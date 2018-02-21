 Жителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины установлено, что один из жителей г. Могилев-Подольский осуществляет незаконное хранение и распространение через Интернет-объявления фальсифицированного алкоголя.

По результатам осмотров, проведенных в гаражных помещениях, арендованных фигурантом, и его транспортном средстве изъято 2,7 тыс. литров алкогольных напитков торговых марок иностранных брендов и 270 пластиковых емкостей по 1,5 литра каждая без марок акцизного налога Украины, полностью заполненных незаконно изготовленным алкогольным напитком под видом коньяка.

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На изъятый фальсифицированный алкоголь, общим объемом 3 тыс. 105 литров ориентировочной стоимостью 646 тыс. грн и транспортное средство наложен арест.

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Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины. Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.