EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика, Общество
  6765  23
Все про:аэропорт (1093) Борисполь (480) лоукост (71) Ryanair (41)

 В Борисполе приземлился корпоративный самолет лоукоста Ryanair. ФОТО

В среду вечером, 21 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair. На борту предположительно может находиться менеджмент компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр транспортных стратегий

Самолет сел в украинском аэропорту около 20:50.

Речь идет о лайнере Boeing 737-8AS с регистрационным номером EI-DLE. Его перевозчик использует в корпоративных целях.

Также читайте: Ryanair будет летать в Украину с осени этого года, - Омелян

Напомним, 15 февраля ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года. 

В Борисполе приземлился корпоративный самолет лоукоста Ryanair 01

Источник: https://censor.net.ua/p3051836
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
там Саакашвили в багажном отделении спрятался... завтра в ресторане "Сулугуни" продолжение обеда В Борисполе приземлился корпоративный самолет лоукоста Ryanair - Цензор.НЕТ 7778
 показать весь комментарий
 
 
Бориспіль має бути забраний у МАУ і відданий Райанейру як базовому перевізнику! Інакше все це не реформи а лайно!
 показать весь комментарий
 
 
а шо, у методичці такий випадок не передбачено?
не така вже й всезнаюча та гебня
 показать весь комментарий
 
 
как что? это потужная 147 я реформа шыкаладного цеха.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я знаю это секретный рейс по доставке Михо
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пэтро Бляхер новый самолетик прикупил? Или Беня приехал покупать приватбанк за 1 гривню?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
из Донецка пишешь?..
 показать весь комментарий
 
 
а что самолет в донецке приземлился? Или откуда у тебя такие выводы? Или у тебя с логикой плохо и ты с методички что тебе Медведчук привез заготовки лепишь?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лех, первое правило чата, как и форума - не корми троля ответом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
льоша, а чому ти ще не в бояришниковій (глодовій) нірвані?
тримаєшся?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ты из боярышника умудряешься словить нервану? Я думал что ето лекарство от сердца
 показать весь комментарий
 
 
теперь украинцем валить за бугор станет еще дешевле!! За это и выпьем! Но Rainair должен остерегаться Климкина, ибо теперь они будут следующие после безвиза виноваты в миграции украинцев.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
женя-женя, яка-яка ти-ти мудра-мудра людина-людина!
чи-чи то-то методичка-методичка?
 показать весь комментарий
 
 
Не сочтите за труд неинтересно гунявить после каждого поста
 показать весь комментарий
 
 
мдя, боты в работы...по-теме, достаточно неплохо, что авиа сообщения инвесторов интересуют нищую на данный момент Украину.
 показать весь комментарий
 
Неужели ? А шо Беня им уже разрешает зайти на наш рынок ?
 показать весь комментарий
 
 
Я вообще не понимаю этот туман , если есть переговоры по лоукостерам, которые нам просто необходимы, и не одна компания, а разные, и не только из Киева и Львова , а и из , наконец, Одессы.
Это соевая тактика- типа , вот уже почти, смотрите, вот уже кажется, все ещё ближе - и тут - бац! Сорвалось! Но мы тут не при делах, мы- то хотели))
Этот парадокс 185 реформ, из которых нет реформ для людей. Парадокс - в ЕС есть высокий уровень жизни и есть дешевые авиалинии, в Украине же , несмотря на низкий уровень жизни - есть безальтернативно высокие цены на авиабилеты . А все опять та же коррупция, нежелание впускать на рынок конкурентов. И Пэтя может в три горла возглашать и призывать к инвесторам, а по факту - мы не имеем дешевых кредитов и не имеем дешевых авиалиний, и дороги наши хреновые.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЭкономикаВ Борисполе приземлился корпоративный самолет лоукоста Ryanair. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх