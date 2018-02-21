 В Борисполе приземлился корпоративный самолет лоукоста Ryanair. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр транспортных стратегий
Самолет сел в украинском аэропорту около 20:50.
Речь идет о лайнере Boeing 737-8AS с регистрационным номером EI-DLE. Его перевозчик использует в корпоративных целях.
Напомним, 15 февраля ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года.
не така вже й всезнаюча та гебня
тримаєшся?
тобто, "нє рвьот"?
чи-чи то-то методичка-методичка?
Это соевая тактика- типа , вот уже почти, смотрите, вот уже кажется, все ещё ближе - и тут - бац! Сорвалось! Но мы тут не при делах, мы- то хотели))
Этот парадокс 185 реформ, из которых нет реформ для людей. Парадокс - в ЕС есть высокий уровень жизни и есть дешевые авиалинии, в Украине же , несмотря на низкий уровень жизни - есть безальтернативно высокие цены на авиабилеты . А все опять та же коррупция, нежелание впускать на рынок конкурентов. И Пэтя может в три горла возглашать и призывать к инвесторам, а по факту - мы не имеем дешевых кредитов и не имеем дешевых авиалиний, и дороги наши хреновые.