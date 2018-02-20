 "Антивоенные" митинги в Мариуполе организовывает пособник российских террористов Муратов, - сайт 0629. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании сайта города Мариуполя 0629.

"17 февраля, в Мариуполе должны были пройти сразу две акции "антивоенного" характера: одна – вполне легальная, анонсируемая как праздник для детей, вторая (митинг) – несанкционированная, уже с конкретными политическими целями и задачами. Цель первой акции - привлечь людей под благовидным предлогом на Театральную площадь, цель второй – дестабилизация ситуации в прифронтовых населенных пунктах, принуждение Украины к капитуляции в войне на выгодных для России условиях через давление на Киев из регионов. Оба митинга не состоялись. По информации 0629, Служба безопасности Украины инициировала открытие криминального производства, и вчера исполнители были задержаны и вместо митинга – целый день давали свидетельские показания. В Службе безопасности Украины, пока идет следствие, события 17 февраля в Мариуполе и то, что им предшествовало, не комментируют. Неофициально нам удалось узнать, что акция, которая должна была состояться в Мариуполе и Донецке одновременно, - является частью новой стратегии, которую реализуют на востоке Украине ФСБ и ГРУ РФ. Цель России сейчас – склонить любой ценой Украину к позорному миру на условиях Российской Федерации. Задачи на текущий момент – раскачать волну антивоенных митингов по всей территории Донбасса, и использовать этот лже-пацифизм как аргумент в Минских переговорах. Это значит, что попытки проведения акций, подобных тем, что удалось предотвратить в Мариуполе, будут повторяться. Две части одной акции в Мариуполе реализовывались параллельно. Исполнители одной "ветки" не знали о действиях другой "ветки". Как рассказали 0629 источники в силовых структурах, организация так называемого антивоенного митинга координировалась непосредственно из оккупированного Донецка. Некий человек, фигурант нескольких дел в СБУ (его фамилия есть и на сайте "Миротворец"), через Интернет нашел трех исполнителей в Мариуполе, которые за деньги согласились распечатать на обычных принтерах и распространить листовки-приглашения на митинг. Сначала он списался с этими людьми по почте, потом напрямую звонил им из Донецка (электронная почта, номера телефонов уже установлены). Деньги за выполненную работу были перечислены на банковские карточки. Организатора легальной акции "Детям будущее без войны" мы можем называть, поскольку он открыто выступал при подаче заявки в горсовет на проведение мероприятия, открыто нанимал агентство по организации праздников, - это Евгений Вожжов. Он получил 2 тысячи долларов на оплату услуг артистов и покупку воздушных шариков от некоего лица в Киеве", - говорится в материале.

Информации в открытых источниках о самом Вожжове немного. Он прибыл в Мариуполь из Киева. В разговоре с 0629 Вожжов сказал, что представляет организацию "Центр культуры и права", зарегистрированную в столице. Однако, как оказалось, это не единственная организация, которую он представляет.

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"Нам удалось найти видео, на котором Евгений Вожжов координирует акцию в поддержку Трампа. Митинг проходил в Киеве в 2016 году, а проводила его организация "Международное сообщество Изменим мир вместе". В открытых источниках удалось узнать, что появилась эта организация в том же 2016 году и была зарегистрирована в минюсте России. Акции в поддержку Трампа, соответственно, проходили одновременно в Киеве и Москве. Российские СМИ подробно освещали и саму акцию, и организацию, которая ее проводила. Международное сообщество "Изменим мир вместе" так определяет свои задачи: "Члены CWT выступают за поддержание мира на международном уровне и развитие сотрудничества между государствами. Лидеры "Изменим мир вместе" стремятся устранить проявление нацизма, экстремизма и любой межнациональной розни. Путём повышения уровня образования людей, поощрением творческого потенциала, единомышленники планируют устранить социальные разногласия…" (Цитата из уставного документа организации)", - говорится в материале.



Лидером организации стал небезызвестный Алексей Муратов.

Алексей Муратов в свое время координировал развитие финансовой пирамиды МММ на азиатском направлении. А в 2014 году, видимо, воодушевившись идеями "устранения экстремизма и международной розни", прибыл в оккупированный Донецк, где исполнял роль "первого заместителя руководителя исполкома ОД Донецкая республика".

А вот несколько фотографий Алексея Муратова из его группы Вконтакте.







Муратов в компании ликвидированного главаря террористов "Гиви" и Дениса Пушилина

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Все это указывает на очевидные связи Евгения Вожжова с реальным центром управления террористов "ДНР", который находится в Москве.

"Акция "за мир" 17 февраля не состоялась не только в Мариуполе, но и в Донецке, что еще раз подтверждает связанность этих событий и координацию из единого центра. И центр этот - явно не в Украине", - заключают авторы публикации.