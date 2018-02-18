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Все про:акция (1690) Киев (15390) память (706) Небесная Сотня (141) Богачук Олег (481)

 На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах. ФОТОрепортаж

В Киеве прошла акция зажжения свечей памяти на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 01
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 02

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На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 03
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 04
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 05

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На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 06

Почтить память погибших майдановцев пришли их родственники и неравнодушные граждане.

На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 07
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 08

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На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 09
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 10
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 11
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 12

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Акция памяти Героев Небесной Сотни прошла в центре Праги. ФОТО


На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 13
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах 14

все фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3051127
 
 
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Показуха сегодня ходила стадом и импичментастила.

А это люди пришли почтить память, возможно своих родных и близких.
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Нічого. Порохоботи як кацапня мокшанська - для них статки сцаря є пріоритетом... На алеї Героїв Небесної Сотні в Києві запалили свічки в пам'ять про загиблих майданівців - Цензор.НЕТ 4514
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Какое вообщн отношение грузиношвилли со своим импичментастием имеет к Майдану?

Где там на Майдане были все эти ссаки да лизки?

Найем разродился рассказом, как он такой молодец бежал всех спасать от расстрелов, только забыл, что он тогда в мацькве был, а гугл не забыл.

На алеї Героїв Небесної Сотні в Києві запалили свічки в пам'ять про загиблих майданівців - Цензор.НЕТ 4411
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так это стадо сегодня ходило, хороводы водило, про "навротный импотенчминг" песни норлопанили, потому что у них у каждого в семье кого-то на майдане расстреляли? А я думал, что это бабушкашвилли простимулировала
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В эти дни, свечи в память о погибших Героях должны гореть у каждого украинца!
На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах - Цензор.НЕТ 6862
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а вы хороводы водите во имя великомученика носатого, дауны
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Следователь порохлу, который расследует дело - это кто?
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Представь себе, себе соевый раб, что у людей есть свое мнение, но твой касабский менталитет этого не может принять, и по привычке ты изрыгуешь свой понос как обычный касаб. И люди вышли не за кого то, а против брыхливой и воровитой власти, в то время как ты и тебе подобные льете свой понос без каких либо аргументов.
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Если у меня дома горит свеча в память о Героях небесной сотни - это не показуха. Я же не на людях это делаю. Если тебе это нужно, не делай! Как раз при совке люди не могли таким образом показать свою причастность к такого рода событиям. И почему мы зажигаем свечи в память о наших предках, погибших в Голодомор? На алеї Героїв Небесної Сотні в Києві запалили свічки в пам'ять про загиблих майданівців - Цензор.НЕТ 7730
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это твое личное дело,но от этого действия никакой практической пользы нет,а вот если бы взять за яйца тех,кто должен это расследовать и наказать виновных в расстрелах,это было бы дань погибшим на майдане от живых,но никто практических шагов в этом направлении не делает,свечи в память о Голодоморе это тоже самое,там уже не возможно наказать виновных
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Важко таке коментувати...
Світла пам'ять героям незалежною України!
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Вечная Память Героям..
помним, что режим вальцмана - не наказал убийц Небесной Сотни, одни в раше, другие - в аваковской псарне..
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Диктатура и узурпация власти- его "политика".
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А что же Лолиты не видно на горизонт? Сцыкотно жиробасу, по стенке размажут? На алеї Героїв Небесної Сотні в Києві запалили свічки в пам'ять про загиблих майданівців - Цензор.НЕТ 7167
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да и тебя что-то там не видно.... может ссышся, и всех по себе судишь?
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згідна на всі 100. Тільки от сьогодні чомусь на мітингу тимохо-сцаки звучало тільки російською.
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Нам, всем живым, должно быть ОЧЕНЬ СТЫДНО перед памятью тех, кто погиб на Майдане, в ДАПе ,Иловайске, Дебальцево.Если бы они только могли оттуда, с небес, посмотреть на нас и задать один простой вопрос: ЗА ЧТО МЫ ОТДАЛИ СВОИ ЖИЗНИ??? И что им отвечать? Люди, давайте серьёзно задумаемся над этим!!! У них была только одна жизнь, у всех, в большинстве своём очень молодых.Лично мне перед ними стыдно.Вечная им память!!!
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Найкращий пам'ятник героям, це результат їхнього героїзму.................
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Сотня неадекватных пассионариев подарила мне и стране разруху, хаос, войну, беззаконие и нищету, . Героями они для меня точно не будут.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа аллее Героев Небесной Сотни в Киеве зажгли свечи в память о погибших майдановцах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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