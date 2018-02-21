 В Борисполе приземлился корпоративный самолет лоукоста Ryanair. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр транспортных стратегий

Самолет сел в украинском аэропорту около 20:50.

Речь идет о лайнере Boeing 737-8AS с регистрационным номером EI-DLE. Его перевозчик использует в корпоративных целях.

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Напомним, 15 февраля ирландский лоукостер Ryanair подтвердил информацию о начале полетов в Украину осенью 2018 года.