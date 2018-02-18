 Новый теракт в России: пятеро убитых в Кизляре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Примерно в 16.30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским, в результате чего четверо человек погибли, четверо пострадали. Среди раненых двое сотрудников правоохранительных органов. Ответной стрельбой нападавший был ликвидирован", — заявил представитель МВД Дагестана.

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По данным Интерфакса, одна из женщин, раненная во время стрельбы в Кизляре, затем скончалась в больнице.

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"По последней информации, пять человек стали жертвами в результате преступного акта в Кизляре. Из пяти доставленных в больницу людей еще одна женщина скончалась на операционном столе. По предварительным данным, состояние еще двоих - тяжелое", - сообщили в агентстве.