 Все категории пенсионеров системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 2018 года, - Аваков. ВИДЕО

Об этом Арсен Аваков заявил сегодня, 21 февраля, во время селекторного совещания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В последнее время вопросы пенсионного обеспечения людей в погонах стало любимой темой для спекуляции и политических игр. Я думаю, что на этом стоит поставить точку и закрыть эту тему. После длительной дискуссии, которая велась практически год и очень активно последний месяц, Премьер-министр принял решение о пенсиях для военнослужащих и работников Министерства внутренних дел. Речь идет о двух фундаментальных вещах, которые нам удалось закрепить. Первое - всем категориям пенсионеров органов системы МВД повышенная пенсия будет начислена с 1 января 2018 года. То есть сегодня решение принято, с завтрашнего дня начнутся начисления", - сказал министр внутренних дел.
Арсен Аваков объяснил, что для личного состава, который сейчас находится на службе, будут начисляться повышенные пенсии.
"По новому закону для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД, будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГСНС, ГНСУ будет привязана к пенсиям", - сказал министр.
Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай пояснил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере плюс доплата с 2016 года.
"О перерасчете пенсии в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", а именно: военнослужащим ГНСУ, НГУ, лицам рядового и начальствующего состава ДСНС. Перерасчет производится с 1 января 2018 года. Пенсии будут определяться за счет - должностного оклада, специального звания и надбавки за выслугу лет, определены состоянию на 1 марта 2018 года, согласно постановлению Кабинета министров от 30 08.2017 года. Выплата пенсий будет проводиться следующим образом - с 1 января 2018 старый размер пенсии будет плюсуватися с 50% от суммы повышения. С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 старый размер пенсии и 75% от суммы повышения. С 1 января 2020 г. полноценно новый пересчитанный размер пенсий ", - сказал Алексей Тахтай.
Он добавил, что благодаря взвешенной позиции МВД сохранено новый прозрачный дифференцированный подход при назначении пенсий. Это в дальнейшем обеспечит достойный уровень пенсии работающих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и других военных формирований.
Советник министра внутренних дел Василий Дурдинец подчеркнул, что ветераны МВД уже давно ведут диалог с министерством о перерасчете пенсий.
"Я очень благодарен МВД за принципиальную позицию в вопросе пенсионного обеспечения ветеранов органов внутренних дел. Несколько лет назад мы начали цивилизованный диалог и, наконец, подошли к его логическому завершению ", - сказал Василий Дурдинец.
а АВАНС на нові злочини проти народу!!!
Ну и какая сумма повышения непонятно, сколько добавят то?
тож потрібно витягати старий мусссор (який за 3копійки маму рідну повішає).
браво авакян!!!
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Жити по - новому ! Плівок майданівцям від ригівської влади в дні розстрілів на Майдані !
МВД это не только ГАИ и следаки. Под перо урок ты ходил? А может из горящего дома людей эвакуировал?. Украину кто от Чернобыльской катастрофы спасал? Такие как ты недоумки или менты с пожарниками?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- тобто не пенсію прив'язали до зарплати, а навпаки.
може треба продати охфіс) авакова на Липках в Києві?!
для чого в центрі Києва мати
мусорськепаліцейське гніздо?!
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Зная, что пенсия будет ого- го - есть мотивация выполнять приказы.
Грядущие выборы президента будут сфальсифицированы , и порошенко вдруг окажется победителем вадинтур , несмотря на свой нулевой рейтинг. Вот тогда уже будет точно Майдан. Тогда- то и пригодится как можно больше хорошо оплачиваемых и отлично экипированных ментов. Банда 2 бежать никуда не собирается. Они будут защищать все нажитое непосильным воровством.
Ну, поднимут пенсию, сегодня ментам, завтра армии, послезавтра прокуратуре, а потом остальным. Это всего лишь соблюдение очерёдности ублажения нищих.