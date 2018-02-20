 Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что четверо злоумышленников с августа прошлого года подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в районе проведения АТО и тренировок на учебных полигонах.

"Списанное" топливо военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам с Житомирской и Винницкой областей.

Сотрудники СБ Украины задокументировали продажу дельцами пятидесяти тонн горючего в среднем по двадцать гривен за литр.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего.

Во время обысков, проведенных в Житомирской, Винницкой и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины".

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