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 Сотрудник Львовского филиала "Укрзализныци" задержан при получении 10,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

За систематическое взяточничество полиция задержала сотрудника Львовского филиала ПАО "Укрзализныця".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник организовал схему системного получения взяток за содействие в беспрепятственной и ускоренной процедуре загрузки-разгрузки вагонов.

Во время получения очередной взятки в сумме 10,5 тыс. грн сотрудник "Укрзализныци" был задержан.

Сотрудник Львовского филиала Укрзализныци задержан при получении 10,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

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Правоохранителями установлено и задокументировано еще два факта получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды. 10 тыс. гривен "дополнительного заработка" он получил за решение аналогичных вопросов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3051501
 
 
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Это наверно какого- нибудь старшего носильщика чемоданов спаймали...Не смешите - там и 400 долларов нет!!!
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держат за лохов,вкидывая информацию о взятках копеечных,при том,что крупные взятки процветают.
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та он же обедать шел...
он пузико висит - попробуй прогодуй кабунчик
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник Львовского филиала "Укрзализныци" задержан при получении 10,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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