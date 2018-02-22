 Сотрудники полиции спасли пассажиров автобуса, загоревшегося вблизи блокпоста на въезде в Константиновку. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что происшествие случилось на въезде в Константиновку.

"Увидев возгорание, полицейские немедленно остановили транспорт в безопасном для окружающих месте. Схватив огнетушители, которые в обязательном порядке находятся на территории блокпоста, правоохранители за считанные минуты потушили пожар. Водитель и пассажиры были спасены", - сказано в сообщении.

Водитель поблагодарил полицейских за помощь.

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