 При получении взятки 20 тысяч задержан руководитель столичного коммунального предприятия, - ГПУ. ФОТО

Как сообщаент Цензор.НЕТ информацию об этом обнародовал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В тексте отмечается: "В Киеве на взятке поймали еще одного чиновника - очередного фигуранта ленты криминальных новостей. Это - руководитель столичного коммунального предприятия.

Киевская местная прокуратура №7 совместно с сотрудниками ДЗЭ НП Украины в Киеве зафиксировала факт получения неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что этот чиновник требовал от заместителя директора коммерческой структуры взятку в размере 20 000 гривен за заключение договора о предоставлении услуг по обслуживанию транспортных средств.

21 февраля, во Всемирный день экскурсовода во время получения этих денег руководитель коммунального предприятия был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Следственные действия продолжаются".

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