопасности граждан.
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Лучшая полиция, только благодаря реформам.
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Вата загорілась з переляку що біндери почнуть шукати руцкаязичні чєлюсті.
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Вагнеры драпают из Украины.в Сирии больше платят за ящик с дерьмом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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