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Все про:Житомирщина (517) СБУ (12164) топливо (378)

 Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили командование одной из воинских частей Житомирщины на хищении горюче-смазочных материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что четверо злоумышленников с августа прошлого года подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в районе проведения АТО и тренировок на учебных полигонах.

"Списанное" топливо военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам с Житомирской и Винницкой областей.

Сотрудники СБ Украины задокументировали продажу дельцами пятидесяти тонн горючего в среднем по двадцать гривен за литр.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего.

Во время обысков, проведенных в Житомирской, Винницкой и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины".

Также смотрите: СБУ разоблачила схему хищения топлива в воинской части на Николаевщине. ФОТО

Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ 01
Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ 02
Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3051551
 
 
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Ну і що командира частини вже розстріляли? Ні? А командування бригади чому досі не арештоване? Всі мають йти під трибунал! Без комбата та комбрига та їх заступників ніякого списання не було б!
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"подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в районе проведения АТО и тренировок на учебных полигонах." материально ответственные лица минимум прапорщик, а кто утверждал акт на списание? Правильно - Зам по тылу /старший офицер ---- Каки солдатики?
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Та який Та який там зам по тилу? ))))) Який старший ахфіцер???? Всіх зампотилів треба на детекторі брехні разом з цими, старшими охфіцерами по всім ЗСУ перевірити ! Всіх взагалі.
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Кто-нибудь может назвать хоть одну в/ч, где этого нет?
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до порошенка отродясь никто горючку в армии не воровал
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ну тебе виднее номерной.
Вам там шо, новую методичку подогнали топить шоколадного?
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Рай. Там не крадуть. Бо банани безкоштовні.
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зараз не вкрадеш не проживеш..держава дозволяє..ловить одного з тисячи.. не повезло
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3,4,5,6...20 лет назад конечно все было иначе. И тут вдруг опять...
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"Списанное" топливо военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам с Житомирской и Винницкой областей "

Слава Украине Командование воинской части на Житомирщине разоблачено на хищении топлива, - СБУ - Цензор.НЕТ 9391
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Зама по тилу - міністром сільського господарства !
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- шакал я паршивый. детей ограбил.
- а когда бензин ослиной мочей разбавлял?
- так то бензин, а то дети...
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подумаешь, прапорщик скутер заправил. Кто-то недавно грозился руки рубить.
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Ждём Петруху с топором в прямом эфире.
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Andrii Medved'ko
6 год ·
Мовчазний протест беркуту під Шевченківським судом. Проти того, що суд відпустив добровольця, якого беркута запакували під судом Соломянським.
Тоді суд відпустив мера Одеси, громадянина РФ, Труханова за те що він вкрав кілька сотень млн з бюджету.
Беркута протестують в річницю розстрілу Небесної Сотні. Яку розстріляли ці ж самі беркута.22-Го числа, в четверг, мене там судитимуть за вбивство Олеся Бузини. Хоча я його не вбивав і ніколи в житті не бачив.
В країні прогрес - сосіть дюшес(С)
Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ - Цензор.НЕТ 7038

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Поки офшорна банда при владі цьому не буде кінця, геть!
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Это все что надо знать о сегодняшней стране.
Наверное это уже дно или ещё нет?
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якщо чесно то почуття змішані до такого вчинку.З одного боку хочеться роздерти тих покидьків які під час війни барижать. А з іншого-ціна в 20 грн\л це ціна яка повинна бути на АЗС. а там інші бариги влупили ціни по 32 грн\літр! Пздц кругом якась хуйня нездорова твориться. Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ - Цензор.НЕТ 2196
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Сбу лучше проверить сколько топлива украл командир бч-5 "Гетьмана Сагайдачного",который оставив всё в крыму,уже в 2015 году купил 4х комнатную квартиру в "Садах победы".Одесситы знают где это и сколько стоит.
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це якщо служба безпеки Уругвая.. то може перевірять
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Пока совок не искоренят, то будет воровство, коррупция пр. атрибуты щастливага савецкага прошлага.
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поки не викоринять бариг теж не буде ладу
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українську вивчи, манкурт олгінський Командование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ - Цензор.НЕТ 9125
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Сука, всё им мало. На?ера я плачу сборы и налоги?!?!?! Один х%й - всё спи@дят(((((
P.S. ....и это не смешно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКомандование воинской части на Житомирщине уличено в хищении топлива, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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