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Все про:конвертцентр (271) налоговая милиция (1148) Сумщина (538) ГФС (2445)

 Конвертцентр с оборотом свыше 350 млн грн ликвидирован на Сумщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с Нацполицией, под процессуальным руководством областной прокуратуры, ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 350 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что организаторы конвертцентра в течении 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

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Проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили "вознаграждением" вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий оборот конвертационного центра составил более 350 млн. грн.

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В результате проведенных обысков по адресам фактического нахождения "теневого" офиса, местам проживания участников "конвертационного центра", автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъято: печати подконтрольных предприятий, первичные финансово - хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику, банковские карты и телефоны.

Конвертцентр с оборотом свыше 350 млн грн ликвидирован на Сумщине 02

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Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях. В системе электронного администрирования НДС заблокировано около 38 млн. грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3051813
 
 
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаКонвертцентр с оборотом свыше 350 млн грн ликвидирован на Сумщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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