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Все про:драка (1603) Харьков (3753) фанаты (359)

 Футбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова. ВИДЕО

В центре Харькова на площади Свободы 21 февраля за несколько часов до начала матча 1/8 финала Лиги чемпионов подрались футбольные ультрас.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет издание "Объектив".

 По сообщениям очевидцев, подрались ультрас футбольных клубов "Шахтер" и "Рома".

Во время драки использовали кирпичи и пиротехнику. После непродолжительной драки сотрудники полиции оттеснили ультрас друг от друга.

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Футбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова 01


Источник: https://censor.net.ua/p3051830
 
 
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Ирина Довгань та 2 інші особи поширили допис від Roman Sinicyn.Футбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова - Цензор.НЕТ 2348Roman SinicynСтежитиВчора о 13:51 · Kyiv, Kiev · Знайомтесь.
Це Міша Панасенко.
Командир першої роти Київського Полку Поліції Особливого Призначення.Мішу поранили пару днів тому під судом під час протестів по сєпару-Труханову.
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Мішу поранили пару днів тому під судом під час протестів по сєпару-Труханову.https://goo.gl/d26pvM - отут відео, найближче до місця події.Починається штовханина, в поліцію летять сніжки і каміння (?). Обидві сторони застосовують газ.
Власника нагородного пістолета від Міністра МВС - Федорченка "Бреста" видьоргують і валять на землю.За тайм-кодом 0:52-05:54 видно як співробітник того ж полку, з вогнегасником на рюкзаку, б'є поваленого на землю Федорченка ногою в голову. Через пару секунд лунають постріли.Куля рикошетом від асфальту летить Міші в ногу.
На 1:39 і далі видно як він тримається за ногу. Номер на касці Міші - 01 1 11.За моїми данними Міша серйозно не поранений і там важко натягнути навіть на середні тілесні.Як ви уже мабуть здогадались Міша в 2013-2014 служив в Беркуті, в тій же роті, в першій.Перша рота нападала на Автомайдан на Щорса та Кріпосному.Перша рота була на Майдані 18-20 лютого. Якраз чотири роки тому.Це дуже символічне «Знайомтесь» на четверту річницю розстрілом беркутами десятків протестувальників.Більшість з протестувальників, були вбиті не міфічним снайпером, а беркутами з автоматів Калашникова калібру 7.62.Або вбиті кулями чи картечю з помових Фортів 12-го калібру, штатного озброєння Беркуту. Правда замість гумових патронів вони туди часто пхали «принесені з дому» не гумові.Або від світлошумових гранат, обмотаних болтами і гайками, якими людям відривало руки-ноги.Або забиті насмерть кийками тими-ж беркутами, вв-шниками і тітушньою. Усі вони діяли спільно і координувались.А як же Міша потрапив до "нової реформованої поліції"?Міша під час «переатестації» набрав 23 балів з необхідного мінімуму у 25 балів по «загальним навичкам». Максимум там був 60 балів. Це логіка, задачки на загальний розвиток, прості логічні конструкції і тому Міша був "не прохідний", хоча для нормальних комісій усі беркута були непрохідними апріорі.Мішу комісія викликала на очну співбесіду, але станом на грудень 2015 він на неї не з'являвся.Як він пропетляв цю, так звану, атестацію - мені звичайно ж відомо.
Пропетляв, так само, як і сотні інших беркутів, що продовжують служити в Полках особливого призначення.
Пропетляв через "ручні" комісії, в яких сиділи радники Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.Або взагалі не проходили, тільки на папері, в якийсь момент беркутів просто перестали напрявляти на атестацію.26 лютого 2014 року новопризначений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав «Беркута більше нет» і підписав указ про ліквідацію даного підрозділу.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/530d234197fa3/Арсен Аваков тоді збрехав. Беркут ніхто і не думав розформовувати.Нагадаю, що Арсен Аваков, як і багато інших пост-майданних міністрів і чиновників, своїй стрімкій кар'єрі завдячують виключно самопожертві десятків і сотень людей поранених і забитих на смерть та розстріляних Беркутами взимку 2014 року.Не було б цих смертей - сидів би Аваков і далі в Італії.В наступні чотири роки після приходу Авакова - ми стали свідками не те що відсутності сприяння, а всілякому затягуванню розслідування «майданівських злочинів» з боку МВС та персонально Авакова.- Це стосується і залишенню в лавах Поліції та Нацгвардії сотень людей причетних до злочинів на Майдані.
- Це стосується сприянню у перетині державного кордону десяткам Беркутів, які були під слідством, але втекли у Росію, Білорусь і окупований Крим. Нагадаю, що Прикордонна служба входить в структуру МВС.
- Це стосується десятків листів від МВС в суди та ГПУ з проханням не відсторонювати беркутів, які знаходяться під слідством по «майданівським» злочинам від проходження служби.Вчора Арсен Аваков написав з приводу того, що Федорченка «Бреста» суд не помістив під арешт, а дав м'якший запобіжний захід:
«Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования»І вирішив зняти охорону з судів. І скликати позачергове засідання Кабміну. І «дрючити» суддю, яка винесла таке рішення по Бресту, через Вищу раду правосуддя.Ну і персонально.Arsen Avakov
Коли відпустили Крисіна - ти не приймав адекватниє мєри.
Коли десятки вбивць-беркутів суддями відпускались під домашній арешт і особисті зобов'язання і вони технічно сйобували з країни - ти не приймав адекватниє мєри.
А зараз от вирішив прийняти.
Ти за це все рано чи пізно будеш відповідати, лицемірне недоразумєніє.
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ну и что? Или все итальяшки ангелы? Сомневаюсь
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Ну подрались и шо? Фанаты на то и фулиганы.
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Может это к выигрышу ? Хотя сомневаюсь, с первых минут итальяшки бомбят наши ворота.
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да летит уже Шахтер 0-1...и пролетит аки фанера.
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мда, выиграла таки шахта. Заслуженно, признаю, скрипя зубами.
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Так шо? Римляне будут завтра драть юзовский "Киевэнерго"?
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Почему не делают массовых боев без правил между ультрасами футбола?
Было бы намного интереснее чем современный футбол.
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В таком случае навряд ли они два тайма выдержали.
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так дают же, смотрите наслаждайтесь это парашей, два в одном сначала одни придурки побегают за мячиком потом другие друг за другом с кирпичами, завораживающее зрелище, грязь, кровь, сопли а то и смерть
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Не, два в одном не надо. Можно бои проводить в Риме, в Колизее. Грязь, кровь, сопли, моча, кал, ревущие и требующие крови трибуны и зрители за телевизорами. Это будет мировой фурор.
А футболисты могут и не играть вообще. Какие фанаты выживут, та футбольная команда и будет считаться чемпионом.
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зачем Риме? а чего не сразу тысячелетий на 100 назад? деградировать так деградировать с размахом, в пещеры ретурн))
но только для той части человечества что обречена вымереть.. и постоянно тормозит прогресс, чтобы спасти эту планету для более совершенных форм жизни..
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Это и есть настоящий народный футбол, в некоторых местах смесь с хоккеем...аж до 50-х такая традиция в Украине сохранялась (загнать шар из кизяка и соломы в другое село на замерзшем Днепре), сопровождалось мордобоем


Футбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова - Цензор.НЕТ 5853

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Даже не знал. Интересно. Спасибо за инфу )))
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все в рамках футбольних традицій ))
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Как сказал бы один поц, который меня очень здесь "любит" - Cosa НЕ noctra Футбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова - Цензор.НЕТ 3251
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Шахтёр никакой и Рома уже делает шпили-вили 1-0 ...
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"После непродолжительной драки сотрудники полиции оттеснили ультрас друг от друга." и всьо? нужно серьёзное уголовное преследование, бывает что при таких драках страдают люди, случайно там оказавшиеся, уроды подогретые алкоголем и наркотиками не различают уже ничего ни возраст противников ни причастность не причастность вообще к футболу, 99% ультрас потенциальное завтрашние и сегодняшние уголовники -грабежи, убийства, кражи и тд., нормальных там априори нет, зачем цацькаться надо пресекать до беды
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beside - ультрас одни из тех, кто первые остановили сепаров рузьке мира в Украине, когда власти языки свои в жопы засунули и сидели от страха обсосанные... Поэтому пускай дерутся хоть каждый день - будем болеть за их победы!!!
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клауд, ультрас управляемые организации, и не идеалисты..
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Это действительно так. Не сравнить с итальянскими ультрас (могу поспорить, что именно они и затеяли весь срач), которые только и умеют, что рушить и крушить все везде, где проходят. Во время Майдана вменяемые итальянцы, которые по разным причинам во время Майдана оказались в Киеве, рассказывали на форумах какой порядок поддерживали ультрас (и не только) на Майдане. Что, в конце концов, они выступают за правое дело и совсем не похожи на итальянских ультрас, которые рушат все вокруг, обожравшись амфетаминов.
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beside

"Владимир Владимирович,Вас наверное уже от самих только слов "ультрас в Харькове" типать начинает?
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Сегодня вечером шла по Харькову и увидела группу обернутых в украинские флаги ребят, орущих: "Украина - понад усе!". Оказывается, это были фанаты донецкого "Шахтера"!!!
Конечно лучше б сепарам морду набили, но за речвку готова все простить. В Харькове такое редко услышишь, тем более от фанатов донецкой команды.
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Так они сепарам тоже морду бьют. Ну, на сей раз итальянцы попались.Среди них сепаров и ваты тоже немало, уж поверьте )))
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Всё ещё впереди. Футбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова - Цензор.НЕТ 3043
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Украинский фристайлист Александр Абраменко обнял россиянина Илья Бурова на Олимпиаде и укрыл его украинским флагом.
23 июля 2014 года оккупанты похитили 16-летнего Степу Чубенко в Донецке. Они связали его колючей проволокой, избили до полусмерти, выбили все зубы, а потом по очереди 5 раз выстрелили ему в затылок. Они убили Степу за ленточку украиского флага на рюкзаке.
Владимир Балух из Крыма осужден на несколько лет и брошен в колонию российскими оккупантами за украинский флаг над своим домом. На войне пленным украинским защитникам россияне рубили руки с татуировками с украинской символикой. Украинским флагом накрыты тела десятков тысяч убитых россиянами украинцев, которых провожают в последней путь по всей Украине уже четвертый год подряд. Может все-таки не стоит украинским флагом заботливо укрывать российских спортсменов? Может все-таки не братья, может все-таки российские спортсмены - это одни из тех людей, которые олицетворяют страну-агрессор и являются мощной идеологической опорой для преступного режима?
Может Александру Абраменко стоило было подумать?их надо не флагами обнимать, а отстреливаться и отгораживаться. Везде и всегда. Это вопрос чистоплотности и самосохранения. http://censoru.net/24981-ih-nado-ne-flagami-obnimat-nado-otstrelivatsya-i-otgorazhivatsya.html


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Глаза зеркало души. А какие глаза в этого Абраменки да Илюши Буравчикова?
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Я вижу только дупы и органы не более.тоесть органы работат.
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Все ультрасы без исключения в мире идиоты и являются не без опасными для окружающих в любой точке земного шара и делить их на наших и чужих так же само глупо, как тараканов на подвиды
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Не так важен футбол как пойти и чисто не забить. Хотя там видно будет а набить табло .Ну етоже круто да ещё комммму макаронику!!!!!
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В Італії не ультрас, а тифозі. Багато ультрас ДК і Чорноморця, Дніпра і Металіста, Карпат і Шахтаря воюють поруч проти хуйла. І навіть за те, щоб недалекі номерні боти мали можливість тут висловлюватися.
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от таких уродов с ребенком на матч не сходишь(((( голимые гопники(((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФутбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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