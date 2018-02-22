 Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что происшествие случилось на въезде в Константиновку.
"Увидев возгорание, полицейские немедленно остановили транспорт в безопасном для окружающих месте. Схватив огнетушители, которые в обязательном порядке находятся на территории блокпоста, правоохранители за считанные минуты потушили пожар. Водитель и пассажиры были спасены", - сказано в сообщении.
Водитель поблагодарил полицейских за помощь.
А могли стоять и смотреть как горят?
Полиция создана для обеспечения безопасности граждан.