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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях "Платинум Игл - 2018-1" в Румынии. ФОТОрепортаж

Около 30 морских пехотинцев Военно-Морских Сил Украины приняли участие в многонациональных учениях "Платинум Игл - 2018-1", которые проходили на полигоне Бабадаг в Румынии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМСУ.

"Основной целью мероприятия было проведение боевого слаживания десантно-штурмового взвода в составе многонациональной роты, совершенствование навыков управления огнем отделений и взводом, отработка различных видов тактического маневрирования", - говорится в сообщении.

Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях Платинум Игл - 2018-1 в Румынии 01

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Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях Платинум Игл - 2018-1 в Румынии 02

Международные учения проходили в два этапа - стрельба в составе отделения с последующим переходом в наступление и наступление взвода с ходу с боевой стрельбой, с привлечением артиллерии.

Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях Платинум Игл - 2018-1 в Румынии 03Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях Платинум Игл - 2018-1 в Румынии 04

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Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях Платинум Игл - 2018-1 в Румынии 05
Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях Платинум Игл - 2018-1 в Румынии 06

Кроме определенных в цели элементов взаимодействия участники учений ознакомились с различными видами стрелкового оружия ВС США и Румынии, а также тактико-техническими процедурами НАТО по проведению занятий с боевой стрельбой, которую применили во время отработки действий на огневой участке "отделение в наступлении" и "взвод в наступлении ".

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Источник: https://censor.net.ua/p3051285
 
 
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Кацапы сейчас напишут: "Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях "Платинум ИГИЛ - 2018-1" Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях "Платинум Игл - 2018-1" в Румынии - Цензор.НЕТ 774
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В Румунії вже посадили корупціонерів ,тепер піхотинці у вас якраз вдома допомогти народу знищити антинародні елементи
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а что за тряпка у них на флагштоке... где Украинский прапор...
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Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и её принадлежность.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях "Платинум Игл - 2018-1" в Румынии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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