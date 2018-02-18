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Все про:Дагестан (97) Россия (68093) теракт (1917) жертвы (783)

 Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре. ФОТОрепортаж

В российском Кизляре (Дагестан) местный житель открыл стрельбу по людям во время празднования Масленицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Примерно в 16.30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским, в результате чего четверо человек погибли, четверо пострадали. Среди раненых двое сотрудников правоохранительных органов. Ответной стрельбой нападавший был ликвидирован", — заявил представитель МВД Дагестана.

Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре 01

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Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре 02
Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре 03

По данным Интерфакса, одна из женщин, раненная во время стрельбы в Кизляре, затем скончалась в больнице.

Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре 04

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"По последней информации, пять человек стали жертвами в результате преступного акта в Кизляре. Из пяти доставленных в больницу людей еще одна женщина скончалась на операционном столе. По предварительным данным, состояние еще двоих - тяжелое", - сообщили в агентстве.

Источник: https://censor.net.ua/p3051125
 
 
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Какой теракт, чувак с двухстволкой сходил на охоту не в сезон... Максимум браконьерство...
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Чурка вышел поохотится на аленей. Это обычное дело на Кавказе, извечная традиция.
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Это браконьерство, сезон зимней охоты закрыт. Новий теракт у Росії: п'ятеро убитих у Кизлярі - Цензор.НЕТ 1657
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настоящий гимн Рашки!
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и хуйня.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
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СУЩНОСТЬ РАSSЕЯН : посвящается...
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: НЕ будет иначе.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
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Предвыборная компания Пуйла конченого в действии!!!
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если бы автомат - то народный мститель положил бы больше шестёрок оккупантов...
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Скорей всего это рашистская хунта устраивает террор, для запугивания населения и в виде мести за действия подполья Дагенстанского ополчения, которое продалжает освободительную борьбу с фашистской нечестью.
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Водки нет, иди домой.) Скорее всего это Ополченец Северо кавказского подполье!
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в синем в зеленом, или фиолетово в крапинку, ОН свое дело сделал! А ты п..ди далее!
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Я тебе не ображав. Чи не бажаєш вибачитись за свій коментар?
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Нє, в синіх в*єтнамках - тільки укроДРГ, вони без них не ходять.
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Кстати, мюрид пишет, что это классический ход ИГИЛ.

ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Кизляре. Случай канонический, все условности и ритуалы соблюдены

Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре - Цензор.НЕТ 1901
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А вот этот коммент у него вообще прекрасен. Типа когда в Сирии бомбят мирняк - это " хуйло молодец! борется с терроризмом на дальних подступах", а тут - " а нас за что?"
Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре - Цензор.НЕТ 4017Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре - Цензор.НЕТ 548natamelroyЯ не понимаю,чего добился этот террорист ( и вместе с ним ИГИЛ) убив сегодня 5 человек?Все женщины среднего и старшего возраста , все русские.И в этом вся бравада ?Путину и его друзьям,чиновникам,министрам глубоко плевать на этих женщин и кто там ещё пострадал в Кизляре.
Они всё -равно будут до последнего качать нефть ,газ,где им вздумается и торговать всем и вся. У них лично и их детей всё будет хорошо в любом случае.
А ИГИЛ и их воины тем временем будет убивать обычных россиян и россиянок,которые бедны, даже нищи и вообще ни при делах.
Крутые нынче террористы,однако...В прошлом ,20 веке террористы были как -то и умнее и более целенаправленными.Логика в их действиях хоть какая -то присутствовала,в отличие от нынешних.
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Иди нах, свинособака. Ты и тебе подобные хуйлостанцы уже четыре года, как привели войну в мой дом. Потому если вас начнут пиндячить хоть каждый день мне будет совершенно похер. Доходчиво пояснил?
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Він вийшов в нічну зміну і замість кави випив щось потужніше!
Тому і агресивний такий!
Свинособака, що з нього візьмеш...
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дрібний шрифт, не мможу розібрати що написано
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Я тож не силён в арабском, но мюрид там поясняет.

Новий теракт у Росії: п'ятеро убитих у Кизлярі - Цензор.НЕТ 7840el_muridA security source told to #AmaqAgency: #Breaking - An armed attack on a Christians church in #Kizlyar city in #Dagestan, left 5 dead and 4 injured, the operation was conducted by an Islamic State soldier

Это перевод на английский заявления.

Солдат "джундин" - по имеющейся терминологии - инициативник, принявший самостоятельное решение. Воин "мухариб" - член группировки, совершивший запланированный существующей ячейкой теракт.

Во всяком случае, отклонения от этой терминологии если и бывают, то нечасто и, возможно, ошибочно.
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они конечно могут и за всемирное потепление взять ответственность...а может всё проще ... московские пленники передают так привет за свои аресты на прошлой неделе именно русским .....как вариант конечно.....
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Да всё возможно. У хуйла перевыборы на носу и все гребцы на галере, которая идёт в море сплошных врагов, должны как можно сильнее сплотиться вокруг молодого ботоксного ..идера. А тактику сплочения хуйло уже не раз отработал. "Терракты, терракты и ещё раз терракты!" - как завещал толи нетленный чЛенин, т о ли миротворящий эффективный менеджер сралин, то ли святой мироточец кровавый Николашка. По поводу цитаты нужно бы уточнить у знатока всех этих цитат, включая цитаты Суворова, натахи поклонской.
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из-за перевыборов даже выгодней на игил свалить прикуп(не зря в сирию пошли с ними бороться)
просто удивило как быстро они видео выложили.....и почему в маске....
.кстати есть снятое телефоном,так там очередь была автоматки,а не ружья.......и именно на церковь....думается привет от пленников.....когда мы были-было всё спокойно.
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Амеры репоедов в Сирии нахлобучили, а тут чувак решил второй фронт открыть.
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йшов 28-ий рік війни, як путін за трі часа взяв Грозний
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Исламисты и украинцы одинаково ненавидят руськую шваль ибо они агресоры
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Только вы, немцы, любите и тех, и других. Разве не так?
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Вы ведь тоже по натуре агрессоры, только вам показали ваше место - и вы стали добропорядочными, так? Новий теракт у Росії: п'ятеро убитих у Кизлярі - Цензор.НЕТ 1671 А исламистов вы к себе в страну приглашаете для чего? И с русскими вы бизнес расширяете для чего?
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для православных живущих-да,для тех,кто ушел к предкам-нет
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Как говорится каков поп таков и приход. А у вас поп пуцин
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Павел Старостенко dca6ae4f) Те кто борется с оккупантами уже террористами называются!
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Наверное потому, что нам здесь абсолютно пох... Московский сатанат меня лично особо не беспокоит. Самолеты "святой водой" кропили? Собак, ехавших воевать в Сирию и лугандон благословляли? Теперь пожинайте. Дальше будет хуже.
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Кстати да. Сегодня праздник. Простите меня, православные.
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тебя твой мацковский каганат простит Во-Вошка...
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Агласіті увєсь спісак пЖалста за шо тебе там праШать, а ми подумаємо. Новий теракт у Росії: п'ятеро убитих у Кизлярі - Цензор.НЕТ 647
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Храбрый ополченец Кизляра уничтожил пятерых представителей российской фашистской хунты. Слава герою!!!
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учитесь как из двустволки можно пятерых врагов завалить. Если бы наши так воевали то к концу 2014 у рашистов бы закончились солдаты и Хуйло запросило мира.
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Так наши какого-то Леху Носова ждали.... А он все никак жопу с дивана оторвать не может.
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соболезнование родным... смерть Путину!
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вата должна подьметит, что не выборы путина - то теракты...
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Еще дома не взрывались, будут и другие фейерверки.
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Вата, что-то будет скоро. Предлагаю вам в подвалах ночевать Новий теракт у Росії: п'ятеро убитих у Кизлярі - Цензор.НЕТ 9324 А то опять учения будет, это кому повезет. Бдительным. А кому нет - похоронят Новий теракт у Росії: п'ятеро убитих у Кизлярі - Цензор.НЕТ 2319
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И тельняшка - какой-то гибрид между воином-интернационалистом и "диким гусем"
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Це ніщо інше як громадянська війна!!!!!!!!!!!
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Изверги. За что мужика то застрелили? Ну впаяли бы штраф за охоту без лицензии. Люди то не потрадали.
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Тут браконьерство. Сезон охоты наросии закрыт до весны, так что исключительно браконьерство.
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Ружьё старьё дикое. Видать обкурился. Псих. Тут политики нет.
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зиккурат московской секты ФСБ-РПЦ ничего общего к христианству не имеет, а есть окупационным сооружением на древней дагестанской земле. ватники-посетители как и рашистские попы насаждают у дагестанцев чужеродные верования. Соответственно хозяева своей земли и проявляют недовольство и не хотят рускага мира.
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Юрий Нестеренко. 1995.
Русская идея
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да буеpаки, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
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на дальних подступах уже всех "победили", следующий уровень ближние подступы. Так глядишь скоро и до Москвы подберутся.
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мало! было бы хотябы помповое он бы больше русни накосил. А так два ствола , постоянно перезаряжаться приходится.
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Хороший полуавтомат с коробчатым магазином... Только магазины менять успевай.
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нет. жакан не то что нужно при зачесе русни. Либо гвозди либо крупная дробь.
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желательно такими зарядами было стрелять на верочку!)))) 1 выстрел 3 тела на вылет!))))
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Между прочим, если вокруг всей Украины, козломордые держат до 100 000 войск, то в одном Дагестане - 250 000. При этом 2005-15 г.г. основой сопротивления оккупантам была не Ичкерия, а именно Дагестан. Это подтверждается хроникой боестолкновений муджахедов с орками.
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Во всём виноВАТЫ козломордые свинособаки, а вот так они выглядят:

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Началась "предвыборная х@йлокомпания"...
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Странно, правда есть украинцы которые думают что для этого террориста есть разница между ними и теми кого он расстреливал в Кизляре?
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На расее сняли трёхминутный агитролик за пуйла, это жесть чем им там мозг промывают типа если ты не пойдёшь на выборы тебе новый президент по новому закону подселит в хату "гея на передержку!") или в введут ограничения на пользования туалетом, или в армию будут призывать после 50 лет и т.д. Только нынешний през спасёт от этих "кошмаров")
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Таким "терроризмом", пусть даже трижды ватных баб, ничего не достигнешь. Ну разве что исламского рая. Не те жертвы.
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Москве,Волгодонску,Воронежу - приготовиться.Идет предвыборная компания ВВП.
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джигит убил безоружных женщин. трусливая мразь.
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Як московські космонавти в Сірії, тількі зброя інша, і ще він на своїй землі вбивав окупантів.
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кто оккупанты? он убил женщин жительниц Дагестана. оправдываешь сцыкливого петушару и средневекового шизофреника? и кто ты после этого?
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Корінні дагестанці ходять в мечеть а не в рпц.)
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нет. там есть разные конфессии. и вообще, как бы там ни было, рф - светское государство. вы тоже оправдываете убийцу безоружных женщин, сцыкливого террориста-петушару?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНовый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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