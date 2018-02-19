 Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях "Платинум Игл - 2018-1" в Румынии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМСУ.

"Основной целью мероприятия было проведение боевого слаживания десантно-штурмового взвода в составе многонациональной роты, совершенствование навыков управления огнем отделений и взводом, отработка различных видов тактического маневрирования", - говорится в сообщении.

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Международные учения проходили в два этапа - стрельба в составе отделения с последующим переходом в наступление и наступление взвода с ходу с боевой стрельбой, с привлечением артиллерии.

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Кроме определенных в цели элементов взаимодействия участники учений ознакомились с различными видами стрелкового оружия ВС США и Румынии, а также тактико-техническими процедурами НАТО по проведению занятий с боевой стрельбой, которую применили во время отработки действий на огневой участке "отделение в наступлении" и "взвод в наступлении ".

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