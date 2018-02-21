 При получении взятки 20 тысяч задержан руководитель столичного коммунального предприятия, - ГПУ. ФОТО

Как сообщаент Цензор.НЕТ информацию об этом обнародовал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
В тексте отмечается: "В Киеве на взятке поймали еще одного чиновника - очередного фигуранта ленты криминальных новостей. Это - руководитель столичного коммунального предприятия.
Киевская местная прокуратура №7 совместно с сотрудниками ДЗЭ НП Украины в Киеве зафиксировала факт получения неправомерной выгоды.
Следствием установлено, что этот чиновник требовал от заместителя директора коммерческой структуры взятку в размере 20 000 гривен за заключение договора о предоставлении услуг по обслуживанию транспортных средств.
21 февраля, во Всемирный день экскурсовода во время получения этих денег руководитель коммунального предприятия был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Следственные действия продолжаются".