 Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что четверо злоумышленников с августа прошлого года подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в районе проведения АТО и тренировок на учебных полигонах.
"Списанное" топливо военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам с Житомирской и Винницкой областей.
Сотрудники СБ Украины задокументировали продажу дельцами пятидесяти тонн горючего в среднем по двадцать гривен за литр.
Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего.
Во время обысков, проведенных в Житомирской, Винницкой и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины".
Также смотрите: СБУ разоблачила схему хищения топлива в воинской части на Николаевщине. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/p3051551
Вам там шо, новую методичку подогнали топить шоколадного?
Слава Украине
- а когда бензин ослиной мочей разбавлял?
- так то бензин, а то дети...
6 год ·
Мовчазний протест беркуту під Шевченківським судом. Проти того, що суд відпустив добровольця, якого беркута запакували під судом Соломянським.
Тоді суд відпустив мера Одеси, громадянина РФ, Труханова за те що він вкрав кілька сотень млн з бюджету.
Беркута протестують в річницю розстрілу Небесної Сотні. Яку розстріляли ці ж самі беркута.22-Го числа, в четверг, мене там судитимуть за вбивство Олеся Бузини. Хоча я його не вбивав і ніколи в житті не бачив.
В країні прогрес - сосіть дюшес(С)
Наверное это уже дно или ещё нет?
P.S. ....и это не смешно