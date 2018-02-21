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 "ХЗ". Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 02

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 03

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 04

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 05

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 06

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 07

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 08

ХЗ. Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3051769
 
 
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Абревиатура% "ХС" - расшифровка: "хуйло-сосы"
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От "вознесёмся при помощи кокса" пол часа ржал под столом...
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***
- помогите, мой брат заболел - он сел в стиральную машину и уехал..
я бы догнал его на пылесосе, но у меня нет вентилятора...
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Или вот это - "Улетел в космос... Без скафандра... Верхом на драконе... Чё-то распереживался. Потом вспомнил, что наркоман, и успокоился" "ХЗ". Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4678
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***
Смеется суслик в неуютной норке.
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет ёжик, носится по горке,
совсем с катушек съехал дурачок!

Летают птички странными кругами,
и ржет кобылка с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слёзки льются у крота.

Ржут белочки и падают с деревьев
сова забавно ухает в дупле.
Хохочет грач до выпаденья перьев
и мушка со сверчком навеселе.

Кузнечики смеются в травке где-то,
мышонок, змейка, ящерка и тля.....
Стояло жаркое, засушливое лето -
горели конопляные поля…
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***
- дедуня, я потерял такие зелененькие таблеточки... ты не видел?
- у нас проблема по хуже, внучек...
- не понял...
- там...на кухне большой дракон... а скоро бабушка вернется...
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Какая выразительная фотка, аднака. "ХЗ". Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2678 Сколько её вижу, столько ржу до слез. "ХЗ". Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2678
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Як казав його друг Гепа - Денег тебе ніхто не даст.
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а что, хотя бы в нужную сторону попытка, это вам не имени вождя партию устраивать как в Украине принято, в стиле неофеодала в виде альфа-козла и вздымающего в его сторону покорные руки безыдейного стада, позор просто. Было бы интересно ознакомиться с фантазиями на счет идейного наполнения в этом случае, может это вообще непревзойденный фельетон. Также а на кой все это именно Украине было бы неплохо узнать, что авторы думают. В общем, зря вы так зло встречаете, зло ничего подобного в этом отношении не делать и унижать украинцев безыдейным существованием, а геша и допа похоже решили это преодолеть, на сто лет вперед смотрят, как заявка на победу это неплохо, другое дело что там с исполнением. Но и это надо без злопыхательства критиковать, обоснованно и с уважением, так и делается настоящая политика, это не то, что дули по карманам тыкать.
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Ты второе начало термодинамики уже опроверг? переходи к вечному двигателю!
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не опроверг, а уточнил до непротиворечивого состояния. В итоге получил технологию модернизации ДВС до показателей, недоступных конкурентам. Так что не торопи меня к вечному двигателю, я его не обещал, я обещал показать как ДВС правильно должен работать и сделал это в том числе и в теории, а вот среди вас даже воспринимать это как достижение не находится способных. Хочешь прикол? На днях уже и немцы объявили, что нашли основания для применения в отношении техники подходов ставящих под сомнение термодинамику. Объяснить ничего не могут, как та собака, которая хвостом машет, но уже осваивают даже без объяснений. А я все это объяснил еще в 2000 году и с тех пор наблюдаю, как англичане, шведы, теперь вот немцы барахтаются. Но по сравнению с моими соотечественниками из числа ученых там люди все же приличные, попросят, не буду кочевряжеться, а нет китайцам подарю, пусть Китай вас умоет, раз такое отношение.
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Ну как же жиды - идейные христиане, да еще и социалисты, на такое гуано может повестись только отмороженные из гундяевской секты, вот как раз на них и делается ставка кацапами и в бой брошены уже все резервы для реванша. до этого гундяевская секта настолько откровенно не лезла в политику (во всяком случае на словах). Так что вовремя высмеять это вполне действенная методика борьбы с такими проектами (вспомнить хотя бы провал аналогичного кацапского проекта в виде гади сявченко)
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так а все первые христиане были того народа, который сейчас называют жиды, и что? Здесь надо разделять избранное при реализации проекта направление, выразившееся в желании обосновать свои претензии. И собственно сами претензии, которые при недостаточно обоснованности обречены быть потешными. И это нормально, не так уж много в мире достойных идей, достойных того, чтобы люди с ними обосновано считались, такое редкость.
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Ну подумаешь прошло то пару тысяч лет и харьковские жиды вспомнили про то, что они не "богоизбранные" а христиане,ты сам то хоть в этот бред веришь? А вся идейность и "прозрение" наркомана заключается в следующем - кацапы просто посмотрели результаты соцопросов согласно которым церковь как это не парадоксально остается одной из самых популярных организаций в Украине, а социальные проблемы заботят народ даже больше чем война, вот и решили кацапы скрестить "ужа и ежа". Так что это чисто популистический проект кацапов рассчитанный на тех кто ведется на гундяевские поповские бредни с неизменным обещанием "много гречки после выборов". Так что реальной идеологии тут нет вообще. есть расчет на то. что основная масса не определившихся поведется на красивое название, ну а то что кацапы избрали в качестве лидера обдолбаного наркомана-жида еще раз доказывает какое не высокое мнение у них про украинскую вату и простых обывателей - раз проголосовали за зэка и за шоколадного жида, то значит проголосуют и за обдолбанного жида.
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Лучше - Христианские социалисты Московского патриархата
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славная семейка...интересно,а предки у них небось морфистами были? чи морфинистами-но морфисты как то ближе к социалистам
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"Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если бы я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфия…" Это писал Булгаков. Но ему при этом удалось создать "Собачье сердце", а этим двоим- только "партию" для поцев: http://slovari-online.ru/word/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%86.htm
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***
грибники без опыта заблудились в лесу, и два дня питались только грибами...
сейчас их нашли, но их показания не сходятся.....не совпадают даже эпохи.

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Миша, сделай грустное лицо!, тебе никто денег не даст!
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да ну на фиг... и так глаза еле в глазницах держатся...
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***
- алло, здравствуйте, можно заказать дорожку?
- сколько грамм?
- а.......так это не боулинг?
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"Добкін: - Вы не думаете про людей! Надо думать про народ!"
Бурхливі оплески. Добкіну. Аплодують. Іноді мені здається, що нам можна згодувати будь яке гівно... Ми на цьому шоу всеядні пацієнти психлікарні на екскурсії в політичній свинофермі. Нам Добкін сцить в очі, а ми під галоперідолом видаємо радісні овації. Міша, в якого замість мозку поліетилен..., харківський рекетир з 90-х, сєпар і вбивця - елементарно крутить нас всіх в себе на осі. Чотири роки після Майдану. Бо лохи. Міша знає точно - лохів треба кидати. І так феєрично. щоб вони з виглядом безкінечно щасливих дебілів кивали і ляскали жабрами".
(М.Берлинская)

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пишу тебе по-братски, не харьковские, а хуйлостановские, я житель Харькова, не стоит объединять весь город под это мудачье.
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За ним буцигарня с конфискацией плачет , а ОНО ещё и партии создаёт !
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тепер ОНО, коли захочуть посадити, буде верещати - ... політичне переслідування апазіціі..., а ВОНА підтримає.
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Чего только у нас не увидишь! Вот теперь есть хрицисты . Название правда навевает какие-то смутные аналогии с кишечными паразитами...
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Там Лєнін у мавзолєє часом догори спиною не перевернувся від такої події?)))
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Каплин, когда узнал , что Добкин тоже социалист, но христианский) "ХЗ". Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3667
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ой вей! мойша шилмазл и шо ето ты обрезанец то гавно вступишь то в партию?
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Х уета З ачетная. Х уй его З нает, что это!? он и сам наверное не знает. у немцев научился, но те понимают о чем речь идет... а у него как у ватников - иконы сралина и хуйла - 1го. кто пойдет к нему? да, только балалаешники.
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Враховуючи причетність Допи до соціуму і до християнства вірніше було б назвати партію "Партія Корупціонерів-Безбожників".
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Мойша спочатку був у СДПУ (о), - соціал-демократи (обрізані).
Тепер створив свою партію - ХС (Х#й Стоячий).
І так соратніки етого поца смогут со значєнієм заявіть, - "ми, члєни партії..."

"ХЗ". Нова партія Михайла Добкіна у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4294
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Добкин уже давно должен быть в тюрьме, если не был бы "любым другом" президента. Никто из регионалов не посажен, наоборот - они создают новые партии и продолжают заниматься бизнесом.
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Сподіваюсь, це єдине ваше зауваження з приводу мого коментаря
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партия Харьковский Зоопарк? А где тотем рожи побратима на знамени? "ХЗ". Нова партія Михайла Добкіна у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2526
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не харьковский зоопарк, а хуйлостановский, жители Харькова не имеют к этой твари никакого отношения!
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а кто Львов или Чернигов Гепу и Допу вывел в пацаны?
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это сколько в Украине уже еврейских партий? основатели таких партий страну не перепутали? неужели допа в презики метит?
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Навіть знаю які пакетии будуть давати виборцям за голос, там гречки не буде...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"ХЗ". Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах
 
 
 
 
 
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