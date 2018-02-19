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 Неизвестные разрисовали свастиками ворота посольства Польши в Тель-Авиве. ФОТОрепортаж

В Израиле неизвестные разрисовали свастиками и нецензурными словами посольство Польши, расположенное в Тель-Авиве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщает ВВС.

Надписи на английском языке содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.

До сих пор никто не взял на себя ответственность за акт вандализма в отношении польского дипломатического представительства.

Полиция Тель-Авива проводит расследование в связи с инцидентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба за историческую правду - в общем интересе Польши и Израиля, - Моравецкий

Надписи на польском посольстве в Тель-Авиве появились после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время Холокоста "были польские исполнители, а были и еврейские".

Неизвестные разрисовали свастиками ворота посольства Польши в Тель-Авиве 01

Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны израильских политиков.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейского народа.

Неизвестные разрисовали свастиками ворота посольства Польши в Тель-Авиве 02

Напомним, что польский закон об Институте национальной памяти вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. Эти формулировки вызывали возмущение в Израиле и США. Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков.

Неизвестные разрисовали свастиками ворота посольства Польши в Тель-Авиве 03

Источник: https://censor.net.ua/p3051144
 
 
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так буває, коли переписуєш історію... кацапи підтвердять
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переписывание истории. Смотрела на Фейсе сейчас фото украинского спортсмена в обнимку с русским. Много эмоций, но ни один не написал, что русский завернут в прапор Украины. История это то что переписать невозможно, хотя бумага все стерпит
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные разрисовали свастиками ворота посольства Польши в Тель-Авиве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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