 Порошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства передал награду дочери активиста Наталье во время открытия выставки, посвященной участникам Революции Достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан".

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"Тарас, к сожалению, ушел от нас в прошлом году. Фотографию этого зрелого мужчины с разбитой и окровавленной головой в окружении силовиков видел каждый, кто интересовался событиями 2014 года - как в Украине, так и за ее пределами", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что картины Бильчука об Украине разошлись по миру - его работы увидели в США, Канаде, Японии, Франции, Парагвае, Швеции, Польши, Англии.

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