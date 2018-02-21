 Порошенко и заместитель госсекретаря США Салливан обсудили "размещение эффективной миротворческой миссии ООН" на Донбассе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В информации отмечается: "С заместителем Госсекретаря США Джоном Салливаном говорили сегодня о ситуации с безопасностью на Донбассе, в частности размещение эффективной миротворческой миссии ООН.
Также обсудили скоординированную политику санкций в отношении РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым".
Вся официальная биография Путина ложь, утверждает Кристина Курчаб-Редлих, польская журналистка, автор фильмов и книг о России и Чечне. Кристина Курчаб-Редлих жила и работала в России с 1990 до 2004-го. В России ее называют «польской Анной Политковской». Недавно она опубликовала свою новую книгу «Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина». В ней почти 800 страниц. О том, какие тайны связывают Лукашенко и Путина, - в интервью Сергея Пелесы. Я покопалась немного в его детстве и, действительно, нашла, что это было ужасное детство. Потому что не та мать, не тот отец, не Ленинград, где он якобы родился, не тот год рождения - всё, что можно прочитать в его биографии - вранье. Так сложилось, что он родился под Уралом, в местечке Очёр. Сначала, пока он был маленьким мальчиком с голубыми глазками - всё было прекрасно. Позже, когда он рос, его возненавидел отчим, у которого родились родные дочки. На Кавказе, знаете ли, внебрачный ребенок - это кошмар. Любопытная аналогия: мы тоже не до конца знаем об отце руководителя Беларуси Александра Лукашенко. У нас многие шутят и злорадствуют, что его отец был цыганом, в которого влюбилась в деревне его мать. И он также стал недемократическим лидером страны. Это своеобразная тайна, которая объединяет и Лукашенко, и Путина. Как Вы думаете, влияет ли на их отношения, что у них было несчастное детство? - Я думаю, что детство Лукашенко было намного счастливее. Его, может быть, так страшно не избивали, как тот грузин. Путин врет, глядя в глаза, на любую тему. Но заметьте, во-первых, что он никогда во время сових избирательных кампаний не принимал участия ни в каких разговорах, ни в каких дебатах. То, что он действовал, как казалось Ельцину, в пользу Собчака, сделало его фаворитом у Ельцина. Я написала, как это всё происходило, как из человека, которого никто не знал, нужно было сделать человека, которого знает вся Россия. По этой причине вспыхнула вторая Чеченская война, чтобы он оказался защитником родины перед страшной большой страной чеченской. - Как Вы думаете, почему в России не зарегистрировали Навального в качестве кандидата? В то же время Ксению Собчак, дочь бывшего начальника Путина, зарегистрировали? Он не видит в ней угрозы, как в женщине? - Путин никогда не был легально избран - все выборы были фальсифицированы. Я не понимаю, какая идет затея с Ксенией Собчак. С Навальным всё просто - его арестовываеют, его не допускают, шефа его штаба избивают и сажают на 30 суток, и т. д. Его имя даже Путин не произносит. Вдруг появляется Ксения Собчак, за которой стоих Ходорковский, за которой стоит Малашенко, шеф НТВ, но они за границей. То есть спонсоры из-за границы поддерживают Ксению Собчак, которая выступает в прямом эфире, несмотря на то, что на нее «наезжают», она всё-таки является кем-то, это опасно.
На любой территории, обозначившейся - оствшейся от СССР, это правило работать не будет. То ли менталитет не тот, то ли "грусть", то ли "спецправила". На самом деле, всегда стоит спросить оппонента, как он думает жить-быть дальше. Спросить людей - там. Они хотят и готовы? Если не будет перевеса в людях? Нечего думать о смене полярности. Иметь территории и ЧУЖОЕ население? Украинский и не решимый Ольстер? В чем же победа?