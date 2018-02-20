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 Государственный исполнитель задержан на Житомирщине за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

20 февраля сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали старшего государственного исполнителя Олевского района Житомирщины за вымогательство и получение взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По имеющейся у правоохранителей информации, служащий Олевского районного отдела государственной исполнительной службы получил через электронный платеж на банковскую карту 16 февраля 2 тыс. гривен, а сегодня остальную часть взятки - еще 8 тыс. гривен. Таким образом общая сумма неправомерной выгоды, которую требовал чиновник у местного жителя за закрытие исполнительного производства и снятия наложенного на имущество ареста, составляет 10 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взяточники, требовавшие 54 тыс. долл. за согласование строительной документации, задержаны во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Около 14.00 полицейские задержали подозреваемого непосредственно на входе к месту работы.

Государственный исполнитель задержан на Житомирщине за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Все действия служащего были соответственно задокументированы в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3051563
 
 
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Их хоть садят или только задерживают?
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Сажают за украденную курицу, а не за разворованные миллиарды...
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Когда появится список тех деятелей власти и структур при власти, которые не берут взятки ? Огласите, пожалуйста, если есть, весь этот небольшой список !
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кусок плаката хороший))) Но в ГИС, цену, явно, не ты, определяешь)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГосударственный исполнитель задержан на Житомирщине за получение 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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