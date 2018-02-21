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 Общество
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Все про:Аваков (2449) Дурдинец (28) МВД (7454) пенсия (1694)

 Все категории пенсионеров системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 2018 года, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел заявил, что с 1 января 2018 года все категории пенсионеров органов системы МВД получат повышенную пенсию. В частности, это военнослужащие и работники Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета Министров от 30 августа 2017 № 704 "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц"

Об этом Арсен Аваков заявил сегодня, 21 февраля, во время селекторного совещания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В последнее время вопросы пенсионного обеспечения людей в погонах стало любимой темой для спекуляции и политических игр. Я думаю, что на этом стоит поставить точку и закрыть эту тему. После длительной дискуссии, которая велась практически год и очень активно последний месяц, Премьер-министр принял решение о пенсиях для военнослужащих и работников Министерства внутренних дел. Речь идет о двух фундаментальных вещах, которые нам удалось закрепить. Первое - всем категориям пенсионеров органов системы МВД повышенная пенсия будет начислена с 1 января 2018 года. То есть сегодня решение принято, с завтрашнего дня начнутся начисления", - сказал министр внутренних дел.

Все категории пенсионеров системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 2018 года, - Аваков 01

Арсен Аваков объяснил, что для личного состава, который сейчас находится на службе, будут начисляться повышенные пенсии.

"По новому закону для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД, будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГСНС, ГНСУ будет привязана к пенсиям", - сказал министр.

Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай пояснил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере плюс доплата с 2016 года.

Все категории пенсионеров системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 2018 года, - Аваков 02

"О перерасчете пенсии в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", а именно: военнослужащим ГНСУ, НГУ, лицам рядового и начальствующего состава ДСНС. Перерасчет производится с 1 января 2018 года. Пенсии будут определяться за счет - должностного оклада, специального звания и надбавки за выслугу лет, определены состоянию на 1 марта 2018 года, согласно постановлению Кабинета министров от 30 08.2017 года. Выплата пенсий будет проводиться следующим образом - с 1 января 2018 старый размер пенсии будет плюсуватися с 50% от суммы повышения. С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 старый размер пенсии и 75% от суммы повышения. С 1 января 2020 г. полноценно новый пересчитанный размер пенсий ", - сказал Алексей Тахтай.

Он добавил, что благодаря взвешенной позиции МВД сохранено новый прозрачный дифференцированный подход при назначении пенсий. Это в дальнейшем обеспечит достойный уровень пенсии работающих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и других военных формирований.

Советник министра внутренних дел Василий Дурдинец подчеркнул, что ветераны МВД уже давно ведут диалог с министерством о перерасчете пенсий.

Все категории пенсионеров системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 2018 года, - Аваков 03

"Я очень благодарен МВД за принципиальную позицию в вопросе пенсионного обеспечения ветеранов органов внутренних дел. Несколько лет назад мы начали цивилизованный диалог и, наконец, подошли к его логическому завершению ", - сказал Василий Дурдинец.

Источник: https://censor.net.ua/p3051812
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Мразь соевая пошла по пути Януковоща. Но вас ето не спасет.
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Главным видом деятельности в Украине является милицейская... К каждому приставить по милиционеру... Но и пенсии, разумеется...
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не,как в раиське не будет...но и безнаказанности и беспредельщины не будет
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За что мусорам повышенные пенсии? За то людей расстреливали? За то что страну врагу сдали? За то что коррупционеров и бандюганов крышуют? Да чуть ли не каждый день мусора фигурируют в коррупции, грабежах и убийствах.
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Насколько я видел Королевская и Жопоблок выступали за повышение пенсий бывшим мусорам и советским военным. Даже не знаю как они с соевыми будут делить етот лохторат. Возможно рыги с соевыми обьеденятся и выступят с одним кандидатом.
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не за ЩО ?
а АВАНС на нові злочини проти народу!!!
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Выплата пенсий будет проводиться следующим образом - с 1 января 2018 старый размер пенсии будет плюсуватися с 50% от суммы повышения.

Ну и какая сумма повышения непонятно, сколько добавят то?
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Не понял, получат ли нормальную пенсию военные пенсионеры? Или только МВД?
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Вот правильный вопрос. Где они возьмут на это деньги? Начался небывалый рост промышленного производства? Кто -то же эти деньги должен заработать!
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Очередной раз напечатают... больше негде... Не у олигархов же или чиновников...
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Как у кого? У всех соберут. Методом очередного повышения налогов, цен и комуналки и печатанья резаной бумаги под названием гривня. Чудес не бывает, кто то за етот гешефт должен заплатить.
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молодий мусссор закінчується (молодь розумнішає) -
тож потрібно витягати старий мусссор (який за 3копійки маму рідну повішає).
браво авакян!!!
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То есть люди получат то, что им должны были доплачивать с 01 января 2018 года ЧЕРЕЗ 2 (!!!) года??? Вот это "добродетели"!
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Зато пенсии по инвалидности пересмотру не подлежат.
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итого, сколько теперь пенсии получат мусора, косившие бабло жезлом на дороге и фальсифицирующие уголовные дела в отделениях мусарок???????????
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МВД это не только ГАИ и следаки. Под перо урок ты ходил? А может из горящего дома людей эвакуировал?. Украину кто от Чернобыльской катастрофы спасал? Такие как ты недоумки или менты с пожарниками?
Все категории пенсионеров системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 2018 года, - Аваков - Цензор.НЕТ 2127
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Знаю історію Телятнікова і земля йому пухом.
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меня пенсии других не интересуют. я спросил только о мусоре
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а мусор это кто? Может ты? Ты кто за фахом?
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Что же ты картинку спамишь? Обгадился урла? Так я тебе на бис
МВД это не только ГАИ и следаки. Под перо урок ты ходил? А может из горящего дома людей эвакуировал?. Украину кто от Чернобыльской катастрофы спасал? Такие как ты недоумки или менты с пожарниками?

Всі категорії пенсіонерів системи МВС отримають підвищені пенсії з 1 січня 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 7165
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Эту сказку рассказывают в этом году минимум третий раз
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Причем рассказывают на ночь, чтобы проснувшись, люди забыли несбыточный сон, который, если и исполнится, то через какое-то кол-во лет. Или не исполнится, что вероятнее. Обещать власть умеет.
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ай да пенсионная реформа. вроде всем по единой формуле. а тут раз, и все вречную))))
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"По новому закону для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД, будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГСНС, ГНСУ будет привязана к пенсиям", - Источник: https://censor.net.ua/p3051812

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- тобто не пенсію прив'язали до зарплати, а навпаки.
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Мой товарищ, ветеран МВД, выиграл все суды у МВД Украины по своей пенсии. И что? Пришел ответ за подписью Рюкзакова, что все правильно, все красиво "но денег для выплаты вашей законной пенсии у МВД на данный момент нет! А было это почти два года назад
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Для себе вони гроші знаходять. Пам'ятаю звідки Аваков з'явився в МВС.
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Кстати, Внутренний аудит в МВД выявил недостачу в 90 мпл.грн И НИЧЕГО
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Мусора надежная опора этой ублюдочной власти !
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Плотницкий дает показания, утверждает Владлен Заруба, один из соратников покойного "премьера ЛНР" Валения Болотова. Один из подопечных покойного экс-главы группировки ЛНР Валерия Болотова заявил, что беглый Игорь Плотницкий ныне находится в Санкт-Петербурге в СИЗО №1, более известном как Кресты. Об этом Владлен Заруба рассказал в эфире YouTube-канала PolitWera, передают Новости Донбасса. Боевик предположил, что именно из-за показания Плотницкого в России арестовали генерального директора корпорации Индустриальный Союз Донбасса Олега Мкртчана. Боевик Заруба утверждает, что в том числе через Мкртчана Россия выделяла деньги для ЛНР.
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а звітки гроші на все це?!
може треба продати охфіс) авакова на Липках в Києві?!
для чого в центрі Києва мати мусорське паліцейське гніздо?! Всі категорії пенсіонерів системи МВС отримають підвищені пенсії з 1 січня 2018 року, - Аваков - Цензор.НЕТ 5203
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Скоро президентські перегони ось підарашенки і підкормлюють своїх застарілих собак ментовських.
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Рошен четко идет по пути хуйла - тот тоже начал прикармливать своих ментовских ручных собачек когда решил стать пожизненным гауляйтером. Лолита однозначно следует заветам своего кремлевского властелина.
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Мусорыло работало в ГАИ в налоговой , прочий клерк мусорской дань собирал грабил народ теперь отстроило поместье и в итоге повышенную пенсию будет получать - к этому мы шли долгие годы...
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Это чтото изменит?? Точно в мультике живут...
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Понятненько. Идёт уже подготовка к предстоящим выборам. Начали с повышения благосостояния ментов.
Зная, что пенсия будет ого- го - есть мотивация выполнять приказы.
Грядущие выборы президента будут сфальсифицированы , и порошенко вдруг окажется победителем вадинтур , несмотря на свой нулевой рейтинг. Вот тогда уже будет точно Майдан. Тогда- то и пригодится как можно больше хорошо оплачиваемых и отлично экипированных ментов. Банда 2 бежать никуда не собирается. Они будут защищать все нажитое непосильным воровством.
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всем претендующим на пенсию пересчитаю в полном объеме предложили дожить до 2020 года ... в надежде, что до финиша доплывут не все.
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А так бывает, что раз и гроб вместо пенсии. И ой как бывает. А ещё бывает, только человек соберётся править, так сказать стать фараоном всея мокшии, а тут бац и опухоль. Пару недель и уже у чертей на сковороде сидит, вместо Багамских островов. Не верите спросите у Уго Чавеса, он знает.
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Вбивцям Героїв Небесної Сотні у першу чергу?
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усбагойтеся все, в стране где неработает экономика и не дают кридитов любое повышение пенсий, это всего лишь печатание фантиков, которые обесцениваются прежде, чем пенсионеры успевают их потратить.
Ну, поднимут пенсию, сегодня ментам, завтра армии, послезавтра прокуратуре, а потом остальным. Это всего лишь соблюдение очерёдности ублажения нищих.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВсе категории пенсионеров системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 2018 года, - Аваков. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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