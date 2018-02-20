 Сотрудник Львовского филиала "Укрзализныци" задержан при получении 10,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник организовал схему системного получения взяток за содействие в беспрепятственной и ускоренной процедуре загрузки-разгрузки вагонов.

Во время получения очередной взятки в сумме 10,5 тыс. грн сотрудник "Укрзализныци" был задержан.

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Правоохранителями установлено и задокументировано еще два факта получения указанным должностным лицом неправомерной выгоды. 10 тыс. гривен "дополнительного заработка" он получил за решение аналогичных вопросов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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