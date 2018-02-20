 Сотрудник Львовского филиала "Укрзализныци" задержан при получении 10,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник организовал схему системного получения взяток за содействие в беспрепятственной и ускоренной процедуре загрузки-разгрузки вагонов.
Во время получения очередной взятки в сумме 10,5 тыс. грн сотрудник "Укрзализныци" был задержан.
Правоохранителями установлено и задокументировано еще два факта получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды. 10 тыс. гривен "дополнительного заработка" он получил за решение аналогичных вопросов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
он пузико висит - попробуй прогодуй кабунчик