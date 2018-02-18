 На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Почтить память погибших майдановцев пришли их родственники и неравнодушные граждане.
все фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Почтить память погибших майдановцев пришли их родственники и неравнодушные граждане.
все фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
А это люди пришли почтить память, возможно своих родных и близких.
Где там на Майдане были все эти ссаки да лизки?
Найем разродился рассказом, как он такой молодец бежал всех спасать от расстрелов, только забыл, что он тогда в мацькве был, а гугл не забыл.
Світла пам'ять героям незалежною України!
помним, что режим вальцмана - не наказал убийц Небесной Сотни, одни в раше, другие - в аваковской псарне..