 Порошенко посмертно наградил орденом Героев Небесной Сотни участника Революции Достоинства Бильчука. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства передал награду дочери активиста Наталье во время открытия выставки, посвященной участникам Революции Достоинства - творческим личностям "Переведи меня через Майдан".
"Тарас, к сожалению, ушел от нас в прошлом году. Фотографию этого зрелого мужчины с разбитой и окровавленной головой в окружении силовиков видел каждый, кто интересовался событиями 2014 года - как в Украине, так и за ее пределами", - отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что картины Бильчука об Украине разошлись по миру - его работы увидели в США, Канаде, Японии, Франции, Парагвае, Швеции, Польши, Англии.
А хто це такий? До речі, тут так не пишуть.
Пикуль "Нечистая сила"
"Командир Барс зараз в небезпеці.
Він відвоював у не одній війні…
Він воював, повертався, знаючи, вірячи що вдома у рідній Буковині,все добре, спокійно. Та хто б знав, що поки одні воюють - інші винищують рідний край.
Стільки всього, скільки зробив Барс на війні напевно не зробив за життя і не зробить жоден з тих нещасних прокурорів, які зараз намагаються сфабрикувати кримінальні справи проти нього. Тепер нашому Барсу потрібна наша підтримка. Сам він ніколи б не сказав й не попросив би про це, ви знаєте самі. Друзі, підтримаймо нашого побратима. Таких людей не можна віддавати на знищення системі, проти якої вони борються багато років.
Барсу необхідна наша допомога!
Суд вже завтра о 9.30."