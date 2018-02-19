 Бывший наемник "ДНР" сдался полиции в Волновахе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию обратился мариуполец, который с сентября 2016 г. по март 2017 г. находился в составе НЗФ. Мужчина поехал на оккупированную территорию к знакомому, там ему предложили заработать деньги.
Новобранец был назначен на должность оператора-наводчика противотанкового управляемой ракеты. В обязанности боевика также входил сбор данных и разведывательная функция непосредственно на линии разграничения, вблизи Гранитного и Чермалыка.
Впоследствии наемник покинул ряды террористов, потому что ему надоело жить в плохих условиях. Мужчина сменил несколько мест работы на оккупированной территории, а потом решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.
На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. В отношении участника НЗФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
Незамедлительно башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу за власть. Кино и немцы. Похороны Сталина в прямом эфире. Володин сжирает Медведева. Пригожин арестовывает и расстреливает Суркова. Тихона Шевкунова топят в Москва-реке, предварительно отравив, выпустив в него пять пуль из нагана, повесив и сбросив с моста. Шойгу вводит комендантский час, отменяет поезда, в магазины завозят запас макарон на месяц и тут же их все закрывают. По пустым улицам ветер гоняет обрывки газет. Люди боятся показать нос из подъезда. Комендантский час начинается с самого утра, блок-посты обложены мешками с песком и затянуты колючей проволокой.
Но оппозиция не спит. Ты-дыщ - через месяц же выборы! Политическая жизнь в стране, замороженная на протяжении восемнадцати лет, взрывается с невероятным грохотом. Явлинский и Грудинин бьются за электорат, как львы. Предвыборные ток-шоу бьют рекорды рейтингов за всю историю телевидения. Разбаненный Навальный триумфально возвращается в телевизор и пресмыкающийся Соловьев, лебезя, берет у него интервью. Ксения Собчак дерется в дебатах сразу с пятью Жириновскими. Страна с невероятным интересом следит за кандидатами, и подпрыгивая, ждет уже, казалось бы, совсем забытый вкус того момента, когда можно опустить свой бюллетень в урну и он будет что-то значить. В очередях, в автобусах, в магазинах, в поликлинике, в школе и даже на вивисекционном столе люди говорят о политике, только о политике, ни о чем, кроме политики, и никак не могут наговориться.
Сторонники Навального, Баркашова, Макашова, Тесака, Явлинского, Путина, Хирурга, Новоросии, демократии, монархии, анархии, лгбт, фашизма, нацбольшевизма и антифашизма одновременно выходят на улицы.
Проливается первая кровь.
Через неделю горящая Москва ощетинивается баррикадами и противотанковыми ежами, растерянная армия и полиция пытаются хоть как-то контролировать хотя бы Кремль и Красную площадь, над Лубянкой поднимается дым горящих архивов и вертолеты, в аэропортах и на вокзалах драки и смертоубиства за билеты, чиновничьи кабинеты, министерства, Центробанк, Дума, Сенат, мэрия и кабинет Собянина моментально пустеют, по пустым коридорам ходят люди в масках и с набитыми гвоздями палками, бухают, крошат мониторы и жгут в железных бочках стуля и моментально обесценившиеся деньги.
Страна погружается в смуту.
Рамзан Ахматович допивает утренний чай, встает, выключает новости, кидает пульт на журнальный столик и как бы в воздух говорит: "Э... А мы-то чего сидим?"
В шесть утра воскресенья колонна бэтээров с зелеными флагами и криками "Аллах Акбар" выбивает ворота Спасской башни, и, кидая огрызками в разбегающуюся из-под колес дивизию имени Дзержинского, въезжает в Кремль. Рамзан Ахматович выходит в прямой эфир из кабинета Путина, под флагом Путина, с портретом Путина, в кресле Путина, но с автоматом на коленях и говорит, что теперь всё в порядке и беспорядков в стране он не допустит. А кто не понял, тот поймет.
Через час в России начинается гражданская война.
Тыва, Татарстан, Башкирия, Бурятия, Калининград, Приморье, Кавказ, Ингерманландия и Ширингуши заявляют о своей независимости и тут же отваливаются. По стране ходят многотысячные банды, группировки, армии, ЧВК "Вагнера", оголодавшие крестьянские отряды, захватывают и сдают города, перерезают дороги, грабят "Метро" и "Ашан", вешают на столбах либералов и масонов, режут всех и вся, друг друга, сами себя и топят страну в крови.
Собаки и крысы, чуя неладное, пересекают границу с Беларусью.
Вооруженные силы Украины сплевывают, говорят: "ядрена мать, дождались наконец-то" и за два дня зачищают Донецк с Луганском и выходят к своей государственной границе, водружая украинский флаг на КПП "Изварино". Через неделю украинский флаг развивается и над притихшим и примолкшим Севастополем. Территориальный суверенитет страны восстановлен.
В бухту Балаклавы с неба сыплются камни.
А один старый лысый уставший военкор медленно докуривает, вздыхает, выбрасывает бычок, протирает объектив фотоаппарата, надевает на плечи свой командировочный рюкзак и выходит из дома.
Он доходит до трассы. Становится на обочине. Прислоняет рюкзак к ноге. И начинает ждать.
Вдалеке раздается гул колонны. Первыми показываются развевающиеся на антеннах флаги НАТО, ООН и Соединенных Штатов Америки.
Военкор поднимает руку.
Идущий в колонне третьим "Абрамс" останавливается...
Доброе утро.В рамках проекта "Журналистика без посредников"
Т.е. украинских солдат можно убивать сколько угодно?
Проверка на предмет совершения преступлений против мирного населения.
ФСБУ шо Окуеву слили...
шо Бойка и Новинского под носом не видят...
шо попов Московитянских ни как в сборе и передаче данных не уличат....
стоял на блок посту...никаво ни убивал...был идейным...НО РАССКАЯЛСИ!!!
3,5 условно...ОН ЖЕ НЕ ПАТРИОТ!!!))))))))))
А другие посмотрят и тоже сдадутся.......
по твоей логике ....на пол шишечки это же не пидарас))))
кому они нах тут в УКРАИНЕ НУЖНЫ!!!!
Сепары плять штопаные....
Они родину уже продали...пускай грузятся в вагоны и едут на историческую родину!!!
Туда от куда их дедов-ваивателей привезли в теплые хаты хохлов замореных голодом.
ТОЧКА
Какой еще тебе пароль назвать...подозрительный диванный боец ты наш...???
а скорее сепар переобувшийся.
Бачу що не москалик...
ну да..ну да)))Севастополь город гИрой))))ище тот))))
там два раза мокшанцы флот топили...при быстром дере в сторону Сибири))))
Так какой же славы , тудыть твою в качель !
В войне 1854-56года. англо-французские войска оде6ржали победу и заняли Севастополь. России запретили иметь флот и базы на всем Черном море. Россию обязали возвратить Турции оккупированные российскими войсками Карс и часть придунайской Бесарабии,
Россия признала протекторат великих держав над Молдовой ,Валахией и Сербией.
Поражение России подорвало её престиж и ускорило отмену крепостного права .
Эта война вскрыла социально-экономическую и военную отсталость России.
Вот как оно все если читать историю а не политиков имперских
Так шо то основание что Севастополь Российский потому что он город российской славы -есть обман народа Украины .
Севастополь действительно город русского позора. Туда следует добавить и битву за Севастополь в 1941-1942. Тупорылые московские стратеги боялись прихода итальянского флота и потому заминировали подходы к бухтам, оставив два фарватера вдоль берега. Немцы естесственно захватили высотки у города, поставив там артилерию. Фактически оба фарватера простреливались. Маневрировать кораблям было только на мины. Тех, кто прорывался из Севастополя добивала немецкая авиация. Она же весьма успешно топила транспорты. Фактически город был обречен, но его не сдавали. В конце-концов Севастополь взяли.
18 октября 1941 11-й армия вермахта под командованием генерала от инфантерии Э. фон Манштейна начала операцию по захвату Крыма. После десяти дней упорных боев немцы вышли на оперативный простор. К 16 ноября 1941 весь Крым, кроме Севастополя, был оккупирован.
За время обороны Севастостополя потери наших войск составили порядка 200 тыс. человек,их них
порядка 150 тыс. безвозвратные.К ним надо прибавить еще 90 тыс. взятых немцами в плен!Причем
немцы и румыны потеряли при этом порядка 25 тыс.
(Совинформбюро сообщило,что 150000)!Велики были и
трофеи захваченные в оставленном городе.
В боях 44 года немцам удалось эвакуировать из севастополя порядка 150 тыс. человек,из них-125 морем!Потери при обороне составили порядка 50000
погибших и 25000 сдавшихся в плен!
МЕДВЕДЧУК или ГАДЯ???
чи достаточно будет справки от Захарченко Сани Курощупа???
Есть для этого люди..и есть службы.....
И рассказывают они все как на духу......особенно о других.....
бо часть в земле...часть на нарах...
Но Дальний бурлит ща как казан...
Московские пидарюги и там против местных воюют
Росиянские ипеня так же ненавидят московских упырей как и мы...
и как только ударит колокол...москалей подымут на ножы в самой вяликай
Если он виновен в смертях..то будет сидеть....
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я так понимаю, что если бы в лугандоне все было бы в "ажуре", то этот упырь и дальше был "оператор-наводчик противотанкового управляемой ракеты"
на разминирование "раскаявшегося"
Луганщина Украина додає 2 нові світлини - почувається довершено в Luhansk, Luhans'Ka Oblast', Ukraine.
17 лютого о 15:20 ·
Минздрав Украины предупреждает: росСМИ вредны для Вашего здоровья.
И снова здравствуйте!
Как-то раз, прогуливаясь по любимому городу, решили не отказать себе в удовольствии, а заодно и доброе дело совершить, ибо так уже мошкостанский агитпроп достал, что сил больше нет слушать эту бредятину. Даже «ополченцы», которые охраняли вышку, и те склонили буйные головушки, одурманенные крепкой смесью России 24 и боярышника.
А мы, чтоб не терять времени зря, и во благо употребить выменянную на самогон взрывчатку, решили хоть на время «положить» передающую аппаратуру телевышки, расположенную по ул. Демехина 25.
В результате подрыва повреждения получила фидерная линия канала «Россия 24», несколько антенн УКВ диапазона, а также выведена из строя радиоаппаратура радиостанции «Свое радио».
Приносим глубочайшие извинения сотрудникам мгб лнр и других «силовых» ведомств, которые все выходные будут рысачить по городу в поисках очередной укродрг, а также обещаем, что дальше будет только хуже))
Искренне Ваши, Луганские партизаны.
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распад и неуважение @VictorKvert2008 4 ч.4 часа назад
За продажу Украине российского оружия приговорен к 2 годам посредник Михаил Дзама. Крылатые ракеты для ВСУ похищали с подмосковного полигона, фиктивные документы об утилизации подписывал глава совета директоров корпорации - одноклассник Патрушева, Борис Грызлов.