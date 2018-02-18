 Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Примерно в 16.30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским, в результате чего четверо человек погибли, четверо пострадали. Среди раненых двое сотрудников правоохранительных органов. Ответной стрельбой нападавший был ликвидирован", — заявил представитель МВД Дагестана.
По данным Интерфакса, одна из женщин, раненная во время стрельбы в Кизляре, затем скончалась в больнице.
"По последней информации, пять человек стали жертвами в результате преступного акта в Кизляре. Из пяти доставленных в больницу людей еще одна женщина скончалась на операционном столе. По предварительным данным, состояние еще двоих - тяжелое", - сообщили в агентстве.
Россия - безумная наша держава,
Россия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и хуйня.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: НЕ будет иначе.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Кизляре. Случай канонический, все условности и ритуалы соблюдены
natamelroyЯ не понимаю,чего добился этот террорист ( и вместе с ним ИГИЛ) убив сегодня 5 человек?Все женщины среднего и старшего возраста , все русские.И в этом вся бравада ?Путину и его друзьям,чиновникам,министрам глубоко плевать на этих женщин и кто там ещё пострадал в Кизляре.
Они всё -равно будут до последнего качать нефть ,газ,где им вздумается и торговать всем и вся. У них лично и их детей всё будет хорошо в любом случае.
А ИГИЛ и их воины тем временем будет убивать обычных россиян и россиянок,которые бедны, даже нищи и вообще ни при делах.
Крутые нынче террористы,однако...В прошлом ,20 веке террористы были как -то и умнее и более целенаправленными.Логика в их действиях хоть какая -то присутствовала,в отличие от нынешних.
Тому і агресивний такий!
Свинособака, що з нього візьмеш...
el_muridA security source told to #AmaqAgency: #Breaking - An armed attack on a Christians church in #Kizlyar city in #Dagestan, left 5 dead and 4 injured, the operation was conducted by an Islamic State soldier
Это перевод на английский заявления.
Солдат "джундин" - по имеющейся терминологии - инициативник, принявший самостоятельное решение. Воин "мухариб" - член группировки, совершивший запланированный существующей ячейкой теракт.
Во всяком случае, отклонения от этой терминологии если и бывают, то нечасто и, возможно, ошибочно.
просто удивило как быстро они видео выложили.....и почему в маске....
.кстати есть снятое телефоном,так там очередь была автоматки,а не ружья.......и именно на церковь....думается привет от пленников.....когда мы были-было всё спокойно.
🔚
Русская идея
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да буеpаки, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...