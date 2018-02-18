 На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.





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Почтить память погибших майдановцев пришли их родственники и неравнодушные граждане.





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все фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ