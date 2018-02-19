 Неизвестные разрисовали свастиками ворота посольства Польши в Тель-Авиве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщает ВВС.

Надписи на английском языке содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.

До сих пор никто не взял на себя ответственность за акт вандализма в отношении польского дипломатического представительства.

Полиция Тель-Авива проводит расследование в связи с инцидентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий

Надписи на польском посольстве в Тель-Авиве появились после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время Холокоста "были польские исполнители, а были и еврейские".

Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны израильских политиков.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейского народа.

Напомним, что польский закон об Институте национальной памяти вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. Эти формулировки вызывали возмущение в Израиле и США. Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков.