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 Происшествия, Киевские новости
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 При получении взятки 20 тысяч задержан руководитель столичного коммунального предприятия, - ГПУ. ФОТО

При получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен задержан руководитель коммунального предприятия в Киеве.

Как сообщаент Цензор.НЕТ информацию об этом обнародовал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. 

В тексте отмечается: "В Киеве на взятке поймали еще одного чиновника - очередного фигуранта ленты криминальных новостей. Это - руководитель столичного коммунального предприятия.

Киевская местная прокуратура №7 совместно с сотрудниками ДЗЭ НП Украины в Киеве зафиксировала факт получения неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что этот чиновник требовал от заместителя директора коммерческой структуры взятку в размере 20 000 гривен за заключение договора о предоставлении услуг по обслуживанию транспортных средств.

21 февраля, во Всемирный день экскурсовода во время получения этих денег руководитель коммунального предприятия был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Следственные действия продолжаются".

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При получении взятки 20 тысяч задержан руководитель столичного коммунального предприятия, - ГПУ 01

 

Источник: https://censor.net.ua/p3051771
 
 
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Чим більше ловлять- тим більше беруть. Саакашвілі у свій час кардинально вирішив питання корупції- домовитися по всім справам можна було тільки в межах ;сім'ї; і всі питання вирішувалися в одному місці.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении взятки 20 тысяч задержан руководитель столичного коммунального предприятия, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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