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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:майдан (3765) награда (1010) Порошенко (14313)

 Порошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни общественного активиста, участника Революции Достоинства Тараса Бильчука.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства передал награду дочери активиста Наталье во время открытия выставки, посвященной участникам Революции Достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан".

Порошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разделяю недовольство общества темпами расследования преступлений на Майдане, - Порошенко (обновлено)

"Тарас, к сожалению, ушел от нас в прошлом году. Фотографию этого зрелого мужчины с разбитой и окровавленной головой в окружении силовиков видел каждый, кто интересовался событиями 2014 года - как в Украине, так и за ее пределами", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что картины Бильчука об Украине разошлись по миру - его работы увидели в США, Канаде, Японии, Франции, Парагвае, Швеции, Польши, Англии.

Смотрите: Порошенко открыл выставку "Переведи меня через Майдан", посвященную участникам Революции Достоинства. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3051107
 
 
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За "любить" я бы не был так категоричен в формулировках относительно этого театра...
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Никогда и нигде вы не увидите собакошвили, тимошенко и других популистов в кругу родственников Небесной Сотни - такое ощущение что для тимошенко, саакашвили и остальной гоп компании, небесная сотня не Герои, а враги.
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Так и хочется пожелать "взаимно"...
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как ты отреагируешь на новость о смерти путина?
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Это будет не новость. Это будет праздник.
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Попроси Федотова назвать хуйла хуйлом. Порошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука - Цензор.НЕТ 6024 Он впадает в ступор сразу же. Порошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука - Цензор.НЕТ 6024
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Он еще не заслужил в своей конторе такого доверия...
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Твои козыри сгнили в твоих рукавах. Ты ответь как ты отнесешься к смерти путина? Но изначально известно что ты глиста сейчас будешь из кожи вылазить но на этот вопрос прямо не ответишь.
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С тобой, пидарком рошеновским, всё давно ясно! Язык из жопы вынимай хоть иногда, блюдолиз сраный!
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"смерти путина"

А хто це такий? До речі, тут так не пишуть.
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Ты про хуйла? Так и напиши: путин- хуйло! Давай, запоребриковый, не бойся! Порошенко посмертно нагородив орденом Героїв Небесної Сотні учасника Революції Гідності Більчука - Цензор.НЕТ 6172 Ну не убьют же тебя за это. Хотя я не буду против увидеть тебя в мавзолее вместе с хуйлом. Я ответила на твой вопрос, кацап федотов?))))
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Покойникам ставить памятники ты никогда не бойся,дохлые тебе не навредят, пущай по смерти и покрасуются.

Пикуль "Нечистая сила"
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Картинку сохранил,впечатлила!Покажу и прокомментирую кому смогу и вспомню про мальдивского Инкогнито...
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и жинку 3-го тысячелетия с собой прихватите...
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ордена раздавать просто, а привлечь к ответственности виновных?
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Почему живого не награждал? Боялся отказа?
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Схватят, скрутят, перехватят! Там есть кому....
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Но отношение он своё выразит и все это увидят.
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Ладно пика на цензоре. Его гендели по одесской трассе тоже целые стоят...
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прочитал - парашенка посмертно наградили.... ))
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УВАГА! РЕПОСТ! Кіборга Барса намагаються віддати під суд негідники, які вирубують ліс!
"Командир Барс зараз в небезпеці.
Він відвоював у не одній війні…
Він воював, повертався, знаючи, вірячи що вдома у рідній Буковині,все добре, спокійно. Та хто б знав, що поки одні воюють - інші винищують рідний край.
Стільки всього, скільки зробив Барс на війні напевно не зробив за життя і не зробить жоден з тих нещасних прокурорів, які зараз намагаються сфабрикувати кримінальні справи проти нього. Тепер нашому Барсу потрібна наша підтримка. Сам він ніколи б не сказав й не попросив би про це, ви знаєте самі. Друзі, підтримаймо нашого побратима. Таких людей не можна віддавати на знищення системі, проти якої вони борються багато років.
Барсу необхідна наша допомога!
Суд вже завтра о 9.30."
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Красава. Гарант регулярно нагороджує бійців, при чому і давно мертвих. Ото б ще воскрешав як некромант - то точно був би командиром війська армії мертвих з "Володаря каблучок".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука. ФОТО
 
 
 
 
 
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