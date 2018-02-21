 "ХЗ". Новая партия Михаила Добкина в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО
Больше фотошопов смотрите здесь
- помогите, мой брат заболел - он сел в стиральную машину и уехал..
я бы догнал его на пылесосе, но у меня нет вентилятора...
Смеется суслик в неуютной норке.
На спинку опрокинулся жучок.
Хохочет ёжик, носится по горке,
совсем с катушек съехал дурачок!
Летают птички странными кругами,
и ржет кобылка с пенкой изо рта.
Сороконожка дрыгает ногами.
От смеха слёзки льются у крота.
Ржут белочки и падают с деревьев
сова забавно ухает в дупле.
Хохочет грач до выпаденья перьев
и мушка со сверчком навеселе.
Кузнечики смеются в травке где-то,
мышонок, змейка, ящерка и тля.....
Стояло жаркое, засушливое лето -
горели конопляные поля…
- дедуня, я потерял такие зелененькие таблеточки... ты не видел?
- у нас проблема по хуже, внучек...
- не понял...
- там...на кухне большой дракон... а скоро бабушка вернется...
грибники без опыта заблудились в лесу, и два дня питались только грибами...
сейчас их нашли, но их показания не сходятся.....не совпадают даже эпохи.
- алло, здравствуйте, можно заказать дорожку?
- сколько грамм?
- а.......так это не боулинг?
Бурхливі оплески. Добкіну. Аплодують. Іноді мені здається, що нам можна згодувати будь яке гівно... Ми на цьому шоу всеядні пацієнти психлікарні на екскурсії в політичній свинофермі. Нам Добкін сцить в очі, а ми під галоперідолом видаємо радісні овації. Міша, в якого замість мозку поліетилен..., харківський рекетир з 90-х, сєпар і вбивця - елементарно крутить нас всіх в себе на осі. Чотири роки після Майдану. Бо лохи. Міша знає точно - лохів треба кидати. І так феєрично. щоб вони з виглядом безкінечно щасливих дебілів кивали і ляскали жабрами".
(М.Берлинская)
Тепер створив свою партію - ХС (Х#й Стоячий).
І так соратніки етого поца смогут со значєнієм заявіть, - "ми, члєни партії..."