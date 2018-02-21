 Порошенко и заместитель госсекретаря США Салливан обсудили "размещение эффективной миротворческой миссии ООН" на Донбассе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В информации отмечается: "С заместителем Госсекретаря США Джоном Салливаном говорили сегодня о ситуации с безопасностью на Донбассе, в частности размещение эффективной миротворческой миссии ООН.

Также обсудили скоординированную политику санкций в отношении РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым".

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