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 Экономика, Фоторепортаж
  2026  14
Все про:алкоголь (1305) Винницкая область (403) фальсификат (245) ГФС (2445)

 Жителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем. ФОТОрепортаж

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Винницкой области направлено в суд уголовное производство с обвинительным актом в отношении продавца алкогольного фальсификата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины установлено, что один из жителей г. Могилев-Подольский осуществляет незаконное хранение и распространение через Интернет-объявления фальсифицированного алкоголя.

По результатам осмотров, проведенных в гаражных помещениях, арендованных фигурантом, и его транспортном средстве изъято 2,7 тыс. литров алкогольных напитков торговых марок иностранных брендов и 270 пластиковых емкостей по 1,5 литра каждая без марок акцизного налога Украины, полностью заполненных незаконно изготовленным алкогольным напитком под видом коньяка.

Жителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем 01

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Жителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем 02
Жителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем 03

На изъятый фальсифицированный алкоголь, общим объемом 3 тыс. 105 литров ориентировочной стоимостью 646 тыс. грн и транспортное средство наложен арест.

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Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины. Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3051788
 
 
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Масленица в Луганске.))
Жителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем - Цензор.НЕТ 3517

https://www.facenews.ua/news/2018/395779/
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А ведь судить надо тех,кто сделал водку по 80 гривен за пол литра ..... Жителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем - Цензор.НЕТ 5793
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не надо путать державу с временщиками ее захватившими...
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ну это не паРаша в этот раз виновата, это у нас лоббисты спиртозаводчиков продвинули, вы не думайте, сволочей полно и граждан в Украине живущих, не всё москали, москали это внешние враги, считаются, даже если пролезли на территорию, а есть ещё и внутренние
а РФ судить надо за военные преступления, за геноцид украинцев
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Та купите себе "синхрофазотрон" и экспериментируйте.))
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а тех кто эту мерзость ещё и фальсифицирует ни надо?
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А хіба Ахмєтав сидить щоб простий народ за грати кидати?
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Років зо два тому, перебуваючи в відпустці на Закарпатті, на одній з екскурсій купив пару пляшок односолодового віскі.. Чудова пляшка, чудова етикетка, на котрій написано хто виготовляє.. Дядько сам виготовляв.. Спочатку , коли він пропонував - я подумав, що пійло й відмовлявся придбати.. Він запропонував покуштувати.. Не великий знавець і поціновувач віскі, але мені сподобалось.. Одну пляшку , вже в Дніпрі презентував знайомому, котрий є знавцем і поціновувачем віскі.. Майже пів року відбивався від нього , все намагався вивідати де я його взяв.. Сподобалось воно йому дуже.. А я дійсно не знаю, запам'ятав тільки село, де його купив - Селище.. Навіть екскурсоводові дзвонив, щоб якось знайти контакти з тим умільцем.. Нажаль, нічого не вийшло.. До чого я ? А чи не простіше булоб і для держави і для таких умільців, якби держава якось спростила отримання ними ліцензії.. Щоб на ринку легально можна було б придбати не тільки продукцію великих корпорацій, а й таких маленьких виробників, продукт в котрих майже завжди набагато якісніший того, котрий ми купляємо в крамницях або супермаркетах..
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Лёня, ну ты сам подумай....вон мелкие пивоварни уже изжили, а ты предлагаешь маленькие винокурни ставить. Да наши "хряки" удавятся, когда мимо них копейка пролетит.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаЖителя Виннитчины будут судить за торговлю через Интернет фальсифицированным алкоголем. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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