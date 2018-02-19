 Бывший наемник "ДНР" сдался полиции в Волновахе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию обратился мариуполец, который с сентября 2016 г. по март 2017 г. находился в составе НЗФ. Мужчина поехал на оккупированную территорию к знакомому, там ему предложили заработать деньги.

Новобранец был назначен на должность оператора-наводчика противотанкового управляемой ракеты. В обязанности боевика также входил сбор данных и разведывательная функция непосредственно на линии разграничения, вблизи Гранитного и Чермалыка.

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Впоследствии наемник покинул ряды террористов, потому что ему надоело жить в плохих условиях. Мужчина сменил несколько мест работы на оккупированной территории, а потом решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.

На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. В отношении участника НЗФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.